Trovare un alloggio accessibile nei nostri capoluoghi è diventato un’impresa che rasenta l'impossibile. Tra affitti schizzati alle stelle, carovita imperante e la progressiva trasformazione delle città d'arte in vetrine ad uso esclusivo del turismo globale e del capitale finanziario, vivere la quotidianità urbana si è trasformato in un lusso soffocante.

Nel mese di novembre 2026, Firenze si è confermata il vero laboratorio nazionale in cui si incrociano grandi visioni urbanistiche, scontri istituzionali e proteste di piazza. Da un lato, le sale dell'Innovation Center della Fondazione CR Firenze hanno ospitato i tavoli tecnici di Urbanpromo 2026, la storica rassegna promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. Qui, il mondo istituzionale e filantropico — rappresentato da figure come il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca — ha rivendicato gli investimenti del privato sociale tramite strumenti come il Fondo Housing Toscano e la realizzazione di studentati. Dall'altro lato, a pochi metri di distanza, le strade echeggeranno cori e striscioni delle mobilitazioni promosse dal Social Forum dell'Abitare, che denunciano come le soluzioni orientate al mercato rischino di marginalizzare il diritto costituzionale alla casa pubblica.

Presentando il Rapporto Irpet sui percorsi partecipativi nei progetti di rigenerazione urbana in Toscana, la ricercatrice Chiara Agnoletti (Irpet e vicepresidente Inu Toscana) ha messo a nudo un paradosso strutturale.

In Toscana sono stati mobilitati oltre 300 milioni di euro di risorse pubbliche per la rigenerazione e lo sviluppo territoriale. Tuttavia, se gli interventi fisici non sono accompagnati da tutele sociali ed economiche, l'aumento del valore immobiliare finito per generare dinamiche espulsive: quartieri "belli e riqualificati" diventano inaccessibili per gli stessi abitanti storici a causa del conseguente impennarsi dei canoni di locazione.

Il dato più significativo del rapporto Irpet risiede nella netta discrepanza tra le priorità espresse dai cittadini e gli investimenti tradizionali in mattoni:

Nel 92% dei casi (12 territori su 13), le comunità locali chiedono in primo luogo più luoghi di incontro, piazze e spazi pubblici per stare insieme.

Nel 77% dei casi (10 territori su 13), la priorità indicata riguarda il miglioramento della mobilità dolce, ovvero collegamenti pedonali e ciclabili sicuri.

In 10 delle 13 Strategie territoriali analizzate è stata inserita la necessità di interventi di social housing, a riprova di come la casa rappresenti ormai il pilastro invalicabile della coesione sociale.

"Eppure, il rischio è che si investa per migliorare spazi ed edifici senza migliorare le condizioni di vita di chi quei luoghi li abita. È il paradosso della rigenerazione urbana: quartieri più belli e riqualificati possono diventare anche quartieri in cui è sempre più difficile continuare a vivere" afferma Chiara Agnoletti, ricercatrice Irpet e vicepresidente Inu Toscana.

Questo fenomeno impone una revisione radicale della disciplina urbanistica: riqualificare le pietre senza proteggere chi abita i luoghi significa produrre scatole dorate ma tragicamente prive di anima. Un'urbanistica moderna deve ripartire dal capitale sociale, inteso come rete relazionale ed identitaria della comunità locale.

Nel dibattito metropolitano di Urbanpromo è irrotta una proposta pragmatica presentata da Saverio Mecca, assessore alla Rigenerazione Urbana e alle Politiche Abitative del Comune di Scandicci. Il punto di partenza è un'equazione economica spesso ignorata: il costo reale dell'abitare non coincide soltanto con il prezzo nominale del canone di locazione. Ad esso si sommano l'onere dei trasporti quotidiani e il tempo sottratto alla vita personale e familiare.

Un alloggio a canone agevolato situato in una periferia isolata e male collegata ai centri di impiego perde immediatamente il suo valore di accessibilità. Abitare, lavorare e spostarsi costituiscono un'unica ed inscindibile questione metropolitana.

Per rendere operativa la "Carta metropolitana per l'abitare sociale" — documento già sottoscritto dai sindaci dell'area fiorentina —, Mecca ha formalizzato due strumenti d'azione:

L'Agenzia per l'Abitare e il Lavoro: Un ente pubblico "forte", concepito in sinergia con i sindacati degli inquilini, le associazioni dei piccoli proprietari (come l'UPPI), le imprese e il Terzo settore. Questa agenzia agisce come un doppio scudo protettivo: da un lato riduce il rischio d'impresa per i piccoli locatori privati mediante garanzie sui pagamenti, canoni concordati e sconti fiscali, spingendoli a rimettere sul mercato il patrimonio sfitto; dall'altro protegge gli inquilini, offrendo sostegni finanziari temporanei per evitare che una temporanea perdita o riduzione del reddito sfoci in morosità incolpevole e successivo sfratto. Gli Stati Generali dell'Abitare: Accogliendo la sollecitazione di Stefano Tossani, presidente di Abitare Toscana, si propone l'apertura di un tavolo di programmazione permanente che riunisca Comuni, Città Metropolitana, Regione Toscana, università e parti sociali. L'obiettivo è definire una banca dati comune e un pacchetto di interventi pronti a partire, dotati di risorse certe, responsabilità definite e scadenze vincolanti, partendo prioritariamente dall'area produttiva fiorentina.

"Una casa a canone contenuto, ma lontana dal lavoro, non è davvero accessibile: al costo dell’affitto si aggiungono trasporti e tempo. Abitare, lavorare e muoversi sono un’unica questione metropolitana" dichiara Saverio Mecca, assessore alla Pianificazione delle politiche abitative del Comune di Scandicci.

