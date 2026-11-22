Sale il livello di allerta a Firenze. Rispetto alle previsioni di ieri, il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale indica un peggioramento della situazione e dispone il codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore dalle 17 di oggi, giovedì 12 novembre, fino alle 24 di domani, venerdì 13 novembre. Il provvedimento riguarda anche corsi d’acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. Dalla mezzanotte scatterà inoltre il codice giallo per il rischio idraulico sul reticolo principale, che comprende l’Arno.

Resta in vigore fino alle 24 di oggi il codice giallo per temporali forti.

Le precipitazioni si sono intensificate nel corso della mattinata. Secondo i dati del Centro funzionale regionale aggiornati alle 13.10, nelle ultime 12 ore sono caduti 12,6 millimetri di pioggia alla stazione Firenze Università, 12,2 millimetri all’Orto Botanico e 11,8 millimetri al Giardino di Boboli. Nelle ultime tre ore gli accumuli sono stati rispettivamente di 7,2, 6,6 e 6,2 millimetri, a conferma di un aumento delle precipitazioni rispetto alle prime ore della giornata.

Le ultime previsioni confermano una fase di maltempo prolungata, con precipitazioni diffuse che potranno assumere carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Particolare attenzione è rivolta all'evoluzione delle piogge sui bacini della Sieve e del Casentino, che potranno contribuire all'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, compreso l'Arno.

La situazione richiede un monitoraggio costante, soprattutto per la durata delle precipitazioni e per i possibili effetti sul territorio. I fenomeni temporaleschi potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, con possibili disagi e danni localizzati.

La protezione civile del Comune di Firenze raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitare di sostare nei sottopassi e nelle zone soggette ad allagamento, non avvicinarsi agli argini dei corsi d'acqua e non attraversare strade allagate. In presenza di temporali e raffiche di vento è inoltre opportuno evitare la sosta sotto alberi, impalcature e strutture provvisorie.

La sala operativa della protezione civile comunale segue costantemente l'evoluzione della situazione meteorologica e idraulica. Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.

https://protezionecivile.comune.fi.it/allerta/informazioni-dalla-sala-operativa-comunale-517