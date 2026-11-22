Dalla piana fiorentina al bacino lucchese, il mercato del lavoro in Toscana si scopre improvvisamente fragile, sospeso tra grandi proclami di sviluppo e la cruda realtà dei ridimensionamenti organici. La progressiva conclusione dei cantieri legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta mettendo a nudo una verità: l'iniezione temporanea di capitale pubblico, in mancanza di una visione industriale strategica a lungo termine, non produce stabilità ma rischia di generare solo illusioni di crescita. Tra multinazionali della farmaceutica in espansione logistica che contraggono il personale interinale e colossi delle infrastrutture che tagliano un quarto del proprio organico, la tensione sociale sta salendo rapidamente di livello.

In vista dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre 2026, il territorio toscano diventa un laboratorio delle fratture dell'economia contemporanea.

L'effetto scogliera legato all'esaurimento delle risorse europee ha svelato il suo volto più duro lo scorso 6 novembre. Durante un incontro con il Coordinamento sindacale nazionale, la Direzione aziendale di Sirti ha formalizzato un annuncio: l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per circa 430 dipendenti diretti e la mancata proroga per 190 contratti di lavoro in somministrazione. Un taglio occupazionale che sfiora il 25% dell'organico complessivo, impattando direttamente sulla vita di 620 famiglie a livello nazionale.

La giustificazione contabile fornita dai vertici aziendali risiede nella stima di una contrazione del fatturato 2027 superiore ai 200 milioni di euro, attribuita in maniera diretta alla conclusione delle attività legate alle opere del PNRR. Il meccanismo mostra qui tutto il suo paradosso: la liquidità straordinaria ha sostenuto cantieri e volumi per un triennio, ma in assenza di una programmazione industriale di lungo periodo, la fine dei finanziamenti si trasforma in un precipizio strutturale.

La reazione dei lavoratori e delle sigle territoriali Fiom Cgil e Fim Cisl è stata immediata. Alla proclamazione di 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ha fatto eco il presidio ai cancelli del sito di Calenzano, in Via Baldanzese, dove lavorano 65 dipendenti diretti e 10 somministrati. La protesta punta a bloccare i licenziamenti e a pretendere l'apertura urgente di un tavolo negoziale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L'obiettivo sindacale è costringere Sirti a presentare un piano industriale di prospettiva nazionale, salvaguardando un patrimonio di competenze ad altissima specializzazione che altrimenti rischia di andare irrimediabilmente disperso.

Se la crisi di Sirti nasce dal prosciugarsi dei fondi pubblici, la vicenda che coinvolge Eli Lilly svela una contraddizione opposta e insidiosa: la distanza tra il prestigio dell'immagine aziendale e la tenuta delle garanzie per chi lavora sui reparti. Il colosso farmaceutico ha confermato i propri piani di espansione sul territorio, che prevedono il trasferimento nella nuova sede fiorentina presso la Manifattura Tabacchi a partire dal 7 gennaio 2027. Tuttavia, dietro l'annuncio dei nuovi uffici urbani, la FILCTEM CGIL di Firenze esprime forti preoccupazioni per le criticità organizzative e logistiche che pesano sulla forza lavoro.

Al tavolo di trattativa, la multinazionale ha parlato di una "fase di consolidamento". Nei fatti, denunciano i sindacati, questo passaggio si sta traducendo in una strisciante decrescita occupazionale, evidenziata soprattutto dal ridimensionamento della platea dei circa 240 lavoratori somministrati impiegati nel comparto Manufacturing dello stabilimento di Sesto Fiorentino.

Per governare questa trasformazione evitando che a farne le spese siano i lavoratori, la FILCTEM CGIL ha avanzato tre richieste imprescindibili:

Adeguamento di organici e carichi di lavoro : Corretto dimensionamento delle linee produttive e dei servizi di supporto, soluzioni logistiche funzionali per la nuova sede e piena garanzia del diritto alla fruizione di ferie e permessi.

Corretto dimensionamento delle linee produttive e dei servizi di supporto, soluzioni logistiche funzionali per la nuova sede e piena garanzia del diritto alla fruizione di ferie e permessi. Percorsi di stabilizzazione : Tutela per i lavoratori precari in somministrazione attraverso regole stringenti nel contratto integrativo e l'attivazione di percorsi di assunzione diretta.

Tutela per i lavoratori precari in somministrazione attraverso regole stringenti nel contratto integrativo e l'attivazione di percorsi di assunzione diretta. Stop alle esternalizzazioni: Blocco dei processi di appalto esterno e di centralizzazione amministrativa, affinché le attività strategiche e il know-how tecnico rimangano radicati all'interno del sito produttivo.

