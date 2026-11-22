Che cosa succede quando un imponente progetto di multiutility pubblica si trova improvvisamente stritolato tra costi in aumento, tariffe sempre più pesanti per l'utenza, lamentele sulla qualità dei servizi e un violento regolamento di conti politico? È l'interrogativo cruciale che si impone oggi osservando la parabola di Plures S.p.A., il colosso dei servizi pubblici nato per volontà dei Comuni soci di Firenze, Prato, Empoli e dei territori dell'Empolese Valdelsa e della Valdinievole, attraverso il conferimento delle quote di realtà fondamentali come Alia, Toscana Energia e Acque Spa.

La società sta attraversando un passaggio d'epoca contrassegnato da una forte turbolenza istituzionale. L'amministratore delegato Alberto Irace, alla guida della struttura dal dicembre 2020 e riconfermato nel giugno 2023, è ormai al capolinea. Al suo posto, su proposta della sindaca di Firenze Sara Funaro e con l'avallo degli altri sindaci soci, è pronta l'indicazione di Nicola Lanzetta, manager di solida esperienza nel settore energetico e nelle grandi organizzazioni industriali. Tuttavia, la sostituzione dell'uomo al comando non sembra affatto sufficiente a spegnere l'incendio: al contrario, rischia di far esplodere un definitivo scontro politico sulla gestione passata, sulla trasparenza dei controlli e sugli effettivi indirizzi strategici della multiutility toscana.

Negli ultimi giorni si è consumata una vistosa mutazione della narrazione attorno alla figura dell'amministratore delegato uscente. Esponenti di primo piano del Partito Democratico, a partire dal segretario regionale Emiliano Fossi, sono repentinamente passati da anni di copertura politica a una requisitoria pubblica, arrivando a bollare come "arrogante" la gestione di una parte dei vertici aziendali e accusando la dirigenza di "averla fatta da padrone". Questa svolta a scoppio ritardato ha provocato la reazione delle opposizioni. Rappresentanti come Jonathan Targetti (capogruppo de L'Alternativa C'è a Prato) e Paolo Bambagioni (consigliere della Lista Schmidt e animatore del Comitato Open Multiutility) denunciano come questa tardiva conversione assomigli a un comodo espediente tattico, concepito per individuare un capro espiatorio su cui addossare responsabilità squisitamente politiche.

L'analisi dell'assetto di potere rivela infatti una rimovibile contraddizione. L'operato di Irace non si è svolto in un vuoto pneumatico: l'ormai ex AD è stato nominato, difeso e sistematicamente legittimato dai sindaci soci dei maggiori Comuni azionisti, a partire dalle amministrazioni guidate nel tempo da Dario Nardella a Firenze e Matteo Biffoni a Prato, fino al prosieguo con la giunta di Sara Funaro. Per anni, i consiglieri di opposizione e le commissioni di garanzia dei Consigli comunali hanno inutilmente denunciato l'inaccessibilità dell'azienda e il rigido sbarramento opposto alle richieste di trasparenza dei documenti gestionali.

A rendere ancor più opaca la manovra politica si aggiunge il nodo, tutt'altro che secondario, delle condizioni d'uscita dell'amministratore delegato. Come sottolineato da Targetti, l'ipotesi che il divorzio aziendale venga accompagnato da una consistente buonuscita economica e da una manleva legale sui possibili danni gestionali configura un paradosso inaccettabile: la stessa maggioranza politica che attacca pubblicamente il manager rischia di liquidarlo con premi dorati a spese della collettività.

Un'incongruenza che Bambagioni non esita a ricollegare alla scarsa incisività amministrativa dimostrata dallo stesso Fossi, ricordando la non esaltante eredità lasciata da quest'ultimo durante la sua esperienza da sindaco a Campi Bisenzio: "Il tentativo di oggi di far ricadere tutte le colpe sull'amministratore delegato è goffo, scorretto e ingiusto... su Plures le responsabilità sono chiarissime e stanno in seno soprattutto al PD toscano."

Il dibattito sui futuri equilibri di Plures infiamma anche la discussione sulla sorte dell'intero Consiglio di Amministrazione. Da una parte, l'asse dei sindaci composto da Sara Funaro e dal sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, forte del convinto sostegno del segretario del PD fiorentino Federico Gianassi, difende la continuità dell'impianto. La loro strategia punta ad abbinare l'autorevolezza tecnica di Nicola Lanzetta al mantenimento nei ruoli chiave di figure come Lorenzo Perra e Nicola Perini, pubblicamente ringraziati per i risultati conseguiti e per l'apporto garantito al territorio.

Dall'altra parte, l'opposizione rifiuta drasticamente la logica del ritocco parziale. Paolo Bambagioni e Jonathan Targetti sostengono che limitarsi a sacrificare l'amministratore delegato lasciando intatta la restante governance espressione della maggioranza dem risponda a una pura operazione di maquillage politico. La richiesta dell'opposizione è quella di un azzeramento integrale del CdA, unico atto formale in grado di certificare una vera rottura con il passato.

La vera incognita non riguarda soltanto le indiscutibili competenze industriali di Lanzetta nel settore dell'energia, ma la tenuta complessiva di un sistema di potere che tenta di rigenerarsi cambiando un solo uomo al comando. Senza un rinnovamento profondo dei quadri dirigenti e un riequilibrio dei rapporti di forza con le assemblee elettive, il rischio che il cambio al vertice si riduca a una girandola di poltrone rimane elevatissimo.

All'interno dello schieramento politico che sostiene la multiutility convive un'evidente spaccatura culturale ed economica sulle priorità strategiche dell'azienda. Da un lato vi è l'esigenza pragmatica dei sindaci del territorio, orientata alla tutela dei servizi essenziali; dall'altro, la pulsione ideologica di chi immagina Plures come un gigante ad alta tecnologia proiettato sullo scenario globale.

Visione Territoriale & Pragmatica (Alessio Mantellassi) Visione Strategica & Big Tech (Federico Gianassi) Ripubblicizzazione dell'acqua: Accelerazione del percorso per riportare sotto il controllo pubblico diretto la gestione delle risorse idriche. Diversificazione ad alto valore: Superamento dei confini dei servizi tradizionali per investire massicciamente su transizione ecologica e rinnovabili. Società pubblica per i rifiuti: Costituzione di un soggetto pubblico dedicato alla gestione dei rifiuti per efficientare il servizio nei Comuni. Frontiere tecnologiche: Ingresso diretto in settori complessi come cybersecurity, data center e intelligenza artificiale. Governance di bacino: Normalizzazione e miglioramento dei rapporti con l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Sfida ai giganti della tecnologia: Creazione di un hub pubblico regionale in grado di contrastare il potere dei multimiliardari globali. Soluzione delle criticità locali: Risposte immediate su pulizia delle strade, decoro e sostenibilità immediata dei costi aziendali. Aggregazione regionale: Apertura immediata a nuovi Comuni toscani sostenuta da corposi investimenti finanziari.

Questa divaricazione strutturale palesa la frizione irrisolta tra i compiti primari del governo locale — garantire strade pulite, acqua pura a prezzi equi ed efficienza gestionale — e le ambizioni politiche di chi vorrebbe utilizzare la multiutility per rincorrere le narrazioni futuristiche delle Big Tech.

La spinta per trasformare Plures in un campione industriale a vocazione regionale rappresenta l'ulteriore terreno di scontro tra il vertice politico del Partito Democratico e le comunità locali. Il disegno auspicato dai vertici dem mira ad allargare progressivamente i perimetri societari, aprendo le porte all'ingresso di altri Comuni toscani e consolidando l'integrazione di asset strategici quali Alia, Toscana Energia e Acque Spa.

Tuttavia, la teoria economica insegna che le stagioni di aggressiva espansione societaria e di fusione di multiutility producono nell'immediato un inevitabile appesantimento dei costi di struttura, sovrapposizioni burocratiche e picchi di costi d'integrazione. Invece di generare tempestive economie di scala a beneficio dell'utenza, queste imponenti architetture societarie finiscono per scaricare l'aumento dei costi fissi direttamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese attraverso i rincari in bolletta.

È esattamente questo il paradosso denunciato dai critici del progetto: mentre dai palazzi politici si rilanciano ambiziosi piani di sviluppo finanziario su scala regionale, l'esperienza quotidiana dei cittadini registra disservizi operativi e tariffe costantemente al rialzo.

Plures S.p.A. è giunta a uno snodo fondamentale della propria storia. L'uscita di scena di Alberto Irace e la contestuale designazione di Nicola Lanzetta non rappresentano semplicemente un ordinario passaggio di consegne in una stanza di consiglio, ma costituiscono il vero banco di prova per l'intero sistema amministrativo guidato dal PD toscano. La nuova dirigenza sarà in grado di invertire la rotta, abbandonando i proclami autoreferenziali per concentrarsi sulla trasparenza, sulla riduzione dei costi e sul miglioramento reale dei servizi al cittadino? O Plures continuerà a funzionare come un'arena d'influenza politica e finanziaria, distante dai bisogni del territorio?