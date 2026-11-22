Nuova spaccata a Firenze: si è verificata nella notte tra il 17 e il 18 novembre ai danni del negozio di calzature per bambini Maga Magò, situato in viale Giannotti (zona Gavinana). La vetrina dell'esercizio commerciale è stata danneggiata gravemente ma secondo le prime ricostruzioni non è stata rubata alcuna merce.

Alla riapertura mattutina del 18 novembre, la titolare Gaia Gai (presidente del Centro Commerciale Naturale Gavinana-Giannotti) ha trovato il vetro della vetrina sfondato con un vistoso foro e una fitta rete di crepe.

Per colpire la vetrina sono state lanciate alcune pietre destinate alla pavimentazione intorno ai binari della tramvia, prelevate direttamente dall'area di cantiere adiacente.

“Siamo molto dispiaciuti di quello che è accaduto stanotte al negozio di viale Giannotti Maga Magò, che ha subito un atto vandalico grave e da condannare con fermezza. E alla titolare va la solidarietà nostra e dell’Amministrazione”. È quanto dichiarano la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio che aggiungono: “È un episodio grave, di cui speriamo si rintraccino i responsabili perché possano ripagare i danni di un gesto insensato e violento”.

L’assessore Giorgio conclude: “Ho sentito di prima mattina Confcommercio quando mi ha avvisato dell’accaduto dando la mia disponibilità a portare personalmente la solidarietà dell’Amministrazione alla commerciante”.

“Preoccupa molto - dichiara il consigliere di Lista Schmidt Massimo Sabatini - leggere le notizie che giungono da Gavinana in merito alla spaccata subita dal negozio di scarpe ‘Maga Magó’. Ancor di più, preoccupa il fatto che la titolare del negozio, attivissima nel denunciare i ritardi in corso nelle trasformazioni del quartiere, ritardi che hanno danneggiato la sua attività, si trovi adesso a fare i conti anche con un atto vandalico che ha avuto il solo scopo di rompere il vetro del negozio senza che nulla sia stato rubato. In qualità di consigliere comunale esprimo tutta la mia solidarietà alla titolare ed ai suoi collaboratori, auspicando che tutta l’amministrazione si unisca nel supporto”.