L'ondata di severo maltempo che ha colpito la Toscana tra il 12 e il 13 novembre 2026 ha fatto scattare allerte di massimo livello: codice rosso per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore in zone critiche come Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Valle del Reno, affiancato da una capillare allerta arancione estesa a bacini chiave tra cui Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Arno e Versilia. Con precipitazioni che hanno superato i 100 millimetri sui rilievi e fiumi in rapido innalzamento, la macchina di Protezione Civile e i Centri Operativi Comunali hanno lavorato a pieno ritmo per garantire la sicurezza del territorio.

Quando scatta un'allerta arancione prolungata, la priorità assoluta è la tutela della vita umana, ma i sindaci si trovano a dover bilanciare la massima precauzione con la sostenibilità sociale dei servizi essenziali. In centri nevralgici della piana come Campi Bisenzio e Prato, questo delicato equilibrio ha generato un assetto gestionale peculiare: serrata totale per parchi, impianti e spazi pubblici all'aperto, ma lezioni regolarmente confermate.

Ecco le decisioni di dettaglio adottate dalle due amministrazioni:

Campi Bisenzio: Il sindaco ha decretato la proroga della chiusura di parchi, giardini pubblici, aree verdi, cimiteri, palestre, impianti sportivi e del Museo Archeologico di Gonfienti , bloccando ogni manifestazione all'aperto. Eppure, le scuole di ogni ordine e grado e i nidi d'infanzia sono rimasti aperti, disponendo unicamente la sospensione delle attività extrascolastiche.

Il sindaco ha decretato la proroga della chiusura di parchi, giardini pubblici, aree verdi, cimiteri, palestre, impianti sportivi e del , bloccando ogni manifestazione all'aperto. Eppure, le scuole di ogni ordine e grado e i nidi d'infanzia sono rimasti aperti, disponendo unicamente la sospensione delle attività extrascolastiche. Prato: Forte di valutazioni tecniche che hanno scongiurato il passaggio al codice rosso sul proprio territorio, l'Amministrazione ha confermato l'apertura delle scuole per venerdì 13 novembre, pur mantenendo attivo il Centro Operativo Comunale per l'intera notte. Contestualmente, la città ha bloccato mercati all'aperto (incluso quello di piazza Lippi), dehors commerciali, impianti sportivi, cimiteri, centri diurni, la piscina di via Roma, le piste ciclabili lungo il Bisenzio e il pericoloso sottopasso di via Ciulli.

Questa strategia multilivello dimostra la ricerca di un rigido isolamento dei fattori di rischio esterni senza paralizzare completamente la routine scolastica delle famiglie.

L'imprevedibilità del meteo crea talvolta cortocircuiti amministrativi surreali, dove la tempesta stessa costringe a cancellare proprio le misure pianificate per la sicurezza, mentre la rete stradale viene messa a dura prova. Ecco tre emblematici micro-casi emersi dai bollettini ufficiali:

Autostrada A11 e lo svincolo "stregato" di Lucca Est: Autostrade per l'Italia ha dovuto annullare d'urgenza la chiusura notturna dell'uscita di Lucca Est (per chi proveniva da Pisa), prevista per la notte tra il 12 e il 13 novembre, proprio a causa del forte peggioramento meteo che sconsigliava cantieri sulla tratta. L'ironia? La chiusura è stata invece confermata per la notte successiva (13-14 novembre) per gli inderogabili lavori alle barriere di sicurezza, consigliando la deviazione su Lucca Ovest.

Autostrade per l'Italia ha dovuto annullare d'urgenza la chiusura notturna dell'uscita di Lucca Est (per chi proveniva da Pisa), prevista per la notte tra il 12 e il 13 novembre, proprio a causa del forte peggioramento meteo che sconsigliava cantieri sulla tratta. Vernio, il paradosso del Consiglio sulla Sicurezza : Nella serata del 12 novembre, presso l'ex Fabbrica Meucci , era in programma un'importante seduta aperta del Consiglio comunale dedicata proprio al tema della "sicurezza", con un ospite d'eccezione come l'ex Capo della Polizia Franco Gabrielli . Risultato? La sindaca Maria Lucarini (con Decreto n. 42) e la Conferenza dei capigruppo hanno dovuto rinviare l'assemblea a data da destinarsi in via precauzionale a causa del maltempo in arrivo.

il paradosso del Consiglio sulla Sicurezza Nella serata del 12 novembre, presso l'ex , era in programma un'importante seduta aperta del Consiglio comunale dedicata proprio al tema della "sicurezza", con un ospite d'eccezione come l'ex . Punti critici e ponti sbarrati (Prefettura di Prato): A testimoniare la gravità reale del contesto che ha imposto queste decisioni scattano i report prefettizi. Sulla SR 325 si sono registrati uno smottamento tra Monte Tavianella e Storaia e allagamenti al km 68.8 a Tignamica. Nel comune di Poggio a Caiano, per la piena dell'Ombrone, la viabilità è stata spezzata dalla chiusura preventiva di ben quattro ponti: il Ponte al Mulino, il Ponte Calcinaia su via Lombarda, il ponte di strada San Francesco sul Rio Montiloni e il ponte di via Guglianti al confine tra Prato e Quarrata.

