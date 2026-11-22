Un passo avanti per una città sempre più attenta al benessere e alla dignità degli animali. Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all’unanimità la mozione “Per la tutela degli animali”, che propone di rafforzare il Regolamento comunale introducendo il divieto di vendita e utilizzo di collari a strozzo e di altri dispositivi potenzialmente dolorosi o dannosi per i cani.

La mozione nasce dalla consapevolezza che gli animali non sono oggetti, ma esseri senzienti, capaci di provare dolore, paura e sofferenza. Come tali, meritano rispetto, cure e condizioni di vita che ne tutelino pienamente il benessere fisico e psicologico.Il testo richiama i principi della normativa europea in materia di protezione degli animali da compagnia e propone di integrare l’articolo 20 del Regolamento comunale, già dedicato al divieto di tenere i cani legati alla catena, estendendo le disposizioni anche all’impiego di collari a strozzo o a scorrimento, con punte, acustici, elettrici o comunque capaci di provocare dolore, lesioni o sofferenze, anche di natura psicologica.L’obiettivo è contrastare l’utilizzo di strumenti coercitivi impiegati per costringere il cane all’obbedienza, impedirne la naturale espressione vocale o condizionarne il comportamento attraverso la paura e il dolore.«L’approvazione all’unanimità di questa mozione è un segnale importante: la tutela degli animali è un valore che deve unire, al di là delle appartenenze politiche.

Una città civile si misura anche dal modo in cui tratta gli esseri più vulnerabili e da quanto è capace di riconoscere e rispettare la loro dignità. Non possiamo considerare accettabili strumenti che provocano dolore o sofferenza per ottenere obbedienza. Educare un cane significa costruire una relazione basata sulla fiducia, sul rispetto e sulla conoscenza, non sulla coercizione».Con questo atto Firenze rafforza il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali, favorendo metodi di educazione e gestione che mettano al centro il loro benessere psicofisico.Dichiara ancora Andrea Ciulli, consigliere comunale del Partito Democratico: «Una Firenze più consapevole, più rispettosa e più sensibile: perché il rispetto per gli animali è parte integrante della qualità e della civiltà di una comunità».