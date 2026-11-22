Solliccianese secondo anno di attività la presentazione

Il sistema penitenziario italiano versa in uno stato di collasso strutturale. Le cronache quotidiane ne restituiscono un quadro drammatico fatto di sovraffollamento cronico, strutture degradate e una profonda sofferenza che travaglia sia i detenuti sia il personale di polizia penitenziaria. L'istituto di Sollicciano, alle porte di Firenze, ne rappresenta da tempo l'emblema più nitido e doloroso. Di fronte a questo scenario di crisi sistemica, insistere su una risposta esclusivamente punitiva o demagogicamente securitaria non fa che alimentare il corto circuito, ignorando la radice del problema.

Superare l'emergenza richiede una radicale inversione di rotta: sostituire all'isolamento coatto e alla privazione della speranza un modello basato sulla dignità quotidiana, sulla formazione professionale, sullo sport integrato e sulla rigorosa tutela dei diritti fondamentali. L'esperienza che sta prendendo forma nel territorio toscano dimostra che una via d'uscita dal degrado non solo è ipotizzabile, ma è già in cantiere. Una risposta concreta rende visibile cosa accade quando istituzioni territoriali, Terzo Settore, privato sociale e tessuto cittadino decidono di fare rete laddove lo Stato centrale spesso arretra.

Restituire dignità a chi vive o lavora in carcere richiede, innanzitutto, di risolverne le emergenze materiali primarie: quelle micro-mancanze quotidiane che si trasformano in forme striscianti di pena aggiuntiva non scritta. Emblematico è il recente intervento straordinario da 110 mila euro messo in campo dalla Fondazione CR Firenze a Sollicciano. Una cifra contenuta se paragonata ai bilanci pubblici, ma capace di incidere immediatamente sulle condizioni di vita interne, scavalcando le lentezze paralizzanti della burocrazia statale.

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Nello specifico, il contributo ha finanziato l'acquisto di 49 climatizzatori destinati ai locali dove si erogano i servizi e l'assistenza alla popolazione carceraria, indispensabili per superare le gravi criticità sofferte durante le torride estati fiorentine. Sono stati inoltre avviati i lavori di impermeabilizzazione della copertura del Progetto "Francesco", il deposito in cui vengono stoccati gli indumenti e i beni di prima necessità donati dal volontariato locale, le cui strutture venivano continuamente danneggiate dalle infiltrazioni piovane. Infine, lo stanziamento ha garantito due piastre elettriche per il laboratorio cucina e le piastre necessarie alle lezioni pratiche dei detenuti iscritti al corso di studi della scuola alberghiera.

Se da un lato questo intervento rivela l'agilità strategica e la sensibilità del privato sociale, dall'altro evidenzia una falla sistemica: quando anche la riparazione di un tetto o il condizionamento di un'area d'assistenza richiedono un soccorso esterno, emerge tutta la fragilità dell'amministrazione penitenziaria centrale.

"Per la Fondazione è di fondamentale importanza andare a incidere in maniera concreta nella vita quotidiana all’interno del carcere di Sollicciano. Ringrazio la direzione carceraria per il proficuo rapporto instaurato che ha portato all’individuazione di interventi anche semplici ma che faranno la differenza nelle condizioni di tanti detenuti e detenute. La Fondazione come soggetto privato ha la possibilità di operare velocemente e con procedure più snelle, questo rende possibile attivare risposte immediate che possano garantire condizioni dignitose per la popolazione carceraria" dichiara Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze.

A rendere ancora più evidente la portata umana di questa sinergia sono le parole della direzione dello stesso istituto fiorentino, che sottolineano il valore pratico ed emotivo di un sostegno diretto sul campo.

"Ringrazio sentitamente a nome di tutta l'Amministrazione Penitenziaria la Fondazione CR Firenze per la generosa donazione che attesta la vicinanza concreta della Fondazione alla popolazione detenuta e al personale impegnato ogni giorno nel complesso contesto detentivo. (...) Sento di dover ringraziare personalmente la dirigenza per la costante attenzione nei confronti dell'istituto di Firenze 'Sollicciano' in un periodo molto complesso nel quale costruire non solo è faticoso, ma talvolta sembra quasi impossibile" afferma Valeria Vitrani, Direttrice del Carcere di Firenze Sollicciano.

