Tramvia di Firenze Libertà/Bagno a Ripoli: è arrivato il 15 novembre al deposito di Scandicci il primo dei nuovi tram destinati alla linea 3.2.1. Presenti per lo svelamento del mezzo, la Sindaca di Comune e Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, con l’assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio.
I nuovi tram ibridi destinati a questa linea a si differenziano rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in primo luogo per il colore, stavolta rossi e bianchi, ma anche per design, dato che sono più lunghi rispetto agli attuali Sirio per un totale di 33.5 metri, una capienza complessiva di 278 passeggeri e sono progettati per garantire maggiore confort, silenzioso e luminosità. La nuova disposizione interna garantisce maggiore spazio a bordo, mentre le sedute in plastica assicurano più igiene e facilità di pulizia.
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