Un'estate da copertina, assegni staccati con disinvoltura e un entusiasmo che pareva travolgente. La maxi-rivoluzione estiva firmata da Fabio Paratici, spinta da un investimento record da oltre 150 milioni di euro, doveva spalancare alla Fiorentina le porte di una stagione di alto livello. Oggi, però, il risveglio è di quelli dolorosi: la prova del campo sta restituendo un verdetto impietoso, ben lontano dalle sfarzose premesse di inizio campionato.

La realtà della classifica brucia ed evidenzia una crisi d'identità: la squadra si ritrova incredibilmente a soli due punti sopra la zona retrocessione. Il margine di sicurezza è ridotto al lumicino, l'ambiente scricchiola e gli interrogativi sull'operato della dirigenza si moltiplicano. La profonda trasformazione dell'organico sta davvero mantenendo le sue promesse, oppure la faraonica campagna acquisti ha finito per nascondere crepe tattiche ancor più gravi?

Lavorare con l'acqua alla gola non è mai semplice per nessuno, tanto meno per un allenatore chiamato a dare un'identità e un'anima a un gruppo profondamente rinnovato. La situazione psicologica di Paolo Vanoli è oggi quanto mai delicata e complessa.

Navigare ad appena due passi dal baratro della retrocessione toglie serenità e cancella ogni margine d'errore. Impossibile preparare le partite con la dovuta tranquillità quando ogni pallone pesa come un macigno e la pressione della classifica rischia di schiacciare anche le poche certezze rimaste.

Il bilancio del lavoro estivo condotto da Fabio Paratici impone un'analisi severa. Spendere oltre 150 milioni di euro sul mercato significa pretendere un salto di qualità immediato e un assetto di gioco armonioso. I numeri e il campo, invece, dicono esattamente il contrario: la maxi-operazione non sta affatto garantendo il ritorno sperato. Il difetto d'origine risiede nella discontinuità della costruzione della rosa. Il restyling c'è stato, certo, ma ha rinforzato la squadra soltanto in modo parziale e disorganico, lasciando scoperte lacune strutturali evidenti.

Analizzando da vicino il quadro tattico, le criticità più preoccupanti emergono in due punti ben precisi dell'impianto di gioco. Da un lato si registra un calo prestazionale importante da parte di De Gea, un rendimento al ribasso che ha tolto sicurezza al reparto e che, a ben vedere, si poteva persino prevedere. Dall'altro lato pesa come un macigno l'ormai cronica debolezza della corsia mancina: la fragilità della fascia sinistra è apparsa così marcata che persino il Venezia è riuscito a mettere in seria difficoltà i viola da quella parte, pur al netto della vittoria finale conquistata dalla Fiorentina. Due crepe individuali e tattiche che stanno minando alla base la tenuta dell'intera retroguardia.

Con la sessione invernale alle porte, per la dirigenza viola non si tratterà di imbastire l'ennesimo stravolgimento totale, bensì di effettuare interventi correttivi per raddrizzare la rotta. Per riequilibrare la rosa e dare ossigeno alla gestione di Vanoli, il mercato di riparazione dovrà portare a Firenze quattro innesti specifici e non più rinviabili:

Un centrale di difesa

Un centrale di centrocampo

Un terzino sinistro

Un'alternativa a De Gea

La finestra invernale rappresenta un dentro o fuori decisivo per il prosieguo del campionato viola. La dirigenza e Fabio Paratici non possono più permettersi passi falsi: servirà massima lucidità per correggere tempestivamente gli errori e le disattenzioni della sessione estiva da 150 milioni, fornendo all'allenatore gli elementi adatti per risalire la china.