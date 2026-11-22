Un’onda verde attraversa la Toscana in occasione della Giornata Nazionale dell'Albero 2026. Dalle fitte selve della Maremma alle aule scolastiche del Chianti, fino ai centri di ricerca e alle sale cinematografiche della piana fiorentina, la regione si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di forestazione urbana, etica ambientale e divulgazione scientifica. Non si tratta di semplici cerimonie simboliche: ogni piantumazione rappresenta un presidio ecologico strategico, pensato per rispondere alla crisi climatica, migliorare la qualità dell'aria, contrastare le isole di calore e ricucire quel patto ancestrale tra l'uomo e la natura vegetale.

A tracciare le linee guida strategiche per l'intera regione è il programma «Alberi per il Futuro», coordinato dall'assessore regionale all'Ambiente David Barontini. La strategia toscana punta a coniugare interventi infrastrutturali di piantumazione e rigenerazione del suolo con percorsi educativi capaci di trasformare le nuove generazioni nei primi custodi del territorio.

A partire da sabato 21 novembre, il piano entra nella sua fase operativa nei Parchi regionali con due progetti emblematici:

Parco regionale della Maremma: Avvio di un imponente intervento strutturale di riforestazione che vedrà la messa a dimora di nuove querce, un'azione progressiva destinata a consolidare la biodiversità forestale e la resilienza degli ecosistemi locali. Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli: Lancio della campagna “Un nuovo albero in ogni scuola”. L'Ente Parco mette a disposizione 50 farnie destinate agli istituti scolastici situati nelle province di Pisa e Lucca ricomprese nell'area protetta. L’iniziativa vede la convergenza attiva di associazioni ambientaliste, gruppi di volontariato e dei Gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle, alla cui presenza istituzionale il 21 e 22 novembre parteciperà lo stesso Barontini.

Come ha dichiarato l'assessore David Barontini: «Non vogliamo limitarci a piantare un albero nel giardino di una scuola. Vogliamo che quella pianta diventi uno strumento di educazione ambientale, un’occasione per parlare con ragazze e ragazzi di biodiversità, cambiamenti climatici, qualità dell’aria e tutela del territorio. Le nuove generazioni devono essere protagoniste della cura del patrimonio naturale, non semplici spettatrici dei cambiamenti ambientali».

Barontini ha inoltre ricordato la funzione ecosistemica imprescindibile svolta dalle alberature: «Gli alberi svolgono una funzione essenziale per l’equilibrio degli ecosistemi: assorbono CO₂, migliorano la qualità dell’aria, mitigano le temperature e proteggono la biodiversità. Investire sugli alberi significa investire sulla salute delle persone e sulla qualità della vita delle comunità. Non dobbiamo soltanto piantare nuovi alberi, ma anche proteggere quelli che abbiamo già. La forestazione e la tutela del patrimonio arboreo non possono essere interventi occasionali: devono diventare parte integrante delle politiche ambientali. Il valore di un albero non si misura nel giorno in cui lo piantiamo, ma nel territorio che lasciamo a chi verrà dopo di noi».

I numeri chiave delle politiche di forestazione della Regione Toscana:

Comune di Bientina: Progetto di forestazione urbana con la piantumazione di 2.877 piante , sostenuto da un finanziamento regionale di oltre 341 mila euro .

Progetto di forestazione urbana con la piantumazione di , sostenuto da un finanziamento regionale di oltre . Rinaturalizzazione Regionale: Oltre 8 milioni di euro allocati per interventi di recupero, riqualificazione ed ecologia urbana su aree pubbliche degradate.

Oltre allocati per interventi di recupero, riqualificazione ed ecologia urbana su aree pubbliche degradate. Tutela del Patrimonio Esistente: Fondo di 500 mila euro destinato all'emergenza fitosanitaria causata dalla cocciniglia tartaruga, con l'obiettivo di salvaguardare almeno 2.000 pini all'interno del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

Montespertoli: 12ª Festa degli Alberi – "La quercia, albero della vita" (19, 21 e 28 novembre)

A Montespertoli la cultura dell'albero si intreccia con l'arte, la letteratura e le radici civiche del territorio. Promossa dal Comitato Alberi e Natura con la referente Lucilla Lauricella e con il patrocinio del Comune (guidato dal vicesindaco con delega all'Ambiente Marco Pierini), la 12ª Festa degli Alberi sceglie come tema "La Quercia, Albero della Vita". Assieme all'Ulivo, la Quercia figura nello stemma comunale; il titolo riprende il romanzo omonimo dello scrittore Vincenzo Saccà, un'opera incentrata sulle dinamiche familiari e sull'adattamento ai mutamenti, scelta dal Comitato per riflettere sulle complesse sfide dell'epoca contemporanea.

All'evento si affianca il progetto artistico-sociale "Il Filo della Vita", ispirato alla poetica di Maria Lai, dove il filo verde della Sciarpa e il filo rosso della Cappa si uniscono come simboli di pace tra le persone e verso il pianeta. Come sottolinea Lucilla Lauricella: «Le antiche culture trasmettono quel senso di sacralità verso la Natura da cui poter trarre esempio per sviluppare quel "filo verde" di consapevolezza, determinazione e unione, nella difesa di Madre Terra e degli Alberi».

Il percorso educativo verso l'evento ha visto le operatrici del Comitato mettere in scena nelle classi dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani una fiaba originale in due versioni (una per infanzia e primaria, una più approfondita per le medie). La storia narrata vede una secolare quercia dialogare con due scoiattoli, svelando ai ragazzi perché le querce sono tra gli alberi più diffusi al mondo: la loro straordinaria capacità di adattamento e il mutualismo ecologico con animali come scoiattoli e ghiandaie, che nascondendo le ghiande ne permettono la riproduzione. Successivamente, le classi hanno analizzato le differenti specie di querce presenti nel territorio di Montespertoli, raccogliendone le foglie per creare il collage artistico "La Quercia delle Querce" e avviando in aula la semina diretta delle ghiande.