Il quadro dell'emergenza si fa ancora più critico quando si analizza l'asse dell'Edilizia Residenziale Pubblica, esposta alla pressione convergente di due dinamiche: la turistificazione aggressiva e il blocco delle risorse statali.

Per misurare scientificamente la contrazione dell'offerta abitativa ordinaria, la Città Metropolitana di Firenze ha conferito formale incarico al professor Filippo Celata (Università Sapienza di Roma) per riproporre ed estendere a livello metropolitano lo studio sull'impatto degli affitti brevi tourist-oriented, un fenomeno che drena centinaia di immobili dalla locazione residenziale a lungo termine.

Sul fronte delle risposte locali, la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro, ha rivendicato l'impegno finanziario del Comune, il quale ha stanziato 20 milioni di euro in tre anni dedicati al recupero delle case popolari, aggiungendo un ulteriore tassello di 500.000 euro nell'ultima variazione di bilancio proprio per accelerare la riqualificazione degli alloggi vuoti.

Tuttavia, gli sforzi dei Comuni rischiano di scontrarsi con un muro di gomma a livello centrale. La sindaca Funaro ha sferrato un affondo diretto contro il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale ha pubblicamente annunciato la ristrutturazione di 60.000 alloggi ERP entro il 2027 a livello nazionale, a fronte però di una totale assenza di decreti e avvisi attuativi.

"Ad oggi non è stato ancora pubblicato neanche un avviso per assegnare le risorse, siamo ormai a fine 2026 e vorrei capire a quale anno e a quali mesi fa riferimento il ministro... Senza la pubblicazione degli avvisi e senza dare finalmente ai territori le risposte che attendono, non siamo nelle condizioni di programmare e utilizzare le risorse per l’edilizia residenziale pubblica. La richiesta al Governo è questa: velocizzate i tempi, anche se poco mettete in campo quanto c’è nel piano Casa e date la possibilità alle realtà del territorio di poter fare finalmente un passo in più" dichiara Sara Funaro, sindaca di Firenze e della Città Metropolitana.

"A volte, quelli del Pd ci fanno tenerezza. È il caso, ad esempio, delle critiche preliminari mosse dal Sindaco Funaro al Piano Casa fortemente voluto dal Ministro Salvini, dopo lunghi anni d'inutile attesa. Il progetto prevede la realizzazione di 60.000 nuovi alloggi di edilizia popolare che, ovviamente, non potranno essere realizzati all'istante. Il dato rilevante è che dopo decenni, costellati da svariati Governi di Sinistra, finalmente si mette nero su bianco un'iniziativa che servirà a mitigare fortemente la richiesta abitativa da parte dei meno abbienti. Quindi, con tutto il rispetto, alla scettica esponente del Pd, diciamo: Stia serena, chi vivrà, vedrà..." Così l'On.le Tiziana Nisini, Commissario fiorentino Lega Italia Federale e Guglielmo Mossuto, Capogruppo in Consiglio comunale Lega Italia Federale.

Mercoledì 11 novembre 2026, rispondendo all'appello del Social Forum dell'Abitare, una vasta rete di organizzazioni — tra cui CGIL Firenze, Sunia Firenze, Arci Firenze, UDU Firenze, Unione Inquilini, Salviamo Firenze, Progetto Firenze e Associazione Arcobaleno — daranno vita a una giornata di protesta coordinata. La giornata fiorentina non si configura come un episodio isolato, ma si inserisce in una dimensione internazionale: la protesta si svolge infatti in contemporanea con lo sciopero generale in Spagna e all'interno del percorso verso lo sciopero generale italiano del 20 novembre. La mobilitazione si articola in due momenti d'azione dal forte valore simbolico e politico:

Presidio mattutino in Oltrarno (Via Zanella 30b): Alle ore 11:00, una protesta dimostrativa davanti ai blocchi di edilizia residenziale pubblica ha acceso i riflettori su un rischio imminente: la svendita del patrimonio pubblico ERP, un patrimonio collettivo che rischia di essere alienato anziché ristrutturato e riassegnato.

Alle ore 11:00, una protesta dimostrativa davanti ai blocchi di edilizia residenziale pubblica ha acceso i riflettori su un rischio imminente: la svendita del patrimonio pubblico ERP, un patrimonio collettivo che rischia di essere alienato anziché ristrutturato e riassegnato. Corteo serale (Via Pietrapiana 53/55): Alle 18:00, la manifestazione ha attraversato la città per denunciare le speculazioni immobiliari, l'azione dei fondi d'investimento e l'espulsione forzata di residenti e studenti dal tessuto urbano.

La piazza fiorentina dimostra come la contrazione dei salari reali, unita alle logiche speculative del libero mercato, stia saldando un'alleanza trasversale ed eterogenea: studenti universitari privi di alloggi, lavoratori dipendenti incapaci di coprire gli affitti, famiglie sotto sfratto e comitati di quartiere uniti nella richiesta di politiche pubbliche vincolanti per il blocco delle dinamiche escludenti.

La vertenza abitativa fiorentina sintetizza la grande frattura che attraversa le città contemporanee. Da un lato vi è l'urgenza di una pianificazione metropolitana integrata, capace di coniugare mobilità, servizi di prossimità e tutele per i locatori e gli inquilini; dall'altro, c'è il grido d'allarme di una piazza che richiede il blocco della svendita dei beni pubblici e la difesa del diritto primario alla casa.

I 300 milioni di euro mobilitati per le strategie territoriali in Toscana e le risorse stanziate dai bilanci comunali rischiano di rivelarsi insufficienti se il Governo centrale continuerà a ritardare la pubblicazione dei bandi per l'Edilizia Residenziale Pubblica.