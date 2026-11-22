Oggi, venerdì 30 ottobre, è in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base insieme a Cobas, Sindacato Sociale di Base, Sudd Cobas e altre sigle.

La mobilitazione è stata proclamata contro il carovita e le spese militari e coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, dalla scuola alla sanità fino ai trasporti.

In Toscana sono nove i cortei e i concentramenti previsti. Il principale è a Firenze, con partenza alle 10 da piazza Bambine e Bambini di Beslan, zona Fortezza, per poi snodarsi lungo viale Strozzi, viale Lavagnini, via Cavour, piazza San Marco, via degli Arazzieri, via XXVII Aprile, piazza Indipendenza, via Nazionale, via della Scala, Porta al Prato e viale Fratelli Rosselli fino a piazza Vittorio Veneto.

Disagi alla viabilità in centro sono previsti per tutta la mattinata.

A Prato è stata disposta la chiusura della Declassata nel tratto tra la rotatoria di Capezzana e quella con via Fiorentina dalle 10 alle 12 per il passaggio del corteo.

Altre manifestazioni sono in programma a Pisa con partenza alle 9 da piazza XX Settembre, a Livorno, Carrara, Massa, Siena, Piombino e Grosseto.

Sul fronte trasporti c'è stato un braccio di ferro tra il ministero e i sindacati. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il 27 ottobre ha firmato una precettazione che dispone il rinvio dello sciopero nel settore dei trasporti in virtù della franchigia legata alla Commemorazione dei Defunti. Il sindacato Usb ha definito illegittima l'ordinanza e ha confermato comunque l'adesione di tutto il comparto.

Per quanto riguarda i treni, il Gruppo FS ha comunicato che la circolazione avviene regolarmente dalle 21 di ieri alle 20:59 di oggi.

Autolinee Toscane, che gestisce il trasporto pubblico locale in Toscana, ha fatto sapere di aver ricevuto il provvedimento di precettazione e che il servizio di bus e tramvia a Firenze è previsto regolare. L'azienda invita comunque gli utenti a consultare gli aggiornamenti sul sito http://at-bus.it, perché non si escludono disagi legati ad adesioni individuali del personale.

Possibili disagi anche per il trasporto aereo, con lo sciopero del personale di handling negli aeroporti di Firenze e Pisa proclamato dalle 00:00 alle 23:59.

La giornata interessa anche il mondo della scuola. Lo sciopero riguarda docenti di ogni ordine e grado, personale ATA, università e ricerca. Per le famiglie è consigliabile controllare le comunicazioni dei singoli istituti, perché le lezioni potrebbero non essere garantite.