Allerta rossa emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico sul nord ovest della Toscana dalle ore 10 alle fino alla mezzanotte di domani giovedì 12 novembre. Le Province interessate sono Massa Carrara, Lucca, e parte delle province di Pistoia e Prato con la zona Valle del Reno. Allerta arancione invece per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico sulla Toscana nord ovest per la giornata di domani.Allerta gialla infine per temporali forti su tutta la Toscana per la giornata di domani.Da oggi mercoledì 11 novembre nella seconda parte della giornata, piogge diffuse sulle zone settentrionali ed in particolare di nord-ovest (province di MS, LU e Appennino Tosco-Emiliano).

Possibile temporanea attenuazione delle piogge durante la notte, ma nuova intensificazione già dalla mattina di domani, giovedì, quando si estenderanno a tutta la regione. Nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, le precipitazioni potranno anche assumere carattere temporalesco. Cumulati fino a 200 mm, localmente superiori sui rilievi. Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è stato di allerta. La Regione Toscana invita tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza.