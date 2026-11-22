La gestione della sicurezza urbana è l'arena di scontro prioritaria nel dibattito politico. Garantire la vivibilità dei quartieri, prevenire la microcriminalità e tutelare l'economia di vicinato sono obiettivi corali, ma le strategie operative e finanziarie per raggiungerli spaccano le istituzioni.

Da un lato, gli enti locali si trovano a gestire bilanci sotto pressione e le proteste immediate di residenti e commercianti colpiti da spaccate e degrado; dall'altro, si consuma un duro braccio di ferro istituzionale tra le amministrazioni comunali e il governo centrale sull'effettiva titolarità dell'ordine pubblico. Tra proposte di riallocazione dei proventi del turismo, piani regionali per la videosorveglianza smart nei piccoli Comuni ed episodi di vandalismo, la governance della sicurezza richiede un'analisi accurata sulle leve finanziarie, tecnologiche e politiche attualmente in campo.

Tassa di soggiorno: nuovo tesoretto per la sicurezza cittadina?

Il bilancio del Comune di Firenze si ritrova al centro di un'incalzante proposta dell'opposizione di centrodestra. L'On. Tiziana Nisini (Commissario fiorentino Lega Italia Federale), Guglielmo Mossuto (Capogruppo leghista in Consiglio comunale) e i Consiglieri di Quartiere Barbara Nannucci e Stefano Nencioni hanno riacceso i riflettori sul gettito turistico della città: un totale di circa 85 milioni di euro incassati dall'amministrazione tramite l'imposta di soggiorno.

La base giuridica dell'iniziativa risiede nel Decreto-legge dello scorso febbraio, norma che consente agli enti locali di impiegare una quota di tali entrate per interventi diretti sulla sicurezza urbana, l'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale e la copertura dei relativi straordinari. La Lega chiede formale impegno alla Giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro affinché destini una percentuale consistente di questo extra-gettito al rafforzamento dei presidi cittadini.

L'ipotesi di convertire i proventi dei flussi turistici in risorse per il controllo del territorio traccia un mutamento strategico nella finanza locale. Per i centri ad alta densità di visitatori, questa scelta consentirebbe di riequilibrare il rapporto tra pressione turistica e tutela della vivibilità residenziale.

"Apprendiamo che il Comune di Firenze avrà a disposizione, per interventi sul territorio, ben 85 milioni di euro, provenienti dalla tassa di soggiorno. Un tesoretto niente male che, ci auguriamo, venga pure impiegato nel comparto sicurezza [...] Vista l'entità della cifra a disposizione, ribadiamo, quindi, la nostra richiesta che una congrua percentuale di questo incasso plurimilionario venga destinata a rendere più sicura la città" affermano l'On. Tiziana Nisini (Commissario fiorentino Lega Italia Federale), Guglielmo Mossuto (Capogruppo leghista in Consiglio comunale), Barbara Nannucci e Stefano Nencioni (Consiglieri di Quartiere).

Polizia municipale vs. Governo nazionale: la palla passa a Roma

La replica dell'amministrazione fiorentina rivendica una precisa linea d'azione autonoma, spostando il fuoco della polemica sulle responsabilità statali. Alessandra Innocenti (PD), Presidente della Commissione consiliare 8 Politiche per la promozione della legalità, risponde alla contestazione snocciolando i dati relativi al rafforzamento della Polizia Municipale:

Piano assunzioni: 250 nuovi agenti già inseriti dall'inizio del mandato Funaro, con il traguardo fissato a 1.000 unità stabili.

250 nuovi agenti già inseriti dall'inizio del mandato Funaro, con il traguardo fissato a 1.000 unità stabili. Polizia di prossimità: 785 servizi di pattugliamento integrato eseguiti da maggio a ottobre in tutti e cinque i quartieri.

785 servizi di pattugliamento integrato eseguiti da maggio a ottobre in tutti e cinque i quartieri. Sicurezza sui trasporti pubblicità: 1.273 persone controllate nell'arco di quasi un anno con l'operazione "Viaggiare sicuri" su bus, tram e banchine.

1.273 persone controllate nell'arco di quasi un anno con l'operazione "Viaggiare sicuri" su bus, tram e banchine. Presidio delle aree critiche: Creazione di una squadra dedicata esclusivamente al controllo strategico del parco delle Cascine.

Il fulcro dell'attacco di Innocenti risiede nel calcolo del saldo netto degli organici delle forze dell'ordine statali. La Presidente della Commissione 8 evidenzia come l'ordine pubblico rimanga competenza diretta dello Stato centrale. Contestando la linea della Lega — al potere nazionale da quattro anni e promotrice di otto decreti sicurezza — Innocenti chiede pubblicamente quale sia il bilancio reale tra i nuovi agenti di Polizia di Stato e Carabinieri arrivati a Firenze e le uscite dovute a trasferimenti o pensionamenti, accusando il Governo di scaricare sui Comuni compiti di pubblica sicurezza al solo scopo di alimentare la propaganda elettorale.

