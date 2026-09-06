Pompa di benzina: l'illusione della proroga

L'estate italiana del 2026 si avvia alla conclusione lasciando in eredità un paradosso economico tanto evidente quanto doloroso: nonostante i ripetuti sforzi per calmierare le accise, i prezzi alla pompa di benzina e gasolio sono rimasti stabilmente ancorati sopra la soglia dei 2 euro al litro. La gestione della crisi energetica nazionale sembra ormai essersi cristallizzata in uno stato di emergenza permanente, affrontato non con riforme di ampio respiro, ma attraverso una successione di "mini-proroghe" di brevissimo termine (spesso dai 5 ai 10 giorni). Per chi utilizza l'energia e i carburanti non per svago, ma come fattori essenziali di produzione, questo modello solleva un interrogativo critico: può un sistema economico restare competitivo quando i suoi costi fondamentali vengono definiti con scadenze settimanali?

Il Governo ha recentemente esteso lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 10 settembre, ma l'analisi macroeconomica suggerisce che si tratti di una manovra per "comprare tempo". La scelta di concentrarsi sul gasolio non è casuale: il consumo annuo di questo carburante è circa il doppio rispetto a quello della benzina (che incide per il 50% rispetto al diesel), essendo il combustibile primario per l'intera filiera dei veicoli commerciali.

Tuttavia, l'incapacità di attuare riduzioni strutturali basate sul reddito o di erodere stabilmente il carico fiscale è dettata dai vincoli di un bilancio statale soffocato dal debito pubblico. In questo scenario, il 10 settembre rischia di trasformarsi in un vicolo cieco, poiché le tensioni geopolitiche globali continuano a mantenere alta la pressione sul prezzo del barile.

"Abbiamo l’impressione che il 10 settembre saremo punto e a capo. Anche perché le tensioni geopolitiche che stanno provocando questo rialzo del barile non mostrano di attenuarsi. Anzi" afferma Vincenzo Donvito Maxia, Presidente ADUC.

Esiste una distorsione percettiva nella politica fiscale italiana che fatica a distinguere tra l'uso voluttuario del mezzo privato e l'auto come "ufficio mobile". Per gli agenti di commercio e i rappresentanti (Fnaarc Confcommercio Pisa), i rincari non sono un fastidio, ma un aumento diretto dei costi di produzione che, per loro natura contrattuale, non può essere trasferito "a valle" sui clienti. Secondo Domenico Greco, membro della Giunta nazionale Fnaarc, la categoria necessita di:

Certezza dei costi : Superamento della logica delle proroghe di pochi giorni per permettere una reale programmazione economica semestrale o annuale.

Superamento della logica delle proroghe di pochi giorni per permettere una reale programmazione economica semestrale o annuale. Correttivi strutturali : Meccanismi automatici per compensare le eccessive oscillazioni dei mercati internazionali.

Meccanismi automatici per compensare le eccessive oscillazioni dei mercati internazionali. Revisione dei parametri fiscali: Aggiornamento della deducibilità e dei limiti di costo per il parco auto, fermi a parametri obsoleti che non riflettono più la realtà del mercato né le esigenze della transizione ecologica.

“Per un agente di commercio l’auto non è un bene accessorio e non è una scelta, bensì il principale strumento di lavoro,” afferma Greco, evidenziando come la mobilità sia, per migliaia di professionisti, la condizione stessa della produzione di reddito.

Mentre i carburanti colpiscono la logistica, il caro-elettricità sta mettendo in ginocchio il settore dell'ospitalità. I dati dell'Osservatorio Confimprenditori rivelano una dinamica dei rincari nel trimestre estivo che minaccia la sopravvivenza stessa di molte imprese ricettive.

Settore Incremento medio dei costi Alberghi +48,5% Ristorazione +47,6% Stabilimenti Balneari 35% - 40%

La dimensione reale dello shock è plastica nell'esempio di un albergo tipo da 45 camere: la bolletta trimestrale è lievitata da 8.250 a 12.250 euro. Un aggravio secco di 4.000 euro in tre mesi che erode quasi interamente la marginalità operativa.

Il confronto con l'estero evidenzia come l'Italia sia prigioniera di un circolo vizioso. In Svezia, lo Stato è intervenuto con un taglio netto del 50% sull'IVA degli alimenti (scesa dal 12% al 6%). Al contempo, il settore privato ha contribuito attivamente alla tenuta del potere d'acquisto, come dimostrato dal caso Ikea, che ha ridotto i prezzi per un valore di 1,2 miliardi di euro con impatti in 20 Paesi. In Italia, la sinergia pubblico-privato è frenata: lo Stato non ha margini per ridurre le entrate a causa del debito, e le aziende, già gravate da una delle pressioni fiscali più alte d'Europa, non hanno la forza finanziaria per assorbire i rincari senza riversarli sul consumatore finale.

Confedercontribuenti – Imprese Italia chiede al Governo di predisporre una strategia preventiva per proteggere il sistema produttivo dalle conseguenze economiche della crisi mediorientale. Il Governo non deve aspettare che l’aumento dei costi internazionali diventi una nuova emergenza nazionale», sostiene il presidente Finocchiaro «Servono interventi preventivi. Le PMI italiane non possono essere lasciate sole davanti a una crisi internazionale sulla quale non hanno alcun potere, ma della quale rischiano di pagare quasi interamente le conseguenze.»

Per Confedercontribuenti – Imprese Italia occorre lavorare immediatamente su energia, carburanti, trasporti e credito, con particolare attenzione alle imprese maggiormente esposte all’aumento dei costi energetici e logistici.

«Ogni euro in più pagato da un autotrasportatore per il carburante – prosegue Finocchiaro – finisce inevitabilmente dentro il costo della merce trasportata. E quel costo passa all’impresa, al commerciante e infine al consumatore. È così che una crisi geopolitica può trasformarsi in inflazione.»

L'anomalia italiana è racchiusa nel Prezzo Unico Nazionale dell'elettricità, che rimane quasi il doppio rispetto a quello di Francia e Spagna. La causa è una dipendenza strutturale dal gas che diventa critica proprio nelle ore serali. Quando la produzione da fonti rinnovabili cala, la rete nazionale deve affidarsi massicciamente alle centrali a gas per alimentare la climatizzazione, le cucine e l'illuminazione di hotel e ristoranti, innescando picchi di costo insostenibili.

Per rispondere a questa emergenza, Confimprenditori ha proposto l'introduzione di un credito d’imposta del 30% sugli extracosti energetici per le imprese turistiche. La misura, che avrebbe un costo stimato per le casse dello Stato di 156,6 milioni di euro, permetterebbe a un albergo medio di recuperare circa 1.200 euro, trasformando un colpo letale in un onere gestibile.

La stagione della "navigazione a vista" deve finire. Le proroghe di pochi giorni sono un placebo che non consente alle imprese di costruire preventivi, pianificare investimenti o programmare consegne. La mobilità e l'accoglienza, pilastri della nostra economia, non possono restare ostaggio di oscillazioni settimanali e decisioni politiche costantemente rimandate.

In vista della prossima legge di bilancio, la sfida per il legislatore è di natura concettuale, prima ancora che finanziaria: è necessario operare una distinzione fiscale netta tra il consumo voluttuario e il costo di produzione. Solo riconoscendo l'energia e il carburante come strumenti di lavoro, e non come meri beni di consumo, l'Italia potrà uscire dalla trappola dell'emergenza per approdare a una strategia di stabilità economica.