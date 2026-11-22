Allerta rossa in Alta Toscana per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 12 novembre. La sala operativa regionale ha emesso il massimo livello di allerta per le zone della Lunigiana, Serchio, Garfagnana, Lima e Valle del Reno, con particolare attenzione alle province di Massa Carrara e Lucca e a parte delle province di Pistoia e Prato.

Nella notte i fiume Serchio ha esondato sulla statale 12 a Borgo a Mozzano (Lucca.), a San Giuliano Terme sono state evacuate alcune case.

A Poggio a Caiano, chiuso a scopo precauzionale il ponte su via San Francesco.

Per la Toscana centro-settentrionale resta attiva l'allerta arancione fino a tutta la giornata di domani, mentre è arancione anche l'allerta per rischio idraulico sul reticolo principale nella Toscana nord-ovest. Per l'intera giornata di oggi è inoltre in vigore l'allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana.Sotto osservazione ci sono i bacini della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno. Il sistema regionale di Protezione Civile, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta e pronto a intervenire in caso di necessità.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza: evitare gli spostamenti non necessari, non attraversare guadi, sottopassi o strade allagate e non camminare nelle zone allagate, anche quando l'acqua sembra poca, perché potrebbero esserci tombini aperti o buche.

Si raccomanda inoltre di non attraversare zone allagate in auto, perché anche pochi centimetri d'acqua possono far perdere il controllo del veicolo o provocarne lo spegnimento.