"Sulla sicurezza Firenze non prende lezioni dalla Lega. Dall’inizio del mandato l’amministrazione Funaro ha assunto 250 agenti della Polizia Municipale e lavora per arrivare stabilmente a mille [...] Quanti agenti delle forze dell’ordine sono stati assegnati a Firenze dall’inizio della legislatura? Quanti ne sono usciti per pensionamenti o trasferimenti? Qual è il saldo? [...] Sono quattro anni che sanno fare soltanto campagna elettorale, peccato che sono al Governo e dovrebbero fare altro" afferma Alessandra Innocenti, Presidente della Commissione 8 Politiche per la promozione della legalità (PD).

Videosorveglianza smart: la Regione Toscana sostiene i piccoli comuni

Sul fronte regionale, l'attenzione si concentra sul contrasto alla microcriminalità attraverso l'innovazione tecnologica. Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato un ordine del giorno al DEFR 2026, promosso dai consiglieri di Forza Italia Jacopo Ferri e Marco Stella, finalizzato a potenziare gli impianti di sorveglianza su scala regionale.

L'atto impegna formale la Giunta a stanziare risorse mirate per il cofinanziamento della videosorveglianza fissa e mobile all'interno delle prossime variazioni di bilancio. Il provvedimento mira a dotare le amministrazioni periferiche di strumenti idonei a prevenire e perseguire spaccate, atti vandalici, fenomeni di degrado urbano e smaltimento illecito dei rifiuti.

Un elemento qualificante della misura risiede nell'introduzione di premialità trasparenti per i Comuni minori. Consapevoli che le realtà di piccole e medie dimensioni e i centri delle aree interne e montane affrontano severi vincoli finanziari e ostacoli logistici, Ferri e Stella hanno ottenuto che i fondi regionali privilegino queste realtà geografiche, vincolando gli apparati all'adozione di standard tecnologici uniformi e interoperabili per le forze dell'ordine.

Microcriminalità e tensioni locali: nuova spaccata al negozio 'Maga Magò'

L'impatto reale del degrado urbano trova una drammatica sintesi negli episodi che colpiscono il commercio di vicinato.A Gavinana la calzateria 'Maga Magò' di viale Giannotti è stata bersaglio di un violento atto vandalico: una spaccata che ha completamente distrutto la vetrina dell'esercizio senza che dal locale venisse sottratto alcun oggetto o incasso.

La peculiarità del caso rivela una delicata intersezione tra rimostranze civiche e vulnerabilità commerciale. La titolare del negozio si era distinta nelle settimane precedenti per aver criticato pubblicamente le tempistiche dei cantieri stradali del quartiere, sottolineando i pesanti contraccolpi economici subiti dalla sua attività. Come evidenziato dal consigliere comunale Massimo Sabatini (Lista Schmidt), il fatto che la vetrina sia stata infranta a scopo puramente distruttivo — senza alcun furto della merce — suggerisce la possibilità di un gesto intimidatorio o ritorsivo ai danni di una commerciante già esposta nella tutela del proprio lavoro.

La risposta istituzionale si è concretizzata in attestati di vicinanza e azioni di coordinamento. Massimo Sabatini ha chiesto la piena mobilitazione dell'amministrazione a supporto della commerciante, mentre la sindaca Sara Funaro e l'Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio hanno fermamente condannato il gesto. L'assessore Giorgio si è messo in contatto diretto con Confcommercio fin dalle prime ore della mattina per esprimere la vicinanza dell'amministrazione e seguire gli sviluppi delle indagini.

"Siamo molto dispiaciuti di quello che è accaduto stanotte al negozio di viale Giannotti Maga Magò, che ha subito un atto vandalico grave e da condannare con fermezza. E alla titolare va la solidarietà nostra e dell’Amministrazione... È un episodio grave, di cui speriamo si rintraccino i responsabili perché possano ripagare i danni di un gesto insensato e violento" dichiarano Sara Funaro (Sindaca di Firenze) e Andrea Giorgio (Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale).

L'analisi delle dinamiche toscane e fiorentine conferma che la sicurezza non può più essere gestita tramite risposte frammentate. Da una parte emergono soluzioni finanziarie innovative — come il possibile orientamento dei fondi della tassa di soggiorno sulle polizie locali — e interventi tecnologici ad ampio raggio per non lasciare isolati i piccoli Comuni. Dall'altra permane un nodo politico irrisolto sulla reale copertura degli organici statali e sulle competenze effettive tra livello centrale e municipale.

Quando la microcriminalità e gli atti vandalici colpiscono commercianti già messi a dura prova dai cantieri urbani, la tenuta del tessuto sociale richiede certezza delle risorse e collaborazione interistituzionale.