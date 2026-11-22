Ecco i principali bandi di Regione Toscana e Giovanisì attualmente attivi:

Punti Digitale Facile – contributi a enti locali ed enti del Terzo settore per aiutare i cittadini a utilizzare strumenti e servizi digitali. Scade il 26/11/2026, ore 12:00 – Info

Bando biotrituratori elettrici 2026 – contributi fino a 1.200 euro per acquistare biotrituratori elettrici, destinati ai cittadini con i requisiti previsti nei Comuni ammessi. Scade il 30/04/2027, ore 16:00, salvo esaurimento fondi – Info

Contributi per l'assunzione di tirocinanti under 35 – incentivi ai datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 dopo un tirocinio non curriculare. Scade il 10/01/2027 – Info

Sostegno all'occupazione – Incentivi ai datori di lavoro – contributi ai datori di lavoro per le assunzioni. Nuove domande ammesse per persone con disabilità; sospese per le altre categorie indicate nell’avviso. Scade il 10/01/2027, ore 12:00 – Info

Percorsi ITS Academy 2026/2027 – corsi gratuiti di alta formazione tecnica e professionale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Scadenze varie – Info

Corsi formativi gratuiti nelle filiere produttive toscane – percorsi gratuiti di qualificazione professionale per disoccupati e inattivi nei settori strategici dell’economia regionale. Scadenze varie – Info

Voucher Master in Italia 2026/2027 – contributi fino a 4.500 euro per master universitari in Italia, rivolti a laureati under 35 con i requisiti previsti. Scade il 31/12/2026, ore 13:00 – Info

Orientamento in uscita dall’Università – finanziamenti a università e istituti di alta formazione per progetti di orientamento al lavoro, all’imprenditorialità e agli studi dopo la laurea. Scade il 11/12/2026, ore 23:59 – Info

Formazione per Operatrice e Operatore Forestale – finanziamenti alle agenzie formative per realizzare corsi professionali rivolti agli operatori delle imprese forestali toscane. Scade il 15/01/2027, ore 12:00 – Info

Assegno Formazione GOL 2026 – finanziamento di percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per i beneficiari del programma GOL. Scade il 31/07/2027 – Info

Voucher Just in Time per l'occupabilità 2.0 – voucher fino a 5.000 euro per la formazione di disoccupati e inattivi, in risposta alle necessità di assunzione delle imprese. Scade il 31/12/2027, salvo esaurimento fondi – Info

Tirocini non curriculari – cofinanziamento ai soggetti ospitanti privati per tirocini rivolti a beneficiari GOL, secondo le condizioni di assunzione previste dal bando. Attivo fino a esaurimento fondi – Info

Borse di mobilità professionale in Europa – contributi per esperienze lavorative e tirocini in Europa, con sostegno alle spese di mobilità e formazione linguistica. Scade il 31/12/2027, salvo esaurimento fondi – Info

Voucher conciliazione vita-lavoro e mobilità – contributi fino a 1.000 euro per spese di cura familiare o mobilità dei disoccupati nei programmi ammessi. Attivo fino a esaurimento fondi – Info

Bando 2026 PMI – Contributi su finanziamenti fino a 50.000 euro – agevolazioni per ridurre interessi e commissioni di garanzia dei finanziamenti alle piccole e medie imprese toscane. Attivo fino a esaurimento fondi – Info

Yes I Start Up Toscana – Corsi per l'autoimprenditorialità – percorsi gratuiti di formazione e accompagnamento per persone interessate ad aprire un’impresa o un’attività autonoma. Attivo fino a esaurimento posti – Info

IGP – Valorizzazione delle produzioni artigianali e industriali toscane – contributi ai gruppi di imprese per registrare e valorizzare Indicazioni Geografiche Protette delle produzioni artigianali e industriali toscane. Scade il 31/12/2026, salvo esaurimento fondi – Info

Settore turismo – Contributi per interessi e garanzie – agevolazioni alle imprese turistiche per ridurre i costi dei finanziamenti bancari destinati agli investimenti nel settore. Attivo fino a esaurimento fondi – Info

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Formazione aggiuntiva 2026 – finanziamenti per corsi sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori, aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria. Scade il 30/06/2027, ore 12:00, salvo esaurimento fondi – Info

Conciliazione vita-lavoro 2026/2027 – contributi ai datori di lavoro per servizi e piani aziendali che aiutino i dipendenti a conciliare lavoro e vita familiare. Scade il 30/10/2027, ore 12:00, salvo esaurimento risorse – Info

Residenze arti sceniche – Under 36 – percorsi di crescita e formazione professionale per giovani artisti nei settori del teatro, della danza e delle arti performative. Scadenze varie – Info

Conciliazione vita-lavoro – Voucher per servizi ai familiari – contributi a lavoratori autonomi e professionisti per sostenere le spese di cura e assistenza ai familiari. Scade il 31/10/2027, salvo esaurimento fondi – Info

Conciliazione vita-lavoro – Sostituzione della lavoratrice indipendente – contributi per la sostituzione o l’affiancamento della lavoratrice indipendente, per le esigenze di conciliazione previste dal bando. Scade il 31/10/2027, salvo esaurimento fondi – Info

Contributi individuali per donne in uscita dalla violenza – sostegni economici per l’autonomia, la formazione e l’inserimento lavorativo delle donne in percorsi di uscita dalla violenza. Scade il 31/12/2026 – Info

Contributi per l'assunzione di donne in uscita dalla violenza – incentivi ai datori di lavoro privati che assumono donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia. Scade il 31/12/2026 – Info

Residenze artistiche musicali – Giovani musicisti – percorsi di formazione e crescita professionale per giovani musicisti, attraverso residenze artistiche musicali. Scade il 10/12/2026 – Info

Promozione ed educazione musicale di base 2026 – contributi a bande, cori e associazioni del settore per attività di promozione ed educazione musicale di base. Scade il 27/11/2026, ore 12:00 – Info

Bando parcheggi 2026 – contributi ai Comuni toscani per la realizzazione di parcheggi pubblici. Scade il 30/11/2026 – Info

Sostegno agli investimenti nelle aziende apistiche 2026/2027 – contributi per investimenti destinati a migliorare la produzione, la gestione e la tutela degli allevamenti apistici. Scade il 04/12/2026 – Info

Conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche agrarie – contributi per progetti di tutela e valorizzazione di varietà vegetali locali e razze animali autoctone. Scade il 30/11/2026, ore 13:00 – Info

Immobili per l'emergenza abitativa e la residenza sociale – manifestazione d’interesse per individuare immobili da destinare all’edilizia sociale e all’emergenza abitativa. Scade il 30/11/2026 – Info

SmarToscana Datalake – Progettualità sui dati – contributi agli enti ammessi per progetti di utilizzo e condivisione dei dati attraverso le piattaforme regionali. Attivo fino a esaurimento fondi, entro il termine massimo previsto dall’avviso – Info

Cooperazione internazionale – Progetti semplici 2026 – contributi a soggetti privati senza fini di lucro per progetti di cooperazione e sviluppo sostenibile nel Mediterraneo e nell’Africa subsahariana. Scade il 03/12/2026 – Info

Internazionalizzazione delle imprese – Bando 2026 – contributi a imprese e professionisti per progetti di promozione e sviluppo nei mercati esterni all’Unione europea. Scade il 18/12/2026, ore 16:00 – Info