Il nodo politico della vertenza è riassunto con chiarezza nella presa di posizione del sindacato di categoria: «Se è la stessa azienda a richiamare continuamente il ruolo delle istituzioni, allora è giusto che Comuni e Regione vengano coinvolti anche nel merito delle ricadute industriali e occupazionali».

L'espansione e il Restyling urbano dei marchi globali non possono viaggiare su un binario separato rispetto alla tutela della qualità del lavoro e alla stabilità del perimetro produttivo locale.

Le vertenze industriali e le rivendicazioni di settore confluiranno nella giornata di mobilitazione generale indetta dalla CGIL per l'intera giornata di venerdì 20 novembre 2026, che coinvolgerà i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. In ambito locale, lo sciopero metterà alla prova la tenuta dei servizi pubblici, rendendo evidente la sottile linea di confine tra il diritto all'astensione dal lavoro e la continuità delle prestazioni indispensabili per i cittadini.

Plures Alia ha informato gli utenti che le astensioni dal lavoro potranno generare disagi nei 65 Comuni serviti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato. In ottemperanza alla Legge 146/90 e agli accordi nazionali di settore, l'azienda garantisce la copertura dei soli servizi minimi essenziali:

Rifiuti pericolosi ed emergenze sanitarie : Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi; interventi urgenti di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e rimozione siringhe su disposizione dell'autorità sanitaria o di pubblica sicurezza; presidio di pronto intervento e centralino.

Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi; interventi urgenti di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e rimozione siringhe su disposizione dell'autorità sanitaria o di pubblica sicurezza; presidio di pronto intervento e centralino. Strutture protette e trasporti : Raccolta dei rifiuti solidi urbani al servizio di ospedali, case di cura, ospizi, mense pubbliche e private, centri di accoglienza, orfanotrofi, carceri, caserme, stazioni ferroviarie ed aeroportuali.

Raccolta dei rifiuti solidi urbani al servizio di ospedali, case di cura, ospizi, mense pubbliche e private, centri di accoglienza, orfanotrofi, carceri, caserme, stazioni ferroviarie ed aeroportuali. Decoro e igiene pubblica: Spazzamento e pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle zone turistiche e dei circuiti museali.

Plures Alia ha precisato che le attività per la normalizzazione dei servizi prenderanno il via dal giorno successivo allo sciopero. Per eventuali segnalazioni e informazioni, gli utenti potranno fare riferimento alla piattaforma digitale Aliaestra o contattare il call center (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30) ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

La fase di preparazione alla giornata del 20 novembre dimostra come la spinta sindacale stia tornando a contaminare lo spazio della politica locale, riaprendo una riflessione teorica e pratica sulla funzione della protesta collettiva.

In questo contesto si inserisce l'assemblea pubblica promossa dal PD di Lucca per martedì 17 novembre 2026, alle ore 21:00, presso la sede del Circolo PD Centro storico in piazza San Francesco. L'iniziativa nasce per approfondire le ragioni concrete della mobilitazione della CGIL e interrogate sul senso attuale del diritto di astensione dal lavoro in un'epoca di frammentazione sociale.

Il confronto vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama sindacale, politico e sanitario regionale:

Rossano Rossi , Segretario Generale della CGIL Toscana;

, Segretario Generale della CGIL Toscana; Emiliano Fossi , Segretario Regionale del PD Toscana;

, Segretario Regionale del PD Toscana; Marco Farnè, già Direttore del Distretto Lucca dell'Azienda USL.

L'evento sarà aperto dai saluti di Davide Del Carlo, segretario del PD territoriale, e introdotto da Camilla Corti, presidente dell'assemblea territoriale. L'appuntamento lucchese evidenzia il tentativo di ricucire un legame diretto tra la rappresentanza politica e i problemi reali dei luoghi di lavoro, trasformando la data dello sciopero in un'occasione di dibattito democratico diffuso all'interno delle comunità.

Il panorama del lavoro in Toscana si presenta come una cartina di tornasole delle incertezze del presente. La fine della bolla dei finanziamenti PNRR scopre i limiti di un modello privo di pianificazione industriale pluriennale, mentre nei settori ad alta intensità di capitale la richiesta di garanzie sociali impone una riflessione urgente a imprese, organizzazioni sindacali e politica. Le vertenze in corso e lo sciopero del 20 novembre segnalano che la tenuta della coesione sociale passa inevitabilmente dalla qualità dell'occupazione e dalla tutela dei lavoratori precari.