Come evidenziato dal vicesindaco Marco Pierini: «Con il Comitato Alberi e Natura lavoriamo da dodici anni e in questo tempo il rapporto è cresciuto molto. Il Regolamento del verde e l’adesione al Protocollo dei Comuni Amici degli Alberi sono strumenti che ci impegnano a curare il patrimonio arboreo con continuità. La Festa cade nei giorni di OLEA e si intreccia con Olionostro: è un buon modo per ricordare che gli alberi del nostro stemma sono parte della vita quotidiana di questo territorio».

Giovedì 19 novembre (ore 10:00): Presso l’Auditorium del Centro Culturale "Le Corti" (via Sonnino 1), narrazione della "Fiaba della Quercia" e inaugurazione della mostra dei lavori scolastici (aperta fino al 28 novembre), con la partecipazione speciale degli ospiti della Casa di Riposo cittadina. In contemporanea, piantumazione di nuovi alberi nel parco del Centro per la Cultura del Territorio "I Lecci".

Presso l’Auditorium del Centro Culturale "Le Corti" (via Sonnino 1), narrazione della "Fiaba della Quercia" e inaugurazione della mostra dei lavori scolastici (aperta fino al 28 novembre), con la partecipazione speciale degli ospiti della Casa di Riposo cittadina. Sabato 21 novembre (Giornata dell'Albero & Fiera OLEA / Olionostro): Ore 10:00 (Sala Consiliare): Incontro pubblico "Il Comune Amico degli Alberi", incentrato sul Regolamento del verde, sul Protocollo del Comune Amico degli Alberi e sulla Dichiarazione dei diritti degli alberi, condotto da Marco Pierini e Francesco Mossolin (promotore del protocollo assieme al prof. F. Tassi). Ore 17:00 (Auditorium Le Corti): Apertura dell'esposizione "La Quercia e l’Ulivo", con l'esibizione degli elaborati scolastici, le etichette per Olio Nostro e lo srotolamento scenografico della Sciarpa Verde. Ore 17:30: Premiazione della migliore etichetta per il progetto solidale Olio Nostro (promosso dai Comitati pro Saharawi "Mauro Marconcini" e "Mohamed Abdelaziz" per raccogliere fondi destinate alle popolazioni Saharawi tramite la frantumazione delle olive raccolte dai bambini). A seguire, merenda con pane e olio curata dal Comitato Genitori. Vendita delle bottiglie d'olio: sabato ore 17:00-19:00 e domenica 22 novembre ore 10:00-12:00 e 15:30-19:00.

Sabato 28 novembre: Ore 10:00: Laboratorio aperto a tutti i cittadini per allungare la Sciarpa Verde con interventi a maglia, uncinetto o pittura su stoffa. Ore 16:30: Inaugurazione dell'installazione permanente della Sciarpa Verde (disposta lungo il corrimano della scala) e della Cappa Rossa presso il ballatoio dell'Auditorium, affiancata da un cesto per continuare a raccogliere futuri contributi tessili. Ore 17:30: Conferenza con lo studioso e autore della saga Sandahlia Stefano Piroddi , esperto di antiche civiltà sarde ed etrusche, intitolata "L’albero e il sacro. La sacralità della natura attraverso la trasmissione delle antiche conoscenze" . Brindisi conclusivo con degustazione di pane di grani antichi, olio nuovo e vino locale (in collaborazione con la Comunità del cibo e dei grani antichi di Montespertoli, Soleluna e Lilith Centro aiuto donna).



Viareggio: convegno tecnico-scientifico (venerdì 20 novembre)

La dimensione urbanistica, agronomica e idrogeologica trova il suo fulcro a Viareggio in un convegno di elevato profilo tecnico organizzato dall'ODAF (Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara) in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

Luogo e Orario: Sala Congressi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, via della Migliarina 64, Viareggio. Inizio lavori alle ore 16:00 .

Sala Congressi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, via della Migliarina 64, Viareggio. Inizio lavori alle . Titolo dell'Incontro: "Il ruolo chiave dell'agronomo nella riforestazione urbana. Riflessioni e opportunità in un mondo che cambia" .

"Il ruolo chiave dell'agronomo nella riforestazione urbana. . Relatori e Contenuti: Saluti d'apertura del Presidente del Consorzio Dino Sodini e relazione introduttiva della Presidente ODAF Marta Buffoni sulla centralità della figura agronomica per la resilienza delle città. Renato Ferretti (Vicepresidente CONAF): Lectio sulla progettazione agronomico-forestale avanzata per gli spazi urbani e periurbani. Desiré Niccoli (Assessora all'Ambiente del Comune di Bientina) con gli agronomi Fabio San Carlo, Barbara Buti e Daniele Lombardi (Studio AgriAmbiente): Presentazione del virtuoso caso di studio "Forestazione Urbana AMBi - Green Bientina". Maurizio Perna (Vicedirettore e dirigente Settore Ambiente del Consorzio): Bilancio ambientale dettagliato sulle piantumazioni consortili, con l'illustrazione della messa a dimora di oltre 7.000 alberi dal 2021 ad oggi . Tenente Colonnello Gordon Cavalloni (Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca): Focus sulla resilienza ecologica urbana e sui percorsi scientifici di educazione ambientale condotti dall'Arma. Tavola Rotonda Conclusiva: Moderata da Pamela Giani (Consigliere