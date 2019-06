Mugello: un week-end con l'imbarazzo della scelta

Non solo verde e natura incontaminata: decine di eventi ed appuntamenti nell'intero territorio tradizionalmente generoso nei mesi estivi. Dalla musica al teatro, dal buon cibo allo sport

In Mugello sarà un week-end con l'imbarazzo della scelta: Etnica, Flood, Via degli Dei, Mugello in Danza, Sapori Appennino e tanto altro. Come "Etnica" a Vicchio, "Flood" sul lago di Bilancino, "Musica e teatro sulla Via degli Dei" (e il concerto-spettacolo "Piano canto le parole" con Ugo de Vita, Pape Gurioli e Federica Balucani), "Mugello in Danza" a San Piero a Sieve, e ancora, "Sapori e Ricordi dell'Appenino" a Firenzuola, Randonnée 300 e 200 Km e Gran Fondo del Mugello... c'è davvero l'imbarazzo della scelta nel Mugello in questo weekend: tantissima musica, spettacoli di qualità, cultura e culture, danza, sport e buon cibo.

Per saperne di più: www.mugellotoscana.it



Ma vediamo qualche evento più nel dettaglio.

In primo piano

dal 27 al 29/06 -MUSICA E TEATRO SULLA VIA DEGLI DEI

La Via degli Dei è il cammino che, attraversando il Mugello, collega Piazza Maggiore a Bologna con Piazza della Signoria a Firenze. 130 chilometri fra la natura dell'Appennino Tosco-Emiliano e la sua storia.

Nel Mugello, al termine della giornata di cammino, tre serate di eventi nel segno del "viaggio" allieteranno l'escursionista.

27/06 - A VEGLIA

Barberino di Mugello, Monte di Fo' - ore 21,15

Concerto con i Galletti Mugellesi

28/06 - CAMMINO IN MUSICA, CANZONI DA RICORDARE

Scarperia e San Piero, Sant'Agata - ore 21,15

con la BANDAIOD

29/06 - PIANO CANTO LE PAROLE (In-Canto)

San Piero a Sieve, area feste ore 21,15

Prosa, canto e musica. Le strade e i sentieri scritti e sognati dal poeta Dino Campana.

Con l'attore e regista Ugo de Vita, il pianista Pape Gurioli e il soprano Federica Balucani.

Al termine, spettacolo di fuochi d'artificio per la Festa del Patrono.

Info: www.mugellotoscana.it



dal 25 al 30/06 - XXII ETNICA

Vicchio, centro storico

Artisti di strada, grandi concerti, mostre fotografiche, allestimenti suggestivi, dj set, spazi dedicati a libri, cene a tema, mercato etnico, allestimenti, cinema, incontri.

Main stage in Piazza Giotto con grandi concerti:"StreetArts&Buskers", Compagnia Giguywassa, Kora Beat, Kumbia Boruka band, Eusebio Martinelli con la sua Gipsy Orkestar, Giufa, Les Freres Smith e il gran finale con i Sud Sound System.

In piazzetta di Levante, dalle 21,30 blues corner; festa in terrazza al Circolo ARCI, crocevia di incontri a tema in piazzetta di Ponente

Info: 055 8439269 - 055 240397 - 328 7043683 - www.jazzclubofvicchio.it





dal 27 al 29/06 - MUGELLO IN DANZA

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve

VII rassegna di danza classica e contemporanea.Tre giorni dedicati alla danza con le esibizioni di Scuole del territorio e collaborazioni prestigiose. L'apertura sarà affidata alla Lyric Dance Company che proporrà un omaggio a Edith Piaf intitolato, "Piaf Hymne a l'amour".

Info: 055 8487241 - www.prolocosanpieroasieve.it



dal 27 al 30/06 - FLOOD II

Barberino di Mugello, Lago di Bilancino, Area Andolaccio

Una quattro giorni in cui si passerà dal teatro e musica dal vivo (giovedì), dal rap e alla trap con conclusione dedicata alla musica commerciale (venerdì), dalla musica elettronica (sabato) all'Indie rock (domenica). E poi artisti di strada, graphic art, pittori, spettacoli per bambini, marching band. Un'area per i più piccoli, nella quale saranno realizzati anche specifici laboratori, renderà l'ambiente adatto anche alle famiglie. Particolare attenzione allo street food da tutti i Continenti e Regioni italiane.

