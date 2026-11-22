Dopo il successo delle prime edizioni, domenica 6 dicembre torna ad animare Piazza Gramsci “L’Angolo del Tempo”, il mercato per gli appassionati di “vintage”, artigianato e collezionismo che si ripete ogni prima domenica del mese fino all’estate del prossimo anno (ingresso libero).

A questo terzo appuntamento, che è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione “Pinocchio 3000”, sono attesi oltre ottanta espositori provenienti da tutta la Toscana, che a partire dalle ore 9.00 e con orario no-stop fino alle 18.00 offriranno ai visitatori decine di oggetti che profumano di antico, ricercate dai collezionisti o da semplici curiosi che magari potranno trarne spunto per un regalo originale o un piccolo pensiero per una persona cara, con la certezza che potrà apprezzarlo.

Quadri e stampe, mobili e soprammobili, manufatti di ogni tipo e pregio, libri, giornali e riviste, numismatica e filatelia, dischi in vinile, cd e musicassette, collezionismo in generale, abiti e calzature di pregio usati, accessori per abbigliamento e per la casa, bigiotteria , artigianato di qualità e molto altro ancora.

L’Angolo del Tempo è anche una piazza all’insegna della sociabilità, della vita di relazione. Passeggiando tra le bancarelle, si potranno osservare oggetti e cose che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, raccontare ad altri esperienze e aneddoti dei quali sono stati protagonisti.

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, il mercato sarà caratterizzato anche dalla presenza alcuni banchi dedicati agli addobbi per la casa e per l'albero, oltre ai prodotti tipici del periodo, come un vero e proprio mercatino di Natale.

A tutti i bambini verrà consegnato un biglietto di ingresso omaggio per visitare il Parco di Pinocchio ed il Giardino di Villa Garzoni a Collodi.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, la zona del mercato e del centro commerciale naturale saranno animate dalla musica della Malmantile Misericordia street band e dalle attività Meet & Greet con principesse, supereroi e mascotte, dai laboratori per bambini e tanto altro ancora.

Ci sarà infine la possibilità di visitare in anteprima la “Via dei presepi, via di umanità” a cura dell’associazione “All'ombra di Membrino” con decine di presepi artistici e artigianali disseminati nel centro storico alto.

“Il mercato – sottolinea l’Assessore al Turismo/Eventi, Franco Spina – è da sempre un luogo di socializzazione, di scambio, di vita di relazione che stimola e richiama la popolazione ad appropriarsi degli spazi urbani, a frequentarli per trascorrere qualche ora in modo spensierato, fare un po’ di shopping, o coltivare magari una passione, un interesse, riconducibile magari al proprio stile di abbigliamento o all’individuazione di un particolare oggetto del passato che possa personalizzare l’arredamento di casa. Siamo felici che questo nuovo format, un mercato replicabile ogni prima domenica del mese, sia stato accolto con favore sia da parte della popolazione che di potenziali visitatori. Una nuova opportunità di vivere il nostro centro cittadino, e in particolare la piazza, che ne rappresenta l’anima”.