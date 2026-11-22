Cosa succede quando i progetti concepiti per guidare la transizione ecologica finiscono per danneggiare proprio l'ambiente che dovrebbero proteggere? È questo il paradosso al centro dei cantieri per le nuove linee tranviarie tra Firenze e Bagno a Ripoli. Da un lato la promessa di un trasporto pubblico "pulito", dall'altro la realtà di cantieri che abbattono il patrimonio arboreo esistente e ricoprono di cemento il suolo naturale.

Il bilancio ambientale ufficiale presentato dalle amministrazioni si rivela spesso molto più complesso e contraddittorio rispetto ai dati reali. Quando l'urbanistica rincorre la sostenibilità a tutti i costi, emergono criticità strutturali che rischiano di vanificare i benefici attesi.

Quando si valutano le grandi opere pubbliche, le stime ambientali dovrebbero poggiare su dati certi e modelli verificabili. Nel caso della rete tranviaria fiorentina, tuttavia, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha fornito in tre distinte occasioni tre cifre differenti sulla riduzione annua di CO₂: 34.600, 35.000 e successivamente 32.700 tonnellate.

Al di là del balletto dei numeri, l'elemento critico risiede nell'incompletezza dell'analisi. La riduzione teorica delle auto in circolazione ignora una realtà banale: i veicoli commerciali, i residenti e i lavoratori non scompaiono nel nulla. Sottraendo spazio alla viabilità ordinaria, si genera un "traffico a singhiozzo" fatto di rallentamenti, fermate e continue ripartenze che impennano i livelli di emissione. Basta guardare a via Arnolfo e via del Campofiore per toccare con mano il problema: la nuova organizzazione viaria ha prodotto ingorghi strutturali destinati a rimanere anche dopo la chiusura dei cantieri.

Come sottolineato dai consiglieri di Forza Italia Alberto Locchi (comunale) e Marco Stella (regionale): "La mobilità sostenibile è un obiettivo condivisibile, ma non può diventare un'operazione contabile nella quale si mettono a bilancio i benefici e si lasciano fuori i costi ambientali e gli effetti collaterali."

Un errore ricorrente nella pianificazione urbanistica è considerare la vegetazione come un mero addendo matematico. L'abbattimento di alberi ad alto fusto, compensato con la piantumazione di giovani alberelli, genera un saldo ecologico pesantemente negativo nell'immediato.

Un albero adulto garantisce un'elevata capacità stoccaggio della CO₂, ombreggiamento profondo e mitigazione del microclima urbano. Un esemplare giovane appena piantato non possiede queste funzioni ecosistemiche e impiegherà decenni prima di raggiungere prestazioni equivalenti. Il taglio dei grandi alberi lungo i corridoi tranviari invalida direttamente i calcoli sulla riduzione delle emissioni nel breve e medio termine: la perdita istantanea di capacità di assorbimento smentisce le stime trionfalistiche sui bilanci di carbonio dell'opera.

Il contrasto tra la retorica della rinaturalizzazione e l'impatto dei cantieri emerge con forza a Bagno a Ripoli. l'Associazione Ripolese per la Cultura dell’Ambiente ha sollevato il caso del pratone di via Granacci, trasformato nel capolinea del tram, dove lecci e cipressi storici sono stati letteralmente imprigionati in una colata di cemento che ne minaccia la sopravvivenza.

I 300 mq di suolo depavimentati nel piazzale della scuola Redi appaiono del tutto insufficienti a bilanciare la nuova cementificazione. Il suolo naturale impiega infatti secoli per recuperare la capacità di assorbire acqua e trattenere carbonio. Per questo L'A.R.C.A. si è appellata direttamente al Sindaco, chiedendo di intervenire in coerenza con gli annunci di depavimentazione per ricavare una fascia di terreno naturale più ampia ed evitare danni irreversibili all'apparato radicale degli alberi.

Di fronte agli abbattimenti, la società civile ha deciso di reagire unendo mobilitazione popolare e strumenti legali. A Firenze, 52 cittadini del Quartiere 2 (Q2), affiancati dal Comitato O.N.D.A., dal Comitato Diritti e Libertà dei Cittadini e dall'Associazione giardino dei fenicotteri piana di Lecore, stanno raccogliendo le firme per un referendum di quartiere per fermare la prosecuzione dei lavori e i tagli del verde. Contestualmente, il gruppo ha depositato un ricorso in giudizio contro il Comune, affidandosi all'avvocato torinese Virginia Cuffaro per far valere il "precedente di Torino", dove nelle aule giudiziarie il diritto alla salute dei cittadini ha prevalso sui cantieri.

Sul piano nazionale opera l'Organismo Nazionale Difesa Alberi, una struttura apartitica che coordina esperti e comitati per tutelare l'ecosistema urbano. Tra le priorità della rete figurano:

Criteri Ambientali Minimi (CAM, DM 63/2020) : Richiesta di controlli rigorosi e sanzioni per l'omessa applicazione nei cantieri pubblici, inclusi i progetti finanziati dal PNRR soggetti al principio Do No Significant Harm.

Richiesta di controlli rigorosi e sanzioni per l'omessa applicazione nei cantieri pubblici, inclusi i progetti finanziati dal PNRR soggetti al principio Do No Significant Harm. Nature Restoration Law : Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991, che vincola gli Stati membri a presentare i Piani nazionali di ripristino della natura entro il 1° settembre 2026.

Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991, che vincola gli Stati membri a presentare i Piani nazionali di ripristino della natura entro il 1° settembre 2026. Riforma degli incentivi energetici : Pressione politica per abolire i Sussidi Ambientalmente Dannosi destinati alla combustione di biomasse legnose e convertirli in Sussidi Ambientalmente Favorevoli per le rinnovabili pulite.

Pressione politica per abolire i Sussidi Ambientalmente Dannosi destinati alla combustione di biomasse legnose e convertirli in Sussidi Ambientalmente Favorevoli per le rinnovabili pulite. Tutela delle specie identitarie: Protocolli specifici per la salvaguardia del Pino domestico, con la richiesta di cure antiparassitarie e l'impiego di tecnologie di rifacimento stradale a prova di radici.

La transizione verso una mobilità pulita è una sfida ineludibile, ma non può trasformarsi in una scorciatoia per giustificare il degrado ambientale. Quando un capolinea tranviario soffoca nel cemento lecci e cipressi a Bagno a Ripoli, o quando la riorganizzazione viaria blocca il traffico in via Arnolfo aumentando le emissioni reali, la sostenibilità rischia di ridursi a un mero slogan di facciata. Le infrastrutture moderne devono integrarsi con l'ecosistema naturale, non sostituirsi ad esso.