Info: 324 0872050 - www.prolocobarberino.it



29 e 30/06 - RANDONNée E GRAN FONDO MUGELLO, due giorni sui pedali

Il Mugello ospita il 29 e 30 giugno il raduno della Nazionale Italiana Randonneur in preparazione dell'Olimpiade delle ultramaratone in bici che nel mese di agosto si terrà con la storica Paris-Brest-Paris di 1200 km. E sarà un'invasione di ciclisti in questi due giorni - circa 1000 secondo le previsioni -, perché si terranno la Randonnée 300 Km (il 29 giugno con partenza alla mezzanotte), la Randonnée 200 Km (il 30 giugno mattina) e la Gran Fondo del Mugello (il 30 giugno con partenza dall'Autodromo internazionale del Mugello). E ci sarà anche l'occasione per discutere e confrontarsi sulla sicurezza stradale al Palazzo dei Vicari a Scarperia, lanciando il "Patto di civiltà tra gli utenti della strada".

Per info e iscrizioni:

Gran Fondo Mugello: 320 2654989 - www.mugellotoscanabike.it- mugellotoscanabike@libero.it

Randonnée CicloTourMugello: 347 3215143 - www.ciclotourmugello.it



29 e 30/06 - SAPORI E RICORDI DELL'APPENNINO

Firenzuola, centro storico

Esposizione zootecnica, polo gastronomico con degustazioni, spettacoli itineranti, esposizione e vendita dei prodotti tipici di Firenzuola e del Mugello, laboratori per bambini "Fattoria in piazza".

Info:055 8199477 - 333 7464759 - https://firenzuolaproloco.webnode.it/



Visite guidate, mostre e appuntamenti culturali



dal 26 al 28/06 - #WITHREFUGEES

Tre giorni di eventi organizzati dal Progetto SPRAR Mugello, aperti a tutti, con ingresso gratuito, per celebrare la giornata mondiale del rifugiato.

27/06 ore 19,00 a Sant'Agata aperitivo e intervento teatrale"In viaggio" ; alle 20,30 a San Piero a Sieve apericena & cineforum "Green Book"

28/06 ore 17,00 laboratorio e merenda presso il Villaggio la Brocchi

Info: www.mugellotoscana.it



28 e 29/06 - 50° ANNIVERSARIO DELL'INAUGURAZIONE DEL CIMITERO MILITARE GERMANICO DELLA FUTA

Firenzuola, Passo della Futa

Visite guidate al Cimitero, convegno sulla progettazione e costruzione.

Info: 335 6305078



29/06 - CENTENARIO DEL TERREMOTO DEL MUGELLO 29 GIUGNO 1919

- Vicchio, Pieve di San Cassiano in Padule

Inaugurazione mostra documentale-fotografica a 100 anni dal terremoto del 1919, e presentazione del libro "Quando la terra tremò. Il terremoto del 1919 in Mugello" di Adriano Gasparrini ore 18,15, Edizione Polistampa a cura di Paolo Marini & Carlo Lapucci. La mostra sarà visitabile il fine settimana (sabato e domenica) fino all'11/08.

- Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi

Inaugurazione mostra "Memoria e Scienza" con esposizione di strumentazione storica per la rilevazione sismica. Esposizione mezzi storici e pompieropoli. Campus di protezione civile, moemnto commemorativo e attività ludiche per bambini.La mostra sarà visitabile fino al 31/10.



29/06 - RADICI

Vicchio, Vespignano, Museo Casa di Giotto

Musica, danza e canto, con la voce manifesta dei popoli, legata dal filo invisibile dell'espressione artistica, dove le radici e il cuore non avvertono confini. Ingredienti per una serata che unisce divertimento e ricordi intorno al Mediterraneo, il 'Mare Nostrum', crogiuolo di civiltà e cultura. Ingresso gratuito.

Info: 328 5990920 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it



30/06 - VISITE GUIDATE A BOSCO AI FRATI

Scarperia e San Piero, loc. Lucignano - ore 15,00

Percorso tematico: dal VII secolo ad oggi, la storia. Visita del convento, della chiesa, della sagrestia,

del cenacolo, della cappella di San Bonaventura e del museo con il Cristo di Donatello.

Info e prenotazioni: 055 8486791 - 055 8431630 - www.boscoiafrati.org



30/06 - VISITE GUIDATE ALLA CASA DI GIOTTO

Vicchio, Vespignano, Museo Casa di Giotto - ore 16,00

Visite guidate gratuite alla casa natale di Giotto.

Info: 328 5990920 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it



fino al 30/06 - MOSTRA DI PITTURA "UN UOMO UN LUOGO"

Palazzo Pretorio, Barberino di Mugello

Mostra dedicata all'artista barberinese Roberto Bartoloni , a cura dell'arch. Sabrina Solito in collaborazione con la dott.ssa Benedetta Chiocci. L'inaugurazione sarà arricchita da un Concerto di musica jazz organizzato dalla Scuola comunale di Musica.

