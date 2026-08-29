​Cantieri d'agosto: la rivoluzione di asfalto, marciapiedi e sicurezza

Mentre molti si godono il meritato riposo, le strade di Figline, Greve e di Grassina stanno vivendo una vera e propria metamorfosi. Non si tratta solo di riparare qualche buca, ma di un’operazione che ridisegna il modo in cui viviamo lo spazio pubblico.

A Grassina, la gestione dei cantieri iniziati lo scorso 24 agosto in via Pian di Grassina e via delle Fornaci segue una logica temporale: il calendario scolastico. La strategia dell'Amministrazione di Bagno a Ripoli è di affrontare i tratti più complessi (la cosiddetta "strettoia") proprio ora, per concludere le fasi più critiche prima che il traffico si intensifichi con il rientro degli studenti. Iniziare dal punto più difficile permette di concentrare i disagi in un periodo di minore affluenza, garantendo una viabilità fluida per settembre.

"Un intervento atteso da tempo su un tratto importante della viabilità di Grassina. Miglioriamo la sicurezza e la qualità dei percorsi pedonali. Abbiamo organizzato i lavori cercando di ridurre il più possibile i disagi per chi vive, lavora e si sposta quotidianamente in questa zona." afferma Francesco Pignotti, Sindaco di Bagno a Ripoli.

A Greve in Chianti, la manutenzione stradale incontra la tutela del paesaggio in un connubio di rara precisione tecnica. Nel caso di via Petigliolo a Strada, l'intervento di asfaltatura ex novo su 130 metri lineari — costato oltre 40.000 € — ha dovuto rispettare criteri estetici. Su indicazione della Soprintendenza, è stata applicata la decolorazione dell'asfalto, una tecnica che permette alla strada di integrarsi con il contesto storico e rurale, specialmente nel delicato incrocio con la SR222. È la dimostrazione che la modernità delle infrastrutture può e deve convivere con il rispetto per l'anima del territorio.

I lavori di queste settimane non riguardano solo il metallo delle auto, ma la carne e le ossa di chi cammina. A Grassina sono in corso di riqualificazione 250 metri di percorsi pedonali, ma è nell'area dello stadio che la trasformazione diventa tangibile. Qui, la riorganizzazione di vicolo delle Merci risolve un nodo storico: l'accesso diventerà a senso unico, eliminando i pericoli del doppio senso in una via troppo stretta, e nascerà un nuovo camminamento protetto largo 2 metri, posizionato strategicamente a ridosso dei fabbricati per una sicurezza totale. I benefici concreti includono:

Accessibilità totale : abbattimento delle barriere architettoniche e livellamento del fondo stradale.

abbattimento delle barriere architettoniche e livellamento del fondo stradale. Sicurezza e Comfort : nuovi manti in conglomerato bituminoso e predisposizione per l'illuminazione pubblica, per rendere sicuro il rientro serale.

nuovi manti in conglomerato bituminoso e predisposizione per l'illuminazione pubblica, per rendere sicuro il rientro serale. Resilienza urbana: nuovi impianti per lo smaltimento delle acque piovane, per dire addio ai ristagni e agli allagamenti.

Un segnale di grande maturità civile arriva da Greve in Chianti, dove il piano di manutenzione da 200.000 € vede la luce anche grazie a un modello virtuoso: la compartecipazione dei privati. Interventi su Strada di Verrazzano e via Petigliolo sono stati sostenuti in parte da soggetti privati, segno di una "responsabilità territoriale" dove l'azienda o il cittadino investono insieme all'ente pubblico per il bene comune.

“Risanamento delle strade comunali, asfaltatura del manto, rifacimento dei marciapiedi, stiamo lavorando con azioni puntuali su tutto il territorio comunale per garantire maggiore sicurezza alla comunità.” dichiara Giulio Saturnini, Assessore ai Lavori Pubblici di Greve in Chianti.

A Figline, il cantiere che dal 31 agosto interesserà arterie vitali come via Piave, via Morandi, via Val d’Ossola, via Torino, piazza Aldo Moro e piazza Firenze, è una sfida logistica imponente. Per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, gli interventi si svolgono in una fascia oraria precisa: dalle 7:30 alle 18:30.

Non si tratta solo di macchinari: è fondamentale il ruolo dei "movieri", professionisti che regolano il flusso veicolare in presenza di restringimenti e limiti a 30 km/h. Le modifiche temporanee, inclusi i sensi unici in via Val d’Ossola e via Morandi (direzione Ponterosso), sono le "istruzioni per l'uso" necessarie per restituire ai residenti strade più scorrevoli e sicure entro la fine dell'estate.

I piccoli disagi di oggi — la polvere di un cantiere, un divieto di sosta con rimozione o un breve rallentamento — sono l'investimento necessario per un territorio che guarda al futuro. La riqualificazione delle nostre strade e l'ottimizzazione degli spazi, come i 49 posti auto previsti nell'area dello stadio (di cui 2 rigorosamente riservati alle persone con disabilità), sono passi verso una città più inclusiva e decorosa.