L'assistenza materiale e il miglioramento delle celle risolvono l'emergenza immediata, ma non spezzano la catena della marginalità se non sono accompagnati da strumenti reali di emancipazione. È su questo terreno che si misura l'efficacia del progetto "Fenice" (Formazione, Esperienze di lavoro, Nuove Iniziative, Crescita per l'Inclusione e l'Empowerment), promosso dalla Regione Toscana e finanziato dal Ministero della Giustizia con 3.797.430,00 euro a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

L'iniziativa, di durata trentennale (30 mesi), amplia l'eredità dell'esperienza "Milia" estendendosi a tutti gli istituti penitenziari della regione — tra cui Massa, Pisa, San Gimignano, Porto Azzurro e le strutture femminili. L'architettura del progetto si fonda su quattro pilastri: percorsi formativi calibrati sul fabbisogno reale del mercato del lavoro locale, orientamento ai servizi, supporto psico-sociale e accompagnamento all'impiego. Per rendere il percorso del tutto aderente alla realtà, in alcuni istituti nasceranno vere e proprie "imprese didattiche", mentre la Regione Toscana garantisce una misura diretta d'incentivo erogando ai partecipanti un'indennità di frequenza coperta da fondi propri.

Investire circa quattro milioni di euro nella qualificazione professionale delle persone ristrette non è una mera concessione assistenziale, ma una rigorosa scelta di prevenzione criminale ed efficienza economica. La letteratura sociologica e i dati giudiziari confermano che la formazione e l'impiego regolare abbattono drasticamente i tassi di recidiva, laddove la sola reclusione improduttiva finisce per riprodurre le stesse dinamiche delinquenziali che si prefiggerebbe di contrastare.

"Il progetto Fenice, per cui sono stati stanziati quasi 4 milioni, è rivolto prevalentemente ai detenuti perché siamo convinti che la formazione e il lavoro siano strumenti fondamentali per favorire il reinserimento sociale e contribuire a ridurre il rischio di recidiva. Acquisire competenze, sviluppare capacità professionali e accedere a opportunità lavorative significa costruire le condizioni per una vita autonoma e per una partecipazione attiva alla società" dichiara Gabriella De Stradis, Direttrice Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia.

Accanto al lavoro, la ricostruzione della persona passa dalla sfera relazionale e dal recupero del benessere psico-fisico. Su questo fronte, l'attività svolta da oltre quindici anni da UISP Firenze si è consolidata nel 2026 con la fondazione dell'ASD Solliccianese, un'associazione sportiva attiva negli istituti di Sollicciano, nel carcere a custodia attenuata "Gozzini" e nell'Istituto Penale per i Minorenni "G.P. Meucci". In questo contesto, le attività motorie diventano uno strumento concreto di educazione alla convivenza, traendo diretta ispirazione dai principi dell'Articolo 27 (la funzione rieducativa della pena) e dell'Articolo 33 (la promozione della cultura, della formazione e dello sport) della Costituzione italiana.

Il programma per la stagione 2026/2027 segna una svolta nell'integrazione tra carcere e città. Il 28 novembre apre le porte la grande novità del settore femminile: un torneo/concentramento di pallavolo intitolato "Tutte in campo!", ospitato all'esterno delle mura detentive presso il nuovo palazzetto dello sport di via Geminiani a Novoli e inserito nel Calendario OFF del Festival L'Eredità delle Donne. Sul parquet si sfideranno la formazione della Solliccianese, le studentesse dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, una selezione di avvocate fiorentine e le rappresentanti dell'Associazione "Tocca a Noi".

