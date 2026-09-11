​Ponte da Verrazzano: la tramvia cancellerà un pezzo di storia

Il Ponte da Verrazzano, per chi sa guardare, è un monumento al pragmatismo post-bellico, un arco di cemento che ha scandito il boom economico e sociale di Firenze. Oggi, questo elemento della nostra architettura urbana rischia di trasformarsi nel martire di una fretta amministrativa: l'urgenza dei binari della tramvia si scontra con l'integrità di un'opera.

La tranquillità tecnica del Comune è andata in frantumi con la pubblicazione del rapporto "Val4". È stato questo il catalizzatore che ha spinto l'Amministrazione a cambiare improvvisamente rotta, passando da un approccio inizialmente prudente a una direzione assertiva verso la demolizione delle terrazze panoramiche. L’Ordine degli Architetti di Firenze è uscito allo scoperto con una posizione durissima: non si possono sostituire elementi identitari con "protesi alternative".

Il peccato originale, secondo i professionisti, risiede nel metodo. Manca un’analisi storico-critica, un requisito metodologico e legale imprescindibile per intervenire su opere post-belliche di valore architettonico. Invece di far scaturire il progetto da una riflessione sul valore testimoniale del bene, il Comune sembra aver assunto la sua alterazione come un esito già scritto, ignorando le alternative orientate alla conservazione.

Mentre la Sindaca, lo scorso 12 agosto, proiettava slide fatte di tempi brevi e cronoprogrammi rassicuranti, la realtà tecnica sussurra un'altra verità. Il consigliere Massimo Sabatini lo definisce un "cantiere fantasia". Trattandosi di una struttura di 55 anni, la logica del "smontando e rimontando" è inevitabile: le reali criticità si scoprono solo agendo sul manufatto, non si pianificano a tavolino.

In questo scenario, il Capitolato speciale d'appalto e il computo metrico diventano quasi opere di narrativa. Non è possibile un appalto "a corpo" (a prezzo fisso); la gestione dovrà necessariamente essere "a misura" e "in economia". Tradotto per i contribuenti: ci stiamo affacciando in un ambito in cui costi e tempi lieviteranno senza un tetto certo. Un'avventura forzata, dettata dalla necessità di "salvare la faccia" davanti a residenti e operatori commerciali ormai esasperati dal trascinamento dei lavori.

Anche se la tecnica fosse perfetta, resta l'incognita dell'esecuzione. La relazione del Professor Morano si chiude con una riserva: l'operazione può avere successo solo "SE BEN GESTITA". Questo non è un dettaglio burocratico, ma un segnale d'allarme.

Il successo del restauro strutturale non è matematico, ma dipende dalla mano di chi lo esegue. Sorge spontaneo un dubbio sulla natura dell'appaltatore: l'attuale impresa incaricata della tramvia possiede la specifica categoria di iscrizione richiesta per un'opera di ingegneria protetta di questa complessità? Senza le certificazioni adeguate e un cronoprogramma rigoroso, il rischio di un fallimento gestionale è dietro l'angolo.

L'emergenza che oggi agita Palazzo Vecchio è figlia di decenni in cui le esigenze di cura e controllo del ponte sono state ignorate, lasciandolo all'usura del tempo. È paradossale che l'Amministrazione si sia destata dal sonno solo quando i binari della tramvia hanno bussato alle porte del manufatto.

Oggi il ponte non è trattato come un patrimonio da valorizzare, ma come un intralcio, un "ostacolo da superare" il più velocemente possibile attraverso un "intervento di minima". Questa fretta, figlia di una gestione con l'acqua alla gola, rischia di consegnarci un risultato strutturale mai sicuro al 100%, sacrificando la qualità sull'altare della rapidità d'esecuzione.

L'ultima chiamata per la ragionevolezza è fissata per il 29 settembre alla Palazzina Reale. Il convegno "Attraverso l'Arno" sarà l'occasione per un confronto democratico che rimetta al centro la qualità architettonica prima che le ruspe rendano tutto irreversibile. La risposta non riguarda solo il cemento del Verrazzano, ma l'identità stessa di ciò che sceglieremo di lasciare in eredità.