Impruneta (Firenze) 18 novembre 2026 | Nel contesto del Peposo Day 2026, venerdì 20 novembre a partire dalle ore 18.00 il Loggiato del Pellegrino di Impruneta ospiterà il seminario di approfondimento "Il Peposo all'Imprunetina: dalle radici al futuro della ricetta", un appuntamento su invito rivolto a professionisti della comunicazione, della ristorazione, dell'enogastronomia e agli operatori del settore.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare e approfondire la conoscenza di uno dei piatti più identitari della tradizione imprunetina, ripercorrendone origini, storia ed evoluzione. Attraverso interventi specialistici e una dimostrazione pratica saranno approfonditi gli elementi che caratterizzano l'autentica preparazione del Peposo all'Imprunetina, dalle materie prime alle tecniche di cottura, con un focus anche sugli abbinamenti con il vino.

Al termine del seminario, gli ospiti presenti saranno invitati a partecipare a una degustazione guidata del Peposo all'Imprunetina in abbinamento ai vini delle aziende del territorio, pensata per mettere in evidenza il legame tra la storica ricetta imprunetina e le produzioni vitivinicole locali.

A moderare il seminario sarà Matteo Pucci, direttore del Gazzettino del Chianti. Interverranno Elisabetta Moretti, chef; Diletta Fedi, storica e food communicator; Guido Mori, chef e comunicatore; Michele Nasoni, sommelier e wine communicator; Luca Menoni e Riccardo Ricci, macellai ed esperti delle tradizioni gastronomiche locali. Attraverso competenze ed esperienze differenti, i relatori offriranno una lettura multidisciplinare del Peposo all'Imprunetina, approfondendone non solo gli aspetti gastronomici, ma anche quelli storici, culturali e comunicativi che ne hanno fatto uno dei simboli più riconoscibili del territorio.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Filippo Venturi, presidente dell'Ente Festa dell'Uva, e del sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini.

"Per noi è sempre più importante richiamare l'attenzione sulla corretta esecuzione di questa ricetta, che rappresenta un patrimonio storico, culturale e identitario della nostra comunità. Il Peposo all'Imprunetina è uno dei simboli più autentici del nostro territorio e merita di essere conosciuto, valorizzato e tutelato. Per questo stiamo lavorando all'avvio di un percorso che possa portare al riconoscimento della ricetta come Specialità Tradizionale Garantita, uno strumento importante per preservarene autenticità, qualità e legame con Impruneta", dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell'Ente Festa dell'Uva Filippo Venturi.

La serata proseguirà poi dalle ore 21.00 in piazza Buondelmonti con il tradizionale Tiro alla Fune dei Quattro Rioni, valido per il Trofeo "Tuttauto", uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della manifestazione. A contendersi la vittoria saranno ancora una volta Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie, protagonisti di una sfida che unisce forza, spirito di squadra e senso di appartenenza alla comunità. L'iniziativa si svolgerà salvo condizioni meteorologiche avverse.

Il programma del Peposo Day 2026 prosegue sabato 21 novembre alle ore 20.00 con la Cena del Peposo al Loggiato del Pellegrino. Nel corso della serata una giuria di chef, giornalisti ed esperti valuterà alla cieca le preparazioni dei quattro rioni di Impruneta, Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie, decretando il vincitore del Peposo Day 2026.

Domenica 22 novembre, dalle 11.00 alle 18.00 in piazza Buondelmonti, spazio alle degustazioni di Peposo all'Imprunetina e di altre specialità della tradizione locale, con possibilità di consumazione sul posto e asporto.

Per la Cena del Peposo è prevista la prevendita dei biglietti dal 16 al 19 novembre, dalle 17.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 2623571 oppure scrivere al profilo Instagram @peposoday.