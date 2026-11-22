Fotografie di Alessandro Rella

Nel dibattito pubblico si sta consumando uno scontro. Da un lato assistiamo al tentativo, orchestrato ai vertici dello Stato, di riabilitare o sfumare le responsabilità del Ventennio; dall'altro vediamo sorgere la spinta dal basso di comitati e cittadini che chiedono di riappropriarsi degli spazi urbani, ridefinendo da capo il concetto stesso di "sicurezza".

Quando la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, sostiene che il fascismo fu desiderato o scelto dal popolo italiano, la reazione non è una semplice disputa accademica. Le parole dell'Assessora regionale all'istruzione e alla cultura della memoria Alessandra Nardini ci ricordano che la democrazia repubblicana non si regge sulla finzione, ma sulla verità storica e sui valori antifascisti scritti nella Costituzione. Oggi, nelle strade del quartiere di Rifredi —per iniziativa del comitato Tanucci Piazza Aperta— il bisogno di protezione reale non passa per la chiusura dei cancelli o la repressione, ma per la cura del territorio, la solidarietà e la difesa dei diritti essenziali.

La narrazione del fascismo come "scelta del popolo" è una falsità storica smentita dai fatti. La storiografia ha ampiamente documentato che il regime di Benito Mussolini non nacque da un movimento spontaneo o da un'adesione plebiscitaria delle masse, ma fu imposto attraverso una sistematica violenza politica. L'ascesa del fascismo si consumò tra manganellate, intimidazioni, somministrazioni di olio di ricino, la soppressione del dissenso e l'assassinio mirato di 3.000 oppositori politici — su tutti Giacomo Matteotti, massacrato per aver denunciato in Parlamento brogli e violenze elettorali.

La conquista e il consolidamento del potere furono resi possibili dalla connivenza attiva di precisi settori delle classi dominanti dell'epoca: l'élite economica, agraria, militare e la monarchia sabauda. Il Re Vittorio Emanuele III ne porta la responsabilità storica diretta: nell'ottobre del 1922, anziché firmare lo stato d'assedio e fermare i manipoli della Marcia su Roma, scelse di conferire a Mussolini l'incarico di formare il governo.

Da quel momento, la cancellazione delle libertà civili condusse l'Italia dritta verso l'alleanza con il nazismo e le tragiche complicità del 1944. Durante l'estate del '44, nelle stragi e nelle deportazioni avvenute in Toscana, i fascisti italiani non furono comparse passive, ma responsabili diretti al fianco delle truppe occupanti.

Per evitare scorciatoie revisioniste occorre analizzare la vera struttura del consenso durante la dittatura. Gli studi di storici come Renzo De Felice, Claudio Pavone ed Emilio Gentile hanno mostrato la profonda complessità del rapporto tra il regime fascista e la società italiana, spazzando via ogni lettura semplicistica.

In uno Stato totalitario, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista divenne rapidamente un requisito fondamentale per lavorare, far carriera o semplicemente garantire la sussistenza alla propria famiglia. Quando il regime crollò, la frammentazione della società mise a nudo quanto il consenso fosse un intreccio inestricabile di paura, convenienza e autentica convinzione.

La democrazia non ha alcun bisogno di inventare pacificazioni di comodo o riscritture di comodo. Ha il dovere di comprendere i meccanismi con cui la paura e l'opportunismo soffocano la libertà, per evitare che la normalizzazione dell'autoritarismo si ripresenti sotto nuove forme.

Fotografie di Alessandro Rella

È proprio sul terreno concreto dei quartieri che la lezione della memoria si trasforma in azione sociale. A Firenze, l'esperienza del comitato Tanucci Piazza Aperta sta dimostrando che la vera sicurezza non si ottiene con la repressione, le inferriate, i cancelli o lasciando campo libero alle sedi dell'estrema destra (come Futuro Nazionale). La sicurezza nasce riappropriandosi degli spazi pubblici con la partecipazione e la cura collettiva.

Tuttavia, emerge un'amara ironia politica: in una città storicamente amministrata dal centrosinistra, appare paradossalmente più facile assistere all'apertura di sedi neofasciste vicine alle posizioni di Futuro Nazionale (persino a poca distanza dalle vetrine che espongono i libri di Vannacci) piuttosto che ottenere dal Comune la riapertura dell'ex circolo del Romito. Quest'ultimo, un immobile pubblico chiuso da oltre tre anni, viene richiesto a gran voce dagli abitanti per diventare un presidio culturale e antifascista, ma rimane sbarrato perché l'unica logica dominante sembra essere quella della privatizzazione e del profitto finanziario.

Contro questa visione, la comunità di quartiere propone una sicurezza sociale fondata su pilastri ben precisi:

Casa e tutela contro la speculazione immobiliare: Protezione dal carovita, dai rincari degli affitti e dagli sfratti sistemici che svuotano i quartieri a favore delle rendite turistiche e speculative. L'emblema di questa battaglia è la storia della donna di 94 anni che ha potuto evitare lo sfratto solo grazie al polverone mediatico e alla mobilitazione popolare, a dimostrazione che servono soluzioni strutturali e non interventi ad hoc.

Protezione dal carovita, dai rincari degli affitti e dagli sfratti sistemici che svuotano i quartieri a favore delle rendite turistiche e speculative. L'emblema di questa battaglia è la storia della donna di 94 anni che ha potuto evitare lo sfratto solo grazie al polverone mediatico e alla mobilitazione popolare, a dimostrazione che servono soluzioni strutturali e non interventi ad hoc. Sicurezza e dignità sul lavoro: L'urgenza improrogabile di fermare i continui omicidi sul lavoro e le morti nei cantieri — richiamando le immani tragedie accadute in Via Circondaria e nel cantiere di Via Mariti —, rifiutando con forza la logica per cui la pelle dei lavoratori sia un inevitabile "danno collaterale" del profitto.

L'urgenza improrogabile di fermare i continui omicidi sul lavoro e le morti nei cantieri — richiamando le immani tragedie accadute in Via Circondaria e nel cantiere di Via Mariti —, rifiutando con forza la logica per cui la pelle dei lavoratori sia un inevitabile "danno collaterale" del profitto. Contrasto radicale alla violenza di genere: Il diritto inalienabile a un sistema antiviolenza preparato, capillare e tempestivo. Un'esigenza resa drammatica e sanguinosa dal femminicidio di Lorena Isceri, sequestrata e assassinata nel quartiere di Rifredi lo scorso 3 settembre dal suo ex fidanzato italiano.

Il diritto inalienabile a un sistema antiviolenza preparato, capillare e tempestivo. Spazi pubblici e cultura di prossimità: La restituzione ai cittadini di presidi di socialità e circoli culturali dismessi, per impedire che il tessuto urbano venga abbandonato alla solitudine o colonizzato da forze reazionarie.

La salute di una democrazia si misura su due trincee inscindibili: il rigore nel difendere la verità storica nelle scuole e nelle istituzioni, e la capacità dei cittadini di organizzarsi per difendere la vita quotidiana nei propri quartieri. Combattere la riscrittura del passato ed esigere il diritto alla casa, al lavoro sicuro, a piazze vive e alla protezione dalla violenza sono due facce della medesima battaglia. È questa l'eredità più viva che ci hanno consegnato le partigiane, i partigiani, le madri e i padri costituenti.