Info: www.comunebarberino.it



dal 30/06 al 14/07 - LEONARDO DA VINCI A CASA DI GIOTTO

Vicchio, Loc. Vespignano, Museo Casa di Giotto

Inaugurazione il 30 giugno alle ore 17,00

Mostra fotografica per il calendario "Quel genio del mio amico"- 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci (fotografie di Palmiro Stanzucci)

Orario di apertura della mostra: dal giovedì alla domenica 10,00-13,00 e 15,30-19,30

Info: 328 5990920 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it



fino al 3/08 - SPRITZ SUMMER GARDEN

Barberino di Mugello, giardini di viale Gramsci - ogni venerdì sera

Oltre un mese di spettacolo, arte e musica del territorio

Info: www.comunebarberino.it



fino al 8/09 - "ANATOMIE", mostra personale di DONATELLA SPAZIANI

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi, Chini Contemporary

ANATOMIE è la seconda mostra di respiro internazionale che il CHINI CONTEMPORARY, lo spazio di ricerca artistica contemporanea del CHINI MUSEO, presenta nelle sale storiche di Villa Pecori Giraldi. E' la prima personale di Donatella Spaziani a Borgo San Lorenzo ed è il risultato di una profonda riflessione svolta dall'Artista in occasione di un proficuo dialogo con Alessandro Cocchieri intorno al saggio di Theodor W. Adorno "Minima Moralia - meditazioni della vita offesa". In particolare, ripercorrendo quanto ancora c'è di attuale nelle 153 riflessioni del filosofo tedesco, Donatella Spaziani si interroga sul concetto di vita offesa.

Visitabile dal giovedì alla domenica: 9-13 e 15-19

Info: 055 8456230 - www.chinimuseo.it



Escursioni, spettacoli, eventi all'aria aperta



29/06 - CELEBRAZIONE DEL PATRONO DI MOSCHETA SAN PIETRO E PAOLO

Firenzuola, Moscheta

Ore 16,30 - 18,30: facile escursione gratuita alla scoperta della millenaria Badia di Moscheta.

Info: 333 4446351 - museo.moscheta@gmail.com



30/06 - MICHELIN - ULTIMATE CUP SERIES

Scarperia e San Piero, Scarperia, Autodromo del Mugello

Michelin - Ultimate Cup Series

Challenge Proto Ultimate Cup Series - Challenge GT Ultimate Cup Series

Info: 055 8499111 - www.mugellocircuit.it



30/06- TREKKING CON LEZIONE DI CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO

Firenzuola, Badia di Moscheta

Trekking lungo la Val dell'Inferno imparando ad orientarsi con mappa, bussola e gps.

Info: 339 8127890 - www.trekkingmugello.com



30/06 - CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE...DEL RIO ROVIGO

Firenzuola

Ore 10,30-16,30: suggestiva escursione lungo alla selvaggia Val di Inferno fino al torrente Rovigo dove pranzeremo e ci rinfrescheremo.

Info: 333 4446351 - museo.moscheta@gmail.com



30/06 - XXVI° RADUNO MOTO D'EPOCA - Trofeo Muraglione

Dicomano

Aperto a tutti i tipi di moto d'epoca dagli anni '60, '70 e '80 in poi

Info: 055 838287



30/06 - DA SOLE A SOLE

Vicchio, Vespignano, Museo Casa di Giotto

Durante la tradizionale giornata per dipingere insieme, scambio di piccole opere al quale possono partecipare tutti gli artisti che hanno già esposto una propria opera in mostra. Le opere, realizzate durante il corso dell'anno, verranno scambiate tramite sorteggio.

Info: 328 5990920 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it







In arrivo

dal 5 al 7 luglio - Fabrica32 a Borgo San Lorenzo

dal 5 al 7 luglio - Palazzuolo Cavalli a Palazzuolo sul Senio

6 luglio - Ingorgo Sonoro a San Piero a Sieve (Scarperia e San Piero)

6 luglio - Marradi Campana Infesta a Marradi

dal 6 al 8 luglio - Festival degli Dei Bo-Fi, cinema itinerante lungo la Via degli Dei



Per consultare il programma completo degli eventi nel Mugello e per gli approfondimenti: www.mugellotoscana.it



'CINEMA SOTTO LE STELLE'consulta gli appuntamenti in Mugello a questo link:

https://www.mugellotoscana.it/it/info/news-e-comunicati/933-from-25th-06-to-29th-08-cinema-under-the-stars.html