Nuovo assalto in gioielleria a Montelupo Fiorentino. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, intorno alle 3, cinque persone con il volto coperto hanno preso di mira il Punto Oro in via della Pace 10, in pieno centro, di fronte al Comune e a circa 300 metri dalla stazione dei carabinieri.

Dopo aver forzato la saracinesca esterna, sono entrati nel negozio e hanno portato via gioielli in oro e argento. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato e dovrà essere definito con l'inventario dei proprietari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire i movimenti della banda e la fuga.

A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dai rumori.Per i proprietari, Claudia Cesaro e Giovanni Lai, intervistati dal TGR davanti al negozio con la saracinesca ancora abbassata, si tratta di un nuovo duro colpo. La stessa attività era già stata rapinata in passato. Precedenti che rendono ancora più amaro questo ennesimo assalto, che riaccende la preoccupazione tra i commercianti e gli abitanti di Montelupo per la sicurezza delle attività in centro.