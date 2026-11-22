C'è chi parla di 12mila persone stamani e oggi nel primo pomeriggio a manifestare contro guerra e disagi: certamente la partecipazione è stata massiccia in tutta la Toscana e le foto che abbiamo scattato in zona Porta al Prato verso le 13,30, quando uno dei cortei stava passando in quella zona, ne sono la testimonianza.

I manifestanti si sono ritrovati di fronte alla Fortezza poi si sono suddivisi in più gruppi.

Le manifestazioni si sono concluse verso le 15,30 senza particolari problemi.

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre, ha provocando rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio servito da Plures Alia.L'adesione, che si attesta intorno al 20% del personale del comparto ambientale, ha determinato ritardi e mancate effettuazioni di alcuni servizi programmati, in una situazione già resa complessa dalle operazioni di recupero delle raccolte sospese nei giorni scorsi a seguito della chiusura precauzionale dell'impianto Revet di Pontedera e alla conseguente sospensione, mercoledì 28 ottobre, degli svuotamenti dei contenitori per gli imballaggi in plastica e metalli.Plures Alia è impegnata nel monitoraggio delle criticità e nella riorganizzazione degli interventi, dando priorità alle situazioni che richiedono maggiore attenzione.Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, le maggiori criticità si registrano nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, dove l'adesione allo sciopero è stata particolarmente elevata.

Possibili disagi potrebbero interessare anche il turno notturno a Bagno a Ripoli.Confermati per domani, sabato 31 ottobre, i recuperi delle raccolte porta a porta degli imballaggi in plastica e metalli non effettuate mercoledì 28 ottobre a seguito della chiusura precauzionale dell'impianto Revet. I cittadini interessati dovranno esporre i rifiuti dopo le ore 20 di oggi, venerdì 30 ottobre, secondo le consuete modalità.Lo sciopero ha inoltre comportato la chiusura di tre Ecocentri, a Castelfiorentino, Rufina e Bagno a Ripoli, e la sospensione del servizio di due Ecofurgoni previsti per oggi a Scandicci (Badia a Settimo) e Fiesole (Girone).Per quanto riguarda la raccolta stradale, si registrano rallentamenti diffusi sul territorio.

Plures Alia è impegnata nel progressivo ripristino della regolarità dei servizi, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità.Quanto non effettuato durante la giornata sarà recuperato in serata, compatibilmente con le condizioni di accesso alle strade interessate e con il personale disponibile.Per eventuali informazioni è possibile consultare i canali ufficiali di Plures, la App Alia e consultare i canali ufficiali di Plures, la App Alia oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

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