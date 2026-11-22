Ogni mattina, milioni di genitori accompagnano i figli a scuola riponendo una fiducia implicita nel servizio di ristorazione scolastica: l'idea che quel pasto a metà giornata garantisca nutrizione sana, equilibrio e una fondamentale educazione al cibo. Ma cosa finisce davvero nei piatti dei refettori italiani? Il divario tra la percezione delle famiglie e la realtà operativa delle cucine è spesso più profondo e sorprendente di quanto si creda.

A tracciare una mappa rigorosa della situazione è l’11° Rating 2.0 di Foodinsider, l'indagine presentata alla Camera dei Deputati che scandaglia 64 servizi mensa in 63 Comuni, coprendo un volume imponente di circa 450.000 pasti al giorno nelle scuole primarie (il 45% del totale nazionale). Qual è, dunque, il valore reale di questo servizio pubblico? L'analisi dei dati rivela una fotografia in chiaroscuro: da un lato assistiamo a scelte virtuose e a una crescita diffusa della qualità teorica degli ingredienti; dall'altro emergono paradossi industriali, arretramenti nutrizionali e vere e proprie cecità gestionali che interrogano la politica locale.

Il primo dato emerso dal report mostra un evidente corto circuito tra quello che i Comuni acquistano sulla carta e ciò che viene effettivamente servito nei piatti. Sul fronte dell'approvvigionamento grezzo, la svolta è innegabile: l'82,8% dei menù garantisce oggi almeno 14 prodotti biologici a settimana (rispetto al 55,8% del 2020). Cresce anche la biodiversità nei refettori, con il 64,1% dei Comuni che propone almeno quattro cereali diversi al mese (era il 40,4% nel 2020) e il 31,3% che serve i legumi come piatto principale almeno tre volte al mese (contro un risibile 7,7% del passato).

Il problema sorge quando la materia prima incrocia la filiera della trasformazione industriale: il 73,4% dei menù fa ancora un uso massiccio di cibi processati o pre-lavorati. Emblematico il caso del pesce: limitato per lo più a merluzzo e platessa, nel 56% dei casi viene servito in forma panata o industriale, sotto forma di bastoncini, nugget e crocchette. L'eccellenza dell'ingrediente biologico rischia così di essere completamente vanificata se manca la preparazione fresca.

Eppure, il cambio di rotta è possibile. Il report evidenzia come il vecchio modello delle mega-cucine centralizzate stia arretrando (sceso al 57,8%), lasciando spazio a un modello misto e al ritorno delle cucine interne o di quartiere. Questa riorganizzazione logistica dimostra che ridare spazio e dignità operativa ai cuochi non è un’utopia nostalgica, ma una scelta concreta per restituire freschezza e valore gastronomico ai pasti dei bambini.

Il rischio della semplificazione nutrizionale per evitare il rifiuto a tavola

Spaventate dalle proteste dei genitori e dai piatti rimandati indietro intatti, molte amministrazioni comunali stanno cedendo alla tentazione del "menù facile": una scorciatoia gestionale che appiattisce l'offerta su preparazioni ad altissima accettabilità immediata, come pasta in bianco, pizza e cibi panati.

Questo compromesso al ribasso sta provocando un vero e proprio arretramento nutrizionale. L'impiego dei cereali integrali biologici è crollato dal 33,9% del 2023 al 18,8% del 2026. Allo stesso tempo, la carne rossa continua a dominare la scena, presente da 4 a 7 volte al mese nel 62,5% dei servizi, mentre i secondi piatti a prevalenza vegetale faticano a farsi spazio, fermandosi al 42,2%.

Cedere alla scorciatoia del consenso facile significa abdicare al ruolo educativo della scuola. La mensa ha la responsabilità pedagogica di allenare i più piccoli a nuovi sapori, diverse consistenze e modelli alimentari sostenibili; rincorrere le abitudini casalinghe più comode priva i bambini di una fondamentale palestra del gusto.

