Tutte le informazioni per acquistare i biglietti della 14° giornata di Serie A 2026/27 in programma lunedì 7 Dicembre 2026 ore 20:45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD Da martedì 17/11/2026 ore 10:00 fino mercoledì 25/11/2026 alle 09:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card (ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e dei biglietti con servizio Hospitality, già disponibili senza obbligo di tessera). FASE 2 – VENDITA GENERALE Da mercoledì 25/11/2026 ore 10:00 fino al 7/12/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.
FASE 3 – MATCH DAY Dal 7/12/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.
BIGLIETTI CON HOSPITALITY Sono già disponibili anche i biglietti con servizio Hospitality associato nei settori Tribuna Vip, Poltronissima e con la possibilità di vivere ancora più da vicino la partita nel Parterre di Tribuna – 1ª fila.