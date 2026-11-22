🚇 𝐓𝐫𝐚𝐦𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝟑.𝟐.𝟏 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀-𝐁𝐚𝐠𝐧𝐨 𝐚 𝐑𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, 𝐞̀ 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚

Tramvia di Firenze Libertà/Bagno a Ripoli: è arrivato il 15 novembre al deposito di Scandicci il primo dei nuovi tram destinati alla linea 3.2.1. Presenti per lo svelamento del mezzo, la Sindaca di Comune e Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, con l’assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio.

I nuovi tram ibridi destinati a questa linea a si differenziano rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in primo luogo per il colore, stavolta rossi e bianchi, ma anche per design, dato che sono più lunghi rispetto agli attuali Sirio per un totale di 33.5 metri, una capienza complessiva di 278 passeggeri e sono progettati per garantire maggiore confort, silenzioso e luminosità. La nuova disposizione interna garantisce maggiore spazio a bordo, mentre le sedute in plastica assicurano più igiene e facilità di pulizia.

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