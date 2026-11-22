Mentre i riflettori dei media e dei mercati restano puntati sul futuro di Monte dei Paschi di Siena, un riassetto economico complesso sta silenziosamente coinvolgendo migliaia di lavoratori in tutta la Toscana. Oltre le quinte delle trattative tra vertici istituzionali — il presidente Eugenio Giani, i rappresentanti del PD e le sigle sindacali — e colossi del settore come Intesa Sanpaolo, Unipol e Banca Ifis, si stanno ridisegnando gli equilibri sistemici della finanza locale.

Nel dibattito pubblico sulla ristrutturazione del credito toscano, la narrazione appare monopolizzata dalla vicenda senese. Tuttavia, la realtà dei numeri rivela l'esistenza di un vero e proprio "colosso invisibile": l'area metropolitana di Firenze. Nel capoluogo operano infatti oltre 3.000 dipendenti diretti del settore bancario. La struttura comprende 1.080 lavoratori del gruppo MPS — di cui circa la metà impiegata direttamente presso la direzione generale —, ai quali si aggiungono oltre 2.000 addetti distribuiti tra Intesa Sanpaolo e BPER Banca, senza contare l'indotto.

Questa configurazione evidenzia un forte paradosso strategico. Firenze, capitale storica del credito dai tempi dei Peruzzi e dei Medici e già segnata dal ridimensionamento della presenza territoriale dopo le passate cessioni di Cassa di Risparmio di Firenze e Banca Toscana, affronta ora il concreto rischio di un impoverimento del proprio presidio direzionale. La preoccupazione espressa dalla FISAC CGIL Firenze e formalmente raccolta dai rappresentanti politici locali — il deputato e segretario del PD Firenze Federico Gianassi e il capogruppo PD in Consiglio comunale Luca Milani — riguarda la possibile redistribuzione operativa delle attività tra Siena e il polo bolognese di Unipol. In assenza di garanzie formali sulle strutture strategiche e specialistiche, la riorganizzazione aziendale rischia di scaricarsi sui lavoratori sotto forma di mobilità territoriale forzata.

Un secondo snodo decisivo riguarda il capitale di MPS e la governance locale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Negli ultimi anni, la capacità erogativa dell'ente a favore del territorio ha subito un drastico prosciugamento: dai picchi storici di 180 milioni di euro all'anno si è passati ad appena 10–15 milioni attuali, a fronte di una quota azionaria nella banca ridotta allo 0,2%. Parallelamente si è consumato il disimpegno azionario dello Stato, la cui partecipazione in MPS è scesa dal 60% a circa il 5%.

Di fronte all'inattività di questo pacchetto azionario residuale, il presidente della Regione Eugenio Giani ha delineato una precisa strategia a doppio binario per la ricapitalizzazione istituzionale dell'ente senese:

Asse con i partner privati: Sollecitare Intesa Sanpaolo affinché strutturi una sinergia stabile capace di immettere nuove risorse nel capitale della Fondazione MPS, ripristinandone la funzione di volano per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Sollecitare Intesa Sanpaolo affinché strutturi una sinergia stabile capace di immettere nuove risorse nel capitale della Fondazione MPS, ripristinandone la funzione di volano per lo sviluppo socio-economico del territorio. Valorizzazione della quota statale: Chiedere al Governo di utilizzare attivamente il proprio 5% in assemblea a tutela dei presidi occupazionali oppure di trasferire la partecipazione azionaria direttamente alla Fondazione MPS, nel cui consiglio sono rappresentati Comune, Provincia e Regione.

Un simile incremento partecipativo restituirebbe agli enti territoriali un reale potere negoziale nella governance della banca.

"Far crescere la partecipazione della Fondazione dall’attuale 0,2% a una quota di peso reale darebbe alle istituzioni senesi e toscane gli strumenti concreti per presidiare il futuro della banca e del nostro territorio."

Sul fronte delle garanzie societarie, l'incontro tra il presidente Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti e l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha fissato alcuni punti fermi. Riconfermando quanto espresso in sede parlamentare, è stato concordato che Siena manterrà il ruolo di polo strategico della nuova Banca MPS con la conservazione del marchio, la direzione generale a Rocca Salimbeni, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la continuità della rete di filiali e l'operatività del credito. Inoltre, Siena ospiterà la direzione regionale di Intesa Sanpaolo.

Sotto il profilo analitico, l'elemento di maggiore rilievo risiede nel fatto che gli impegni assunti da Intesa Sanpaolo sono stati definiti come una garanzia vincolante ed è su questo perimetro che dovranno innestarsi le successive scelte operative assunte da Unipol.

Ciononostante, queste intese non spengono i dubbi dell'opposizione politica e delle rappresentanze sindacali. Il segretario del PD Toscana Emiliano Fossi ha avvertito che il mantenimento del marchio rischia di ridursi a una tutela di carattere formale o cosmetico qualora si verificasse un progressivo svuotamento delle funzioni direzionali e dei centri decisionali reali a favore di altri mercati.

Mentre l'attenzione mediatica si concentra sui grandi assetti di riaggregazione bancaria, le trasformazioni del settore impattano pesantemente anche sulla filiera del credito specialistico. È il caso di Ifis NPL Servicing a Firenze, dove oltre 300 lavoratori affrontano una fase di incertezza legata alla prospettata cessione delle attività gestionali a fondi e società terze.

Questa vertenza evidenzia l'asimmetria di tutele tra i grandi gruppi di credito e le società di servicing specialistico. Le organizzazioni sindacali chiedono a Banca Ifis e al tavolo istituzionale impegni stringenti: il mantenimento delle sedi operative sul territorio fiorentino, la continuità occupazionale e la salvaguardia delle tutele contrattuali garantite dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del credito.

La salvaguardia del patrimonio creditizio toscano e del suo potenziale operativo richiede impegni vincolanti e una regia istituzionale uniforme. Come emerso dalle posizioni espresse da Emiliano Fossi e Nico Bartalini (segretario provinciale PD Siena), la complessità della riorganizzazione impone la convocazione urgente di un tavolo nazionale guidato dal Governo, che veda la partecipazione attiva di Regione Toscana, Enti Locali, Intesa Sanpaolo, Unipol, Fondazione MPS e organizzazioni sindacali.

L'agenda strategica non può limitarsi alla salvaguardia del perimetro senese, ma deve integrare la tutela dei 3.000 lavoratori dell'area metropolitana fiorentina e le garanzie per i presidi del credito specialistico come Ifis NPL. Resta da capire se le istituzioni sapranno trasformare queste riorganizzazioni di mercato in un modello stazionario di stabilità territoriale a lungo termine, o se le capitali storiche del credito italiano siano destinate ad assistere al progressivo trasferimento dei propri centri decisionali.