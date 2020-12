Covid in Toscana, 929 nuovi casi aspettando la zona arancione

Il presidente Giani anticipa il dato principale del bollettino del 3 dicembre, su 17.961 tamponi e test. La regione sta per uscire dalla zona rossa ma quando esattamente? Non ci sono ancora certezze, possibile anche che avvenga tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre. Per la zona gialla bisognerà aspettare almeno metà dicembre. Intanto fanno impressione le immagini di Firenze deserta

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 929 su 14.469 tamponi molecolari e 3.492 test rapidi effettuati. Ringrazio tutte le volontarie e i volontari che si impegnano ogni giorno, il nostro sistema sanitario regionale non può fare a meno del loro generoso contributo".

Così il presidente della Toscana Eugenio Giani anticipa il principale dato del bollettino di oggi giovedì 3 dicembre in Toscana.

Il pallino arancione sta forse a significare simbolicamente che la nostra regione sta per entrare in zona arancione, e questo è ben noto, ma quando?

"Nel fine settimana", ha detto Giani a più riprese ma sarà venerdì 4, sabato 5 o domenica 6 dicembre? O addirittura ci sarà uno "slittamento" a lunedì 7 dicembre?

Su questo ancora non ci sono certezze. L'ultima voce che proviene dalla capitale racconterebbe di una Toscana "arancione" tra domenica e lunedì ma in queste ore a Roma sta succedendo di tutto e sorprese gradite per chi ama una maggiore libertà e soprattutto per chi vuole riaprire in modo proficuo le proprie attività non sono affatto escluse. L'argomento appare "liquido".

Per la zona gialla, dati naturalmente permettendo, bisognerà aspettare almeno metà dicembre. Sarà importante capire se nel nuovo decreto governativo il tempo di passaggio da una zona all'altra sarà ancora di 14 giorni oppure sarà reso più breve.

Intanto sul web girano e fanno impressione le immagini di una Firenze deserta in questi giorni ancora "rossi".