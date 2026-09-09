Scuola toscana: nuovi edifici e cattedre vuote

Da una parte, il rito luminoso del taglio del nastro: nidi all’avanguardia e scuole primarie restituite alla cittadinanza dopo imponenti restauri, simboli tangibili di una rinascita architettonica alimentata dai fondi PNRR. Dall'altra, il suono della prima campanella che riverbera in aule dove la continuità didattica è un miraggio e le segreterie sono allo stremo.

Stiamo costruendo involucri d’eccellenza, ma stiamo perdendo le persone che dovrebbero abitarli. Se la "forma" — gli edifici a energia quasi zero — corre più veloce della "sostanza" — la stabilità del corpo docente e del personale ausiliario — il rischio è che queste strutture diventino cattedrali nel deserto. Può un impianto fotovoltaico di ultima generazione compensare l'assenza di un insegnante di sostegno o la chiusura di un laboratorio per mancanza di tecnici?

In Toscana, il mito del "posto fisso" nella scuola sta crollando sotto il peso di un mercato immobiliare fuori controllo e di retribuzioni che hanno perso ogni potere d'acquisto. I dati sono impietosi: si registrano circa 400 rinunce al ruolo. Docenti che, pur avendo vinto un concorso e ottenuto l'agognata immissione in ruolo, dicono "no grazie".

Non è una crisi di vocazione, ma un calcolo di pura sopravvivenza. Con affitti proibitivi che nelle città toscane assorbono oltre la metà dello stipendio, rincari dei carburanti che rendono il pendolarismo un salasso e una cronica carenza di investimenti nel trasporto pubblico, la stabilità contrattuale diventa una trappola economica. Questo fenomeno, come sottolinea la FLC-CGIL, scarica in modo particolare sulle lavoratrici il peso di scelte politiche nazionali assenti: in un settore a forte componente femminile, la difficoltà di conciliare la gestione dei figli con sedi di servizio distanti e costi logistici insostenibili diventa una barriera d'accesso insormontabile.

Roberto Malzone, Segretario Generale CISL Scuola Toscana, invita a un'analisi profonda: «Bisogna chiedersi perché un lavoratore rinunci a un posto stabile. Questo dovrebbe preoccupare tutti, perché ci parla del valore economico che oggi attribuiamo al lavoro nella scuola». Malzone evidenzia inoltre una tensione istituzionale: mentre l'Ufficio Scolastico Regionale opera con efficienza entro i limiti del possibile, il fallimento risiede nelle regole nazionali sul reclutamento decise a Roma, che trasformano il diritto all'istruzione in una variabile dipendente dal mercato immobiliare.

L’edilizia scolastica vive un momento di apparente splendore. A Castelfiorentino, l’inaugurazione del nido "Campo di Stelle" (un investimento da 1 milione di euro, di cui 720 mila da fondi PNRR) ha portato i posti bambino da 66 a 118, un incremento del 70%. A Greve in Chianti, è stato restituito alla comunità lo storico edificio della scuola primaria "Domenico Giuliotti": un restauro da 1,4 milioni di euro che cade proprio nel settantesimo anniversario della morte del saggista chiantigiano.

Tuttavia, il contrasto con l'organico dell'autonomia è stridente. Mentre inauguriamo edifici antisismici e tecnologicamente avanzati, la scure dei tagli si abbatte sul personale ATA. In Toscana si sono persi 191 collaboratori scolastici a causa di un turnover nazionale bloccato al 30%. La matematica del disastro è semplice: meno personale per edifici più grandi e complessi da gestire. L’ironia di avere scuole "a energia quasi zero" che rischiano di non poter aprire fisicamente i cancelli per mancanza di personale ausiliario è il simbolo di una programmazione che vede il cemento ma ignora il capitale umano.

La crisi è sistemica soprattutto nel sostegno, dove la precarietà non è un incidente, ma una scelta politica di bilancio. La FLC-CGIL denuncia una percentuale di precariato vicina al 50%. Il sistema sopravvive grazie all'uso massiccio dei "posti in deroga": contratti che scadono al 30 giugno per risparmiare sugli stipendi estivi, condannando gli studenti più vulnerabili a cambiare insegnante ogni anno.

I cosiddetti "concorsi fotocopia" (PNRR 1-2-3) non hanno risolto il problema, limitandosi a rimescolare le stesse persone tra diverse graduatorie e classi di concorso senza ampliare l'organico reale.

Pasquale Cuomo, Segretario Generale FLC CGIL Toscana, connette questa precarietà a una visione più ampia di aziendalizzazione e privatizzazione del sistema educativo: "Iniziamo l’annata difendendo la scuola della Costituzione e i diritti fondamentali del personale scolastico e delle studentesse e degli studenti contro riforme che ossificano l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento."

In questo scenario critico, una vittoria legale riafferma la funzione sociale della scuola. Il TAR Toscana ha censurato il Comune di Castelfranco Piandiscò per aver ridotto l'orario del nido "Piccino Picciò" ai soli figli di genitori entrambi occupati. A seguito dell'ordinanza cautelare, il Comune ha dovuto annullare la graduatoria in autotutela, ripristinando il modulo lungo per tutte le famiglie coinvolte.

L'azione legale, condotta dagli avvocati Luigi Monaco e Carlotta Padrini, ha colpito al una visione "assistenziale" del nido, inteso solo come parcheggio per genitori lavoratori. Come dichiarato dai legali: «I nidi d'infanzia sono servizi educativi essenziali e inclusivi; la pretesa di limitarne la fruizione sulla base della situazione lavorativa dei genitori è palesemente illegittima». La sentenza ribadisce che il tempo pieno è un diritto del minore alla socialità e alla formazione, un presidio di uguaglianza che l'amministrazione non può sacrificare per carenze organizzative.

La scuola toscana del 2026 si trova a gestire una transizione monca. Abbiamo dimostrato di saper spendere i fondi PNRR per rinnovare i solai e installare pannelli solari, ma stiamo fallendo nel garantire la dignità professionale di chi quegli spazi deve farli vivere. La qualità dell'istruzione non si misura solo in metri quadri, ma nella capacità del sistema di trattenere i propri professionisti e garantire continuità ai percorsi educativi.

Se non affronteremo il tema del carovita come una questione di diritto allo studio e se non stabilizzeremo gli organici del sostegno e del personale ATA, i nuovi edifici resteranno involucri vuoti, monumenti a una modernità solo estetica.