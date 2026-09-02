​Firenze e l'epidemia dell''annuncite'

Firenze appare come un organismo perennemente "sotto i ferri", un cantiere a cielo aperto dove la trasformazione urbana sembra non conoscere tregua. Tuttavia, dietro le transenne e i cronoprogrammi ufficiali, si nasconde un paradosso: mentre le istituzioni promettono una città più moderna, l’esperienza quotidiana di chi la vive è scandita da traffico, rumore e incertezza. Queste opere sono tutte necessarie? E, soprattutto, la loro gestione risponde a una visione organica o a una frammentazione tecnica che sfugge al controllo del cittadino? Esaminando i dati e i documenti, emergono verità che mettono in discussione la narrazione trionfalistica della rigenerazione urbana.

Il caso del tratto stradale Piagge-Manifattura Tabacchi rappresenta un unicum nell'urbanistica fiorentina. Per la realizzazione di quest'opera sono stati stanziati 34 milioni di euro (per i primi due lotti), nonostante esista uno studio tecnico che ne mette in dubbio l'utilità stessa. Lo studio "Mobility In Chain", allegato al Piano di Recupero, ha simulato l’impatto del comparto costruito al 100% anche in assenza della nuova viabilità e della tramvia. La conclusione dei tecnici è che: "L’impatto del comparto viene assorbito dalla rete stradale per cui anche in queste circostanze il progetto è sostenibile".

È assurdo che l' "Opzione Zero" — ovvero il non fare, preferito dalle analisi private per la sua sostenibilità — sia stata ignorata. Il risultato è un’opera parzialmente finanziata (restano scoperti 25,35 milioni per gli ultimi tre lotti) che rischia di diventare una ferita inutile nel tessuto urbano.

La gestione dei tempi a Firenze soffre di una patologia cronica: l’annuncite. La comunicazione politica fissa scadenze simboliche, per poi "spostare l’asticella":

Tramvia Libertà-Bagno a Ripoli: A gennaio 2025 la fine lavori era fissata per il 2026; oggi la messa in esercizio è slittata all’estate 2027.

A gennaio 2025 la fine lavori era fissata per il 2026; oggi la messa in esercizio è slittata all’estate 2027. Stadio Franchi: Promesso per il centenario (2026), vedrà il primo lotto solo nel 2027 e il completamento nel 2029.

Promesso per il centenario (2026), vedrà il primo lotto solo nel 2027 e il completamento nel 2029. Ponte di Signa: Scadenza rinviata progressivamente da aprile a settembre.

Questa flessibilità non è solo comunicativa, ma finanziaria. Sul fronte Franchi, l’appaltatore ha già presentato 1,7 milioni di euro di "riserve" (pretese economiche) e richiesto 30 giorni aggiuntivi per "anomalo andamento dei lavori". Quando i cronoprogrammi diventano variabili indipendenti, a soffrire è la credibilità delle istituzioni e la tenuta delle casse pubbliche.

L’inserimento della tramvia nei viali storici (Matteotti, Gramsci, Donatello) ha prodotto criticità tecniche severe. Le misurazioni effettuate rivelano corsie di 2,71 e 2,77 metri, con un restringimento critico fino a 2,51 metri in viale Matteotti. Il DM 2001 imporrebbe ben altri standard: 3,25 metri per lo scorrimento e 3,50 metri per il trasporto pubblico, con una soglia minima assoluta di 2,75 metri. Italia Nostra ha denunciato la "sciatteria" di un progetto che ha ignorato le conseguenze tecniche, chiamando in causa la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, la Soprintendenza e l'ARPAT: "In quei 5 m.

di carreggiata... c'era posto al massimo per una corsia di distribuzione del traffico locale". Corsie così strette non sono solo un problema di traffico, ma di sicurezza: rendono impossibile il passaggio agevole dei mezzi di soccorso, trasformando arterie vitali in imbuti pericolosi.

La narrazione ecologista si scontra con la realtà materica di interventi come Piazza Leopoldo, dove il vecchio giardino è stato sostituito da una imponente gettata di cemento. Come sottolinea l'ADUC: "Gli alberi sono la politica che non si vede, ma si respira".

Il rischio è che il Parco delle Cascine venga usato come "alibi statistico" per giustificare la cementificazione di rioni asfittici. Emblematico è il caso di Costa Scarpuccia, sul cosiddetto "Colle delle Rovinate": qui, come in molti altri cantieri, emerge la strategia dello "spezzettamento dell'iter tecnico". Frammentare gli interventi in piccoli procedimenti amministrativi permette di aggirare una valutazione unitaria dell'impatto ambientale e sociale, giustificando l'abbattimento di alberature e la perdita di identità dei luoghi sotto la coltre della regolarità tecnica formale.

L'impatto economico dei cantieri è forte, specialmente a Gavinana, dove la concomitanza tra tramvia e lavori al Ponte da Verrazzano crea un "effetto cumulativo" insostenibile. La mancanza di una visione unitaria trasforma i rioni in compartimenti stagni.

Nonostante il grido d'allarme della consigliera Del Re, la maggioranza ha bocciato misure di sostegno concrete. Senza tutele, il progresso diventa un costo scaricato interamente sulle spalle di chi vive e lavora nel quartiere, isolando socialmente ed economicamente intere comunità.

La trasformazione di Firenze non può ridursi a una serie di interventi frammentati e comunicati a metà. Una programmazione seria richiede che la politica non si nasconda dietro i tecnicismi e che i cronoprogrammi non siano documenti "liquidi" da riscrivere a posteriori. La fiducia dei cittadini si riconquista con la verità, anche quando è scomoda, e con il rispetto di quelle norme tecniche che garantiscono la sicurezza di tutti.