Mentre la cittadinanza si metteva al riparo, sui fiumi toscani si è scatenata una battaglia ingegneristica silenziosa ma imponente, coordinata dai Consorzi di Bonifica. L'obiettivo? Trattenere la furia delle acque e pompare i flussi laddove la forza della natura ne impediva lo scarico.

Nel bacino dell'Ombrone Pistoiese, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha gestito il riempimento controllato della cassa di espansione di Ponte alle Vanne, un'infrastruttura fondamentale e di recente adeguamento tecnologico, capace di invaso preventivo per evitare l'esondazione a valle. Tra Quarrata e i tratti limitrofi, oltre all'attivazione dell'impianto idrovoro del Senice e alla ripulitura d'urgenza dalle ostruzioni tombate del torrente Filimortula, i tecnici hanno posizionato a tempo di record una paratoia con valvola a clapet antirigurgito sul torrente Stella.

Spostandosi verso la costa e il nord della regione, dove l'allerta ha toccato la massima severità di codice rosso tra Lunigiana, Garfagnana e bacino del Serchio, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha dispiegato una potenza di fuoco idraulica di oltre 20 impianti idrovori: 7 in provincia di Massa-Carrara, 9 nella Versilia nord, 6 nella Versilia centro-sud, oltre alle idrovore di Aulla sul fiume Magra. Per gestire la piena del Serchio sono state attivate le stazioni idrovore di Lobaco (Santa Maria a Monte), Fugata, Avane e Filettole (Vecchiano) e l'impianto Fiumicino a Lucca.

La sfida più estrema si è giocata sul canale Poveromo: la scarsa pendenza e le violente mareggiate impedivano alle acque di scaricare naturalmente in mare. La soluzione? Il Consorzio ha installato sul posto una garzina con pompa mobile Varisco ad altissima portata, in grado di spingere forzatamente ben 200 litri d'acqua al secondo direttamente contro il muro delle onde marine.

A confermare la centralità di questo presidio tecnologico permanente sono le parole di Paolo Masetti, Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: "L’evento conferma l’importanza di un sistema integrato di sicurezza idraulica, nel quale manutenzione ordinaria, opere di difesa, impianti, telecontrollo e presenza diretta degli operatori sul territorio rappresentano elementi complementari e indispensabili... Ogni impianto e ogni principale opera idraulica del Consorzio fanno parte di un sistema di telecontrollo presidiato H24, 365 giorni l’anno."

Una macchina complessa richiede una risposta logistica d'eccellenza. Per fronteggiare l'emergenza, la Federazione delle Misericordie della Toscana ha attivato la propria sala operativa elevando lo stato operativo al livello di "Allerta" e mettendo in campo una strategia d'intervento solidale e geometricamente distribuita.

La decisione vincente: separare nettamente chi combatte in prima linea da chi prepara i rinforzi. I coordinamenti territoriali delle aree direttamente colpite da codici arancioni e rossi (come la Versilia e i bacini più esposti) si sono concentrati al 100% sugli interventi di soccorso locale. Contestualmente, i coordinamenti delle province meno impattate — Arezzo, Grosseto, Siena, Pisa, Livorno, Empoli e Firenze — hanno mobilitato e pre-posizionato colonne mobili e risorse specializzate pronte a muovere a supporto.

Tra le dotazioni strategiche pronte al soccorso d'urgenza: operatori di sala e segreteria, specialisti del soccorso acquatico, autisti abilitati per mezzi pesanti e macchine movimento terra, torri faro, generatori elettrici, moduli idrogeologici e strutture per l'assistenza alla popolazione.

Marco Meli, referente regionale dell'Area Emergenze delle Misericordie, ha riassunto l'essenza di questa architettura operativa con una sintesi chiarissima: "abbiamo organizzato la risposta su due livelli: chi è colpito lavora sul proprio territorio, chi lo è meno è pronto a sostenerlo."

L'evento meteorologico del 12-13 novembre 2026 consegna alla Toscana una lezione fondamentale sulla modernità della Protezione Civile. La mitigazione del rischio idrogeologico non dipende più soltanto dalla robustezza degli argini, ma da una sinergia millimetrica tra decisioni amministrative ben calibrate, tecnologie idrauliche di precisione (dai sistemi a clapet fino al pompaggio forzato contro mare) e una rete di soccorso umano capace di organizzarsi a geometrie variabili.