A questo evento si aggiunge l'ampliamento del Memorial di calcio a 11 "Nicola Zuppa", che cresce da 7 a 12 squadre partecipanti. Il torneo vedrà la rappresentativa dei detenuti competere con realtà eterogenee del tessuto sociale fiorentino: dal Football Club Palazzo Vecchio alla Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco alla Selezione avvocati fiorentini, dai giornalisti dell'USSI agli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci, fino alla Rondinella del Torrino, all'Associazione 50 Minuti, ai Cral Ospedalieri Careggi e persino a una rappresentativa di sacerdoti. Il programma di inclusione si completa poi con la tradizionale corsa podistica "Vivicittà Porte Aperte" al Gozzini e con le uscite di trekking collinare.

Mettere in campo detenuti e cittadini nello stesso torneo abbatte le barriere del pregiudizio e trasforma lo sport in uno straordinario catalizzatore sociale, dove il rispetto delle regole e dell'avversario diventa palestra di vita cittadina.

"Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di superare barriere, creare legami e offrire nuove opportunità. È questo il valore del progetto portato avanti da Uisp Firenze, che attraverso la Solliccianese costruisce un ponte tra il mondo del carcere e la città. (...) Sul campo si condividono regole, responsabilità e obiettivi, si impara a fare squadra e a riconoscere il valore degli altri. Sono insegnamenti che vanno ben oltre la pratica sportiva e possono contribuire concretamente ai percorsi di reinserimento sociale" afferma Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze.

Se gli sforzi del privato sociale, della Regione e del volontariato sportivo aprono spagli di luce, essi non possono mascherare le responsabilità della politica nazionale. La drammaticità della situazione resta strutturale, come ribadito con forza il 13 novembre 2026 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sollecitata proprio sulle condizioni del carcere di Sollicciano.

La decisione della Consulta ha posto in evidenza l'insostenibilità di una linea politica incentrata unicamente sul sovraffollamento, sul "fine pena mai" e sulla proliferazione di nuove fattispecie di reato. Come sottolineato dai rappresentanti delle forze politiche attente ai diritti civili, la detenzione non può trasformarsi in un trattamento degradante o inumano. La Costituzione parla chiaro: l'Articolo 27 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quando le celle sono fatiscenti, prive di riscaldamento o invase da infiltrazioni, è lo Stato stesso a violare la propria Carta Fondamentale.

Per questa ragione, la risposta all'emergenza non passa solo da qualche lavoro di manutenzione, ma richiede urgenti interventi legislativi nazionali volti a fermare il sovraffollamento e ad ampliare concretamente l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i reati minori o per i contesti di vulnerabilità.

"La pronuncia della Consulta sulla questione sollevata per il carcere di Sollicciano non lascia alibi: servono interventi legislativi urgenti per fermare il sovraffollamento e ampliare l'accesso alle misure alternative. Sollicciano è l'emblema di un sistema penitenziario nazionale al collasso. Di fronte a questa situazione drammatica il Governo e la maggioranza parlamentare continuano a rispondere con un approccio esclusivamente securitario. Il monito della Consulta smentisce la destra: la vera tutela della collettività e la riduzione della recidiva si ottengono investendo nel reinserimento sociale, non stipando le persone in celle fatiscenti.

Non c'è più tempo da perdere, il Parlamento deve intervenire a Sollicciano come ovunque. Voltarsi dall'altra parte adesso significa rendersi complici di una reiterata violazione dei diritti umani" dichiara Lorenzo Falchi, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel Consiglio Regionale della Toscana.

I progetti e gli interventi attuati in Toscana indicano una strada percorribile e replicabile: la riforma del sistema penitenziario non può rimanere confinata nelle aule parlamentari o affidata a promesse d'infrastrutture future. Richiede, al contrario, la costruzione immediata di una rete territoriale coesa in cui Regioni, Fondazioni, enti locali, Terzo Settore e mondo dello sport operino in sinergia per restituire dignità quotidiana ed effettive opportunità di reinserimento. Restituire valore al tempo della pena non è un atto di clemenza, ma un preciso dovere costituzionale e una garanzia di sicurezza per tutta la collettività.