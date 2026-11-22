Oggi si è assistito a un'accesa seduta del Consiglio comunale di Firenze, teatro di uno scontro tra l'assessore Andrea Giorgio e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi.

Al centro della contesa vi sono questioni che toccano da vicino la quotidianità della comunità: la tutela e l'incolumità dei cittadini e dei dipendenti comunali nell'area del Parterre, messe a confronto con la gestione delle segnalazioni sul degrado e sul consumo di stupefacenti in città. Tuttavia, la risposta dell'esecutivo e le modalità del confronto in Aula hanno finito per spostare l'asse del dibattito, trasformando una domanda di attualità in un caso politico sulla tenuta delle regole e del decoro democratico.

Il primo dato politico d'impatto emerso durante i lavori consiliari riguarda la risposta compatta e trasversale scatenata dall'atteggiamento dell'esecutivo. Secondo la ricostruzione dettagliata fornita dai gruppi consiliari di minoranza, l'assessore Andrea Giorgio avrebbe interrotto a più riprese l'intervento del consigliere Masi, per poi spingersi fino a raggiungere il suo banco con toni aggressivi, il dito alzato e un atteggiamento ritenuto apertamente intimidatorio e irrispettoso delle prerogative dell'Assemblea. Una reazione percepita come prevaricatrice che ha superato d'un colpo le tradizionali barriere ideologiche, compattando l'intero arco delle opposizioni in una difesa comune del decoro democratico.

I gruppi Fratelli d'Italia, Lista Schmidt, Forza Italia, Sinistra Progetto Comune, Lega, Gruppo Misto-Noi Moderati e Firenze Democratica hanno infatti firmato una nota congiunta di piena solidarietà a Masi, formalizzando contestualmente un appello alla Sindaca e al Presidente del Consiglio comunale per richiedere un intervento deciso a garanzia delle agibilità democratiche in Aula: «Il confronto politico può essere anche duro, ma le intimidazioni non possono trovare spazio nelle istituzioni democratiche».

Il secondo nodo risiede nella marcata discrepanza emersa durante la discussione della domanda di attualità. Da un lato si registra la crescente frustrazione di consiglieri e cittadini di fronte a risposte ritenute evasive o generiche; dall'altro, la posizione della giunta, intenta a rivendicare l'operato svolto. Il dibattito ha portato alla luce un forte contrasto nella gestione delle criticità cittadine:

Scuola Fortini: A seguito delle denunce sul ritrovamento di siringhe nell'area scolastica, l'Amministrazione ha mostrato una risposta tempestiva, programmando controlli della Polizia Municipale, interventi straordinari di Alia e il potenziamento dell'illuminazione pubblica.

A seguito delle denunce sul ritrovamento di siringhe nell'area scolastica, l'Amministrazione ha mostrato una risposta tempestiva, programmando controlli della Polizia Municipale, interventi straordinari di Alia e il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Area del Parterre: Nonostante le reiterate segnalazioni su siringhe abbandonate e consumo quotidiano di stupefacenti, non è stato presentato né comunicato un piano di azioni specifiche e mirate di pari incisività.

Nel dibattito, l'assessore Giorgio ha argomentato che durante i sopralluoghi effettuati non sarebbero state riscontrate persone in flagranza di reato, citando i passaggi dei servizi sociali e i benefici indotti dai cantieri della tramvia in piazza della Libertà. Una ricostruzione contestata con fermezza da Lorenzo Masi: il consigliere ha dichiarato di possedere filmati che attestano il consumo di droga in pieno giorno in spazi frequentati da utenti e lavoratori comunali, annunciando l'intenzione di trasmettere personalmente all'assessore l'intera documentazione raccolti, inclusi i riscontri audio sulle chiamate di soccorso.

Il punto di tensione istituzionale ha riguardato l'uso delle registrazioni telefoniche e il corto circuito comunicativo nella catena della sicurezza urbana. Durante il suo intervento, Masi ha denunciato una criticità emersa dalle testimonianze dei cittadini: nel contattare la Polizia Municipale per richiedere interventi urgenti nell'area del Parterre, diversi utenti si sarebbero sentiti rispondere di rivolgersi ai Carabinieri. A supporto di questa affermazione, il consigliere ha richiamato l'esistenza di registrazioni telefoniche – ricordando come la stessa Polizia Municipale adotti correntemente la registrazione delle chiamate in ingresso avvisando gli utenti a inizio conversazione.

La menzione di tali tracciamenti audio ha scatenato la reazione stizzita dell'assessore Giorgio, il quale, fuori dal microfono ma a voce udibile in Aula, ha urlato la volontà di contattare il Comandante della Polizia Municipale per denunciare l'avvenuta registrazione delle telefonate.

Le opposizioni sono insorte evidenziando la palese sproporzione e l'infondatezza di tale reazione, ricordando come la legge consenta la registrazione delle conversazioni a cui si partecipa. L'atteggiamento dell'assessore — assunto a fianco, peraltro, dello stesso Comandante del Corpo presente in Aula — è stato censurato dalle minoranze come un inaccettabile tentativo di intimidazione da una posizione di potere verso chi sta semplicemente svolgendo il proprio mandato ispettivo.

La vicenda del Parterre richiama un principio cardine dell'agire pubblico: chi ricopre un incarico di governo ha il dovere istituzionale di ascoltare le segnalazioni concrete della cittadinanza ed elaborare soluzioni efficaci, senza minimizzare i problemi né assumere atteggiamenti prevaricatori nei confronti di chi porta quelle istanze nell'Aula consiliare.

Fermo restando il massimo rispetto per il lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Municipale, il diritto alla sicurezza e alla vivibilità urbana non può andare a velocità diverse: deve essere garantito con eguale fermezza in ogni quartiere e struttura pubblica, dalla scuola Fortini ai servizi del Parterre.