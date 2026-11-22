Nelle prime quattro decadi del XIV secolo, Firenze vive una stagione d'oro di dirompente espansione economica e culturale, affermandosi come capitale manifatturiera e finanziaria d’Europa. È il tempo in cui Giotto rivoluziona la pittura monumentale, spalancando le pareti delle chiese a uno spazio nuovo e drammatico. Eppure, lontano dalla luce dei grandi cicli ad affresco, tra il silenzio delle sagrestie e la quiete penombra dei centri di scrittura, svelava i suoi bagliori una seconda, raffinatissima rivoluzione figurativa. Lì, tra il luccichio dell'oro foglia e la materia densa della pergamena, maestri d'eccezione trasformavano la pagina scritta nel teatro di un'arte sfarzosa e intima, destinata alle élite del tempo.

In questo scenario d'eccellenza si colloca la parabola del misterioso "Maestro Daddesco", miniatore e pittore di straordinario rango. A ricomporne l'intreccio codicologico e l'impatto storico giunge il volume di Laura Alidori Battaglia e Marco Battaglia, Il Maestro Daddesco. Produzione e illustrazione libraria a Firenze nell'età di Giotto, pubblicato dall'editore Leo S. Olschki. La monografia, presentata recentemente all'interno delle celebrazioni per i 140 anni della casa editrice (1886–2026), si offre come una chiave di volta per dischiudere l'affascinante dialogo tra economia, committenza e produzione figurativa nella Firenze del Trecento.

Per lungo tempo la storiografia artistica ha confinato questo artefice dietro un'etichetta convenzionale e ingannevole. Coniato ai primordi degli studi sulla miniatura fiorentina, il nome di "Maestro Daddesco" sembrava relegare l'artista al ruolo di mero epigono o collaboratore di bottega di Bernardo Daddi. La meticolosa riesamina d'archivio ne ha tuttavia ribaltato le coordinate cronologiche e concettuali: la sua attività si snoda lungo ben un quarto di secolo, dal 1310 al 1338.

La sua produzione figurativa, di conseguenza, non segue bensì precede la maturità di Bernardo Daddi. Ci troviamo di fronte a una personalità autonoma, vigorosa e fortemente innovatrice, capace di cogliere e rielaborare le più avanzate novità stilistiche in corso sull'asse artistico tra Firenze e Siena. Sebbene il suo nome anagrafico resti tuttora incerto, il suo catalogo lo restituisce alla storia come un protagonista di primissimo piano della stagione giottesca.

C'è un cortocircuito affascinante nella miniatura toscana del Trecento che ne determina la grandezza: la decorazione dei codici non era confinata a una cerchia di illustratori isolati, ma veniva costantemente affidata alle più importanti botteghe pittoriche cittadine.

Da questa osmosi tecnica nasce una produzione libraria permeata dal respiro della pittura monumentale. Nelle carte del Maestro Daddesco e della sua cerchia, l'articolazione delle iniziali istoriate, le elaborate cornici marginali e le vivide scene figurate trascendono la funzione ornamentale. Esse agiscono come veri e propri "affreschi miniaturizzati", trasferendo sul formato ridotto del foglio la medesima monumentalità, tenuta spaziale e carica espressiva dei grandi cicli parietali contemporanei.

Il punto di svolta dell'intero progetto di ricerca è scaturito da un ritrovamento fortuito: l'individuazione del meraviglioso messale di San Pier Maggiore tra le collezioni del Royal Museum di Toronto, un capolavoro isolato che ha spinto gli studiosi a riaprire la trama d'archivio.

Seguendo questo filo d'Arianna, l'indagine si è trasferita a Roma, presso San Bernardo alle Terme, per analizzare da vicino i complessi graduali cistercensi originariamente appartenuti all'abbazia fiorentina di Badia a Settimo. Il risultato di questo inseguimento codicologico è stato straordinario: l'identificazione di un corpus complessivo di ben 30 codici — tra i quali sei manufatti del tutto inediti o finora appena sfiorati dalla critica — incrociati con oltre cento documenti d'archivio relativi a copisti, miniatori e committenti dell'epoca.

Nella Firenze trecentesca, la commissione dei grandi libri da sagrestia figurava tra i capitoli di spesa più imponenti nell'ambito delle dotazioni liturgiche. Si trattava di imprese finanziarie titaniche che solo un ristrettissimo cerchio di pittori d'élite poteva essere chiamato a eseguire per conto di una committenza ricca ed esigente.

Il Maestro Daddesco operò infatti per le più prestigiose fondazioni monastiche, per le istituzioni civiche e vescovili e per storiche parrocchie come Santa Cecilia e Santo Stefano al Ponte, oltre che per le grandi famiglie della nobiltà guelfa come gli Spini e i Visdomini. Tuttavia, l'aspetto più sorprendente della sua produzione risiede nella sua duttilità tematica: accanto a sontuosi messali liturgici, l'artista prestò il suo pennello alla decorazione di codici di natura profana e filosofica, impreziosendo i testi di Aristotele, Cicerone e Brunetto Latini.

A rendere unico questo volume è anche il profilo dei suoi autori, una sinergia tra scienze umane e rigore analitico. Laura Alidori Battaglia è una storica dell'arte formatasi a Firenze e dottoratasi a Losanna, con alle spalle collaborazioni con la Biblioteca Medicea Laurenziana, la University of California, l'Université de Genève, la SISMEL, l'Accademia Austriaca delle Scienze di Vienna, la Società di Storia della Miniatura e il progetto e-codices. Già autrice per Olschki nel 2020 di un volume sulla devozione privata (Il libro d'ore in Italia tra confraternite e corti (1275-1349)), è tra i massimi esperti del settore.

Al suo fianco Marco Battaglia, professore di fisica presso la University of California e ricercatore impegnato nella fisica delle particelle elementari al CERN di Ginevra, da tempo dedito alla pubblicazione di contributi scientifici dedicati alla miniatura italiana del XIV secolo. Questo connubio unico applica all'analisi codicologica la precisione della ricerca scientifica, offrendo uno sguardo d'insieme in cui l'indagine stilistica si sposa con la storia del libro.

Nella Firenze del primo Trecento, il codice manoscritto non era mai un semplice strumento di lettura, ma lo snodo in cui l'economia dei mercanti, la devozione liturgica, il prestigio delle famiglie nobiliari e l'eccellenza delle botteghe si fondevano in un manufatto totale. L'opera del Maestro Daddesco rivela come l'arte del libro sia stata il luogo privilegiato in cui la città ha espresso i propri valori estetici e culturali negli stessi decenni in cui Giotto ridefiniva l'identità visiva dell'Occidente.