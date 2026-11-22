Venerdì 20 novembre 2026, la Toscana si troverà ad affrontare una giornata di discontinuità logistica. L'arresto programmato degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano su tutto il territorio regionale si preannuncia come un evidente fattore di disagio per migliaia di studenti, lavoratori e cittadini.

Eppure, limitare la lettura di questa giornata alla sola dimensione dei disservizi sulla mobilità significherebbe smarrirne il significato politico ed economico essenziale. Il blocco dei mezzi è la manifestazione visibile di una tensione strutturale che attraversa il Paese: un momento d'intersezione in cui la protesta di piazza, le rivendicazioni sindacali di base e confederali, e la convergenza delle forze politiche d'opposizione si saldano attorno all'esasperazione di una società stretta tra inflazione, erosione dei salari ed edulcorazione dei diritti.

Dal punto di vista strettamente operativo, lo sciopero di 24 ore indetto sul territorio regionale da FILT CGIL e Cobas Lavoro Privato si inserisce nella cornice degli scioperi generali proclamati a livello nazionale da Confederazione Nazionale Cgil, Confederazione Cobas, Clap e Sial Cobas.

Come comunicato dall'azienda Autolinee Toscane, l'astensione dal lavoro rischia di paralizzare sia le corse urbane che quelle extraurbane. Sotto il profilo organizzativo, occorre tuttavia distinguere tra il personale viaggiante, soggetto al rispetto delle fasce protette, e la categoria di operai ed impiegati — compresi gli addetti alle biglietterie — per i quali l'adesione allo sciopero si estenderà all'intero turno di lavoro.

Per ridurre l'impatto sui pendolari nelle ore di massima affluenza, il servizio di linea sarà garantito in due precise fasce di garanzia:

Dalle 4:15 alle 8:14

Dalle 12:30 alle 14:29

Al di fuori di questi intervalli, l'effettiva circolazione dei bus e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal tasso di adesione dei lavoratori. Per stimare la portata potenziale dell'astensione, i riferimenti storici più recenti relativi a mobilitazioni regionali di 24 ore indicano:

22,26% di adesione registrata durante lo sciopero CGIL del 3 ottobre 2025;

21,74% di adesione rilevata nella giornata di protesta proclamata da COBAS Lavoro Privato, CUB Trasporti e USB Lavoro Privato il 28 novembre 2025.

Accanto al fronte sindacale, la mobilitazione del 20 novembre registra un chiaro posizionamento politico con l'adesione formale del Movimento 5 Stelle Toscana. Il movimento ha strutturato una presenza capillare nei principali capoluoghi della regione, schierando i propri vertici istituzionali sul territorio:

Luca Rossi Romanelli , capogruppo in Consiglio regionale, parteciperà al presidio di Firenze;

, capogruppo in Consiglio regionale, parteciperà al presidio di Firenze; Irene Galletti , consigliera regionale, sarà presente al corteo di Pisa;

, consigliera regionale, sarà presente al corteo di Pisa; Tommaso Pierazzi, coordinatore regionale, si unirà alle manifestazioni ad Arezzo.

Questa presenza congiunta trasforma la protesta di settore in uno spazio di convergenza politica più ampio. In continuità con la solidarietà manifestata ai portuali e la recente presenza al fianco delle sigle di base come l'USB a Livorno, la leadership regionale del M5S punta a travalicare i perimetri delle singole appartenenze sindacali, promuovendo un'azione unitaria a tutela delle fasce sociali più esposte.

Dalla posizione del coordinatore regionale Pierazzi — che evidenzia come scioperare rappresenti un costo economico gravoso per lavoratori già stremati — alle analisi dei consiglieri Rossi Romanelli e Galletti sulla crisi sociale in corso, emerge una diagnosi comune che la rappresentanza politica sintetizza nella propria adesione ufficiale alla giornata: «Scioperare costa, ma l’esasperazione ha raggiunto il limite [...] dobbiamo spingere per la convergenza delle lotte e delle rivendicazioni per cambiare un modello di sviluppo che fa arricchire chi è già ricco, cannibalizzando il presente e il futuro dei lavoratori e delle nuove generazioni».

Il passaggio dalla rappresentanza politica alla piazza si spiega analizzando la condizione materiale del Paese. I dati ufficiali tracciati dall'Istat non lasciano spazio a interpretazioni: oltre 5 milioni di italiani versano oggi in condizioni di povertà assoluta. Un dato che smette di essere un'astrazione statistica quando si traduce nelle rinunce quotidiane di milioni di nuclei familiari costretti a tagli drastici sul carrello della spesa, sulle bollette energetiche e persino sulle cure mediche essenziali.

L'aumento costante del costo della vita ha divorato il valore reale degli stipendi, trasformando la richiesta di rinnovi contrattuali adeguati in una vera e propria emergenza salariale. Per i promotori dello sciopero, il recupero del potere d'acquisto nel settore pubblico e in quello privato non può prescindere da interventi fiscali progressivi e da stanziamenti governativi dedicati per i contratti statali.

A questa emergenza si lega la battaglia contro l'iniquità del sistema previdenziale: la richiesta di rivalutare le pensioni esistenti si accompagna al netto rifiuto di ogni automatismo volto all'aumento dell'età pensionabile, mentre si rivendicano tutele strutturali per le giovani generazioni, schiacciate tra la piaga della precarietà lavorativa e la progressiva erosione del diritto allo studio.

Sul piano della politica economica generale, la mobilitazione del 20 novembre formula un'accusa precisa alle priorità di bilancio definite dall'esecutivo. La contestazione punta il dito sulla progressiva redistribuzione delle risorse pubbliche, laddove le garanzie dello Stato sociale appaiono subordinate ad altre scelte strategiche dell'agenda di governo.

La critica centrale riguarda il contrasto tra l'impegno finanziario profuso nel riarmo militare e il contestuale impoverimento dei servizi essenziali per i cittadini. Risorse miliardarie vengono destinate alla spesa bellica a scapito di un finanziamento adeguato della sanità pubblica, della scuola, delle politiche abitative e dell'assistenza alla non autosufficienza. A questa sofferenza dei servizi comunitari si aggiunge la carenza di interventi decisivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un'emergenza quotidiana che continua a esigere un prezzo altissimo in vite umane.

Al tempo stesso, la protesta evidenzia l'assenza di una visione industriale strategica capace di accompagnare il sistema produttivo nazionale lungo i processi di transizione ecologica e digitale. Senza politiche industriali d'impatto, la pressione della competizione globale rischia di devastare interi comparti manifatturieri, penalizzando in modo drammatico le aree più vulnerabili del Paese e in particolare il Mezzogiorno, esposto a un potenziale processo di desertificazione industriale e sociale.

In una fase storica segnata dall'assottigliarsi dei risparmi e dalla precarietà dei bilanci familiari, decidere di incrociare le braccia non è mai una scelta neutrale. Per un lavoratore, perdere una giornata di retribuzione significa assumersi un sacrificio economico diretto, misurabile e sofferto. La partecipazione a uno sciopero generale diventa così il barometro di una tensione sociale che ha varcato la soglia della tollerabilità.

Mentre le città toscane affronteranno i disagi di una giornata di blocco, la portata di questa protesta travalica la pura dinamica del trasporto pubblico.