I successi sulle stoviglie lavabili oscurati dal calo nel monitoraggio degli scarti

Sul versante dell'impatto ambientale delle stoviglie, l'Italia registra un traguardo storico: lavabili e riutilizzabili sono ormai presenti nell'82,8% dei servizi, cacciando l'usa e getta al margine del 12,5%. Tuttavia, questa svolta ecologica nasconde una vistosa contraddizione: la plastica monouso continua a penetrare nei refettori attraverso i dessert industriali ultra-processati, come budini e yogurt alla frutta serviti regolarmente in vaschette e monoporzioni plastiche.

Ma il paradosso più grave riguarda lo spreco alimentare nei piatti. Monitorare gli scarti è uno strumento cardine previsto dai Criteri Ambientali Minimi per calibrare le porzioni e correggere le ricette. I dati mostrano invece un crollo dell'attenzione: il 26,6% dei servizi dichiara di non monitorare mai lo spreco, e la quota di Comuni che misura lo scarto quotidianamente è precipitata dal 44,1% del 2023 al 20,3% del 2026.

Non misurare ciò che finisce nel cestino significa diventare ciechi di fronte al gradimento reale dei bambini, rendendo impossibile qualsiasi intervento per migliorare la qualità e ridurre gli sprechi.

Modelli di governance a confronto e il dibattito aperto nella città di Firenze

L'11° Rating 2.0 dimostra come la ristorazione scolastica non sia una voce di spesa passiva, ma un potente motore di Food Policy in grado di attivare economie territoriali, salute pubblica e tutela ambientale. L'indagine distingue due grandi modelli di governance: le politiche alimentari verticali, tipiche delle grandi metropoli che sfruttano l'enorme volume di acquisti per orientare il mercato, e le politiche alimentari orizzontali capaci di mettere in sinergia più piccoli Comuni e produttori locali per replicare modelli virtuosi su scala territoriale.

Quanto le scelte gestionali incidano sui risultati è dimostrato dal caso di Firenze. Nel report di Foodinsider, il capoluogo toscano scivola al 43° posto con il giudizio "da migliorare", mentre la vicina Sesto Fiorentino conquista il 6° posto nazionale affidandosi alla società pubblica in-house Qualità e Servizi.

Un contrasto che ha scatenato un acceso dibattito politico locale. La capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ha attaccato la giunta per aver accantonato l'internalizzazione del servizio e la proposta di adesione a Qualità e Servizi, blindando il sistema degli appalti privati con affidamenti prorogati fino al 2029, a fronte di gare recenti andate persino deserte.

"La mensa scolastica non è un servizio qualsiasi. È un investimento nella salute dei bambini e delle bambine, nell’educazione alimentare, nella sostenibilità ambientale e nella dignità del lavoro." — Cecilia Del Re, capogruppo di Firenze Democratica

Di contro, l'amministrazione comunale rivendica l'efficacia del proprio operato. Beatrice Barbieri, presidente della commissione consiliare Istruzione, rifiuta una lettura basata su meri indici quantitativi e difende i passi avanti compiuti dalla città.

"La refezione scolastica non può essere valutata esclusivamente attraverso alcuni parametri quantitativi o documentali. Da tempo, il Comune di Firenze sta portando avanti un importante percorso di miglioramento per rispondere alle esigenze emerse nel confronto con le commissioni mensa, con le famiglie e con gli organismi di controllo." — Beatrice Barbieri, presidente della commissione consiliare Istruzione, formazione e lavoro del Comune di Firenze

Barbieri ha ricordato gli interventi condotti in sinergia con la USL, la revisione delle grammature, la programmazione su 40 settimane, i progetti di riduzione dello spreco e il primato di Firenze nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita dei bambini.

I 450.000 pasti quotidiani analizzati dal Rating 2.0 rappresentano una forza economica e sociale straordinaria, capace di orientare le filiere agricole, promuovere la sostenibilità e tutelare la salute pubblica fin dall'infanzia. Tuttavia, la sola applicazione burocratica dei Criteri Ambientali Minimi non basta: servono una visione politica lungimirante, logistiche flessibili e un deciso investimento sulle competenze di chi cucina.