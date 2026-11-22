Convegno “Tutela degli animali e proposta di modifica dell’articolo 15 del Regolamento comunale per la tutela degli animali”: è in programma mercoledì 18 novembre 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso il Salone Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa, a Firenze.

L’incontro è organizzato dall’Avv. Lorenzo Masi, Consigliere comunale di Firenze e Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha già depositato una proposta di delibera finalizzata alla modifica dell’articolo 15 del Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo degli animali nell’accattonaggio e alla necessità di aggiornare l’articolo 15 del Regolamento comunale, al fine di individuare strumenti di tutela più efficaci e contrastare ogni forma di sfruttamento. All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore giuridico e veterinario, associazioni animaliste e autorità competenti.

Tra gli interventi previsti, quello dell’On. Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati e già Ministro dell’Ambiente, oltre ai contributi di numerosi professionisti ed esperti del settore.

L’obiettivo del convegno è raccogliere contributi tecnici, operativi e giuridici utili alla definizione di una proposta di modifica del Regolamento comunale, attraverso un percorso di confronto e approfondimento.