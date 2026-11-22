Un viaggio tra musica, memoria e identità, seguendo il filo che unisce l’America alle radici italiane di uno dei direttori d’orchestra più importanti della scena internazionale. Venerdì 20 novembre, alle ore 18.30, il Teatro Verdi di Firenze ospita la proiezione di James Conlon: Between Italian Roots and American Wings, documentario diretto da Edoardo Zucchetti e prodotto dalla Fondazione ORT, in collaborazione con HEYOKArts.

Della durata di 35 minuti, il film sceglie di raccontare James Conlon da una prospettiva personale, lasciando spazio alla sua voce e ai suoi ricordi. Non una biografia costruita attraverso date e incarichi, ma un ritratto in prima persona nel quale la storia professionale si intreccia con quella familiare, le origini italiane e il percorso umano di un artista che ha attraversato mondi e culture differenti.

Il titolo richiama proprio questa doppia appartenenza: le radici italiane della famiglia Conlon e le ali americane di una vita trascorsa tra le grandi istituzioni musicali internazionali. I nonni del Maestro erano originari di Calvello, in Basilicata, mentre la sua storia personale e artistica si è sviluppata negli Stati Uniti, a partire da New York. Il documentario costruisce così una geografia fatta di luoghi e ricordi, passando da Firenze a New York, da Calvello a Los Angeles.

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Per Firenze, il rapporto con Conlon ha una storia lunga. Il suo debutto al Maggio Musicale Fiorentino risale al 1985, quando diresse Don Carlo di Giuseppe Verdi. Da allora il legame con la città è proseguito nel tempo, così come quello con l’Orchestra della Toscana, di cui è direttore onorario. Un rapporto professionale che nel film diventa anche occasione per riflettere sul significato del fare musica insieme e sul ruolo del direttore d’orchestra: non soltanto guidare un insieme di musicisti, ma costruire un dialogo attraverso l’ascolto e il gesto.

Le riprese principali sono state realizzate proprio al Teatro Verdi nel novembre 2024, durante tre giornate trascorse tra camerini, backstage, prove, palcoscenico e podio. Il racconto si sviluppa anche attraverso immagini di altri luoghi significativi per la vita del Maestro, mentre la musica accompagna e dà forma alla narrazione. Le pagine eseguite dall’Orchestra della Toscana sotto la direzione di Conlon sono tratte da Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, dalla Sinfonia n. 40 di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla Sinfonia n. 103 “Rullo di timpani” di Franz Joseph Haydn.

A firmare il documentario è Edoardo Zucchetti, regista e autore fiorentino che da anni lavora tra teatro, opera e cinema. La sua collaborazione con l’ORT, avviata nel 2017, ha dato vita a diversi progetti audiovisivi e site-specific. Tra i suoi lavori precedenti figurano Patti in Florence, presentato in apertura al Festival dei Popoli nel 2020, e Pagliacci by Zeffirelli. A Step into the Future, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023.

Nel corso del film, Conlon torna sul rapporto tra chi suona e chi ascolta, sul valore dell’esperienza condivisa e sulla musica come forma di incontro. Una riflessione che trova una sintesi nell’idea della musica come «comunità spirituale»: un’esperienza capace di superare confini geografici e generazionali.

La proiezione di “James Conlon: Between Italian Roots and American Wings” è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 18.30 al Teatro Verdi di Firenze. Il documentario dura 35 minuti. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.