La tenuta dei servizi pubblici di una città non si misura sulle intenzioni programmatiche, ma sulla capacità quotidiana di far funzionare la macchina comunale. E per farla funzionare servono persone, competenze e contratti operativi messi a terra nei tempi stabiliti.

Attorno al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 del Comune di Firenze si sta consumando un cortocircuito: da un lato l'esigenza di rafforzare gli organici annunciata da Palazzo Vecchio, dall'altro la realtà delle scadenze di fine anno e dei bilanci locali stritolati dalle dinamiche nazionali. Tra cifre in sospeso, scontro consiliare e mancati trasferimenti statali, la vicenda fiorentina offre uno spaccato sulle tensioni strutturali che attraversano la Pubblica Amministrazione locale.

La cornice della programmazione poggia su un piano triennale da 900 unità complessive, rivendicato dall'assessora al Personale Laura Sparavigna, all'interno del quale per il 2026 sono individuate 357 (o 358) nuove assunzioni. Tuttavia, il quadro reale tracciato dai dati pubblicati dalla stampa lo scorso 28 ottobre evidenzia un netto rallentamento sulla tabella di marcia.

Dati alla mano, delle entrate previste per l'anno in corso ne risultavano effettivamente realizzate soltanto 173:

122 nel settore scolastico , decisive per garantire a settembre l'apertura di 8 nuovi nidi e la continuità dei servizi educativi 0-6;

, decisive per garantire a settembre l'apertura di 8 nuovi nidi e la continuità dei servizi educativi 0-6; 51 nella Polizia Municipale, destinate ad avviare i nuovi servizi di sicurezza di prossimità.

All'appello mancano ancora ben 185 assunzioni, collocate nell'imbuto finale di fine anno. Una concentrazione temporale che ha fatto scattare l'allarme del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Lorenzo Masi: «Il silenzio della Giunta non fa che alimentare il sospetto che gli obiettivi annunciati non saranno raggiunti».

Lo scarto tra i target teorici e la realtà dei contratti firmati rischia di trasformare le ultime settimane dell'anno in una rincorsa affannosa per gli uffici del personale, alimentando il dubbio sulla reale capacità dell'ente di centrare l'obiettivo entro il 31 dicembre. Ma la battuta d'arresto non è solo una questione di agende intasate a Palazzo Vecchio: è l'effetto domino di un rompicapo finanziario che parte da Roma e paralizza gli enti locali.

A ricostruire le cause profonde dell'impasse è la stessa assessora Laura Sparavigna, spostando il focus su un paradosso strutturale che investe la finanza pubblica. I rinnovi dei contratti collettivi nazionali per i dipendenti comunali rappresentano un passaggio sacrosanto e inderogabile: parliamo di lavoratori che, a parità di mansioni e responsabilità, percepiscono il 30% in meno rispetto ai colleghi di altri comparti della Pubblica Amministrazione.

Il cortocircuito nasce dalla gestione del provvedimento a livello centrale: il Governo ha disposto gli aumenti salariali legittimi per il personale senza stanziare alcuna risorsa di copertura a favore dei Comuni.

Per il bilancio del Comune di Firenze, questa scelta si traduce in un imprevisto aggravio di circa 20 milioni di euro sulla spesa corrente. Una trappola contabile denunciata fermamente anche dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani: senza trasferimenti statali dedicati, gli enti locali si trovano messi al muro, costretti a scegliere tra il rischio del dissesto finanziario e l'incolpevole congelamento delle nuove assunzioni.

Quando la finanza locale entra in rotta di collisione con la programmazione burocratica, la paralisi non rimane confinata nel dibattito d'aula. Il blocco o il ritardo delle assunzioni produce un impatto immediato e concreto sulla vita di tre categorie ben distinte:

I dipendenti comunali già in servizio: costretti a farsi carico di volumi di lavoro sempre più gravosi e turni scoperti per sopperire alle carenze organiche degli uffici. I vincitori di concorso: candidati che, pur avendo superato le selezioni pubbliche, vedono slittare sine die la stipula del contratto e l'effettivo ingresso in servizio. I cittadini: gli utenti finali dei servizi di prossimità, esposti al rischio diretto di disservizi, ritardi nell'evasione delle pratiche e una riduzione generale dello standard prestazionale dell'ente.

Dal corretto funzionamento degli uffici alla sicurezza urbana, fino alla rete dei servizi per l'infanzia: l'assenza di risorse fresche trasforma una controversia contabile in un deficit di tutela per la comunità.

L'impasse assunzionale ha riaperto con forza anche lo scontro politico sulle prerogative del Consiglio comunale e sull'efficacia degli strumenti di controllo democratico. Nel corso del Question Time in aula, l'opposizione ha contestato alla Giunta una linea di risposta ritenuta evasiva e priva di riscontri analitici rispetto a tre quesiti puntuali presentati da Masi:

Stato dell'arte del piano 2026: quante delle 185 assunzioni siano state effettivamente realizzate ad oggi e se l'Amministrazione sarà realmente in grado di completarle entro la scadenza del 31 dicembre; Impatto operativo: quali conseguenze abbiano prodotto i ritardi cumulati sull'organizzazione interna degli uffici ed erogazione dei servizi ai cittadini; Prospettive economiche 2027: quali effetti finanziari siano previsti per il 2027 e quali contromisure intenda adottare il Comune per garantire i futuri ingressi di personale.

Di fronte a un intervento dell'Amministrazione incentrato prevalentemente sulla denuncia del taglio indiretto causato dai rinnovi contrattuali nazionali, l'opposizione ha annunciato un deciso cambio di passo tattico: l'avvio formale di una richiesta di accesso agli atti e una nuova interrogazione.

Dal canto suo, l'Amministrazione ribadisce la bontà del lavoro svolto con lo sblocco prioritario delle assunzioni per scuole e Polizia Municipale, confermando l'impegno a completare il piano pur continuando a fare pressione sul Governo centrale affinché garantisca le dovute coperture finanziarie.

La vicenda del Comune di Firenze sintetizza con nitidezza la profonda fragilità che attraversa l'amministrazione locale italiana: un sistema istituzionale schiacciato tra l'esigenza di erogare servizi efficienti, i dovuti adeguamenti retributivi per i lavoratori e la scure di bilancio derivante dai mancati trasferimenti da parte dello Stato. Se la pianificazione sulla carta non trova immediate garanzie finanziarie ed esecutive, la continuità dei presidi civici sul territorio rischia di incrinarsi.