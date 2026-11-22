La terza maglia della Fiorentina per la stagione 2026-27 ha fatto discutere più per il racconto che per il colore. Presentata da Joma nel novembre 2026, in occasione del centenario del club viola, è stata chiamata La Proporzione Divina e ha come idea centrale la sezione aurea, con il disegno sul petto che riprende la costruzione geometrica della spirale di Fibonacci, fatta di quadrato, cerchio e archi che si allargano.

La maglia è prevalentemente blu reale, con loghi bianchi, giglio sul petto e dettagli bianchi, rossi e blu navy su colletto e polsini.

Nel video di lancio si vede uno studioso tra libri, compassi, clessidre e mappe, che disegna, misura e infine taglia la stoffa blu fino a realizzare la divisa.

Il messaggio è chiaro: celebrare Firenze, la cultura e l’armonia tra arte, scienza e calcio, in una stagione speciale per la storia del club.Il problema, se così si può chiamare, è arrivato proprio dal protagonista matematico della storia.

La spirale di Fibonacci rimanda a Leonardo Fibonacci, conosciuto come Leonardo Pisano, nato a Pisa intorno al 1170 e considerato una delle figure più importanti della storia scientifica pisana, legato alla celebre successione numerica.

Presentare quel richiamo dentro un racconto tutto fiorentino ha acceso l’ironia soprattutto a Pisa, dove in molti hanno sottolineato che la Fiorentina, volendo celebrare Firenze, ha finito per celebrare anche Pisa.

Sui social non sono mancati i commenti divertiti, con tifosi viola che si sono chiesti se nella prossima maglia ci sarà anche il cannocchiale di Galileo Galilei, anch’egli pisano, e con chi ha paragonato la vicenda a spacciare Dante per pisano.

LA DIFESA DI JOMA

“Non vi è un riferimento a Leonardo Fibonacci o alla simbologia pisana: il linguaggio geometrico del design richiama invece quella ricerca dell’ordine e della misura che nel Rinascimento mette in relazione arte, architettura e sapere scientifico.Una tensione presente nell’opera di alcuni dei grandi protagonisti della cultura fiorentina, da Filippo Brunelleschi a Leon Battista Alberti, fino al dialogo tra arte e matematica che attraversa l’esperienza di Leonardo da Vinci. Il motivo grafico ne offre una reinterpretazione contemporanea, senza riprodurre letteralmente un singolo simbolo storico.Non emergono elementi iconografici specifici che consentano di identificare il motivo con la croce pisana o con altri emblemi ufficiali e storici di Pisa.

L’eventuale somiglianza riguarda esclusivamente la struttura radiale a quattro direzioni, comune a numerose croci, rosette, quadrilobi e decorazioni geometriche. Gli elementi distintivi della croce pisana, ossia i bracci uniti, la forma patente e ritrinciata, i dodici pommetti e la tradizionale combinazione bianco-rossa, non sono presenti nel motivo.In realtà non è neppure una croce, ma un fiore ispirato alle maioliche rinascimentali che ha otto punte, solo che quattro di queste punte sono in tono su tono.

L’ispirazione è stata il Battistero, ma anche il pavimento del Duomo ha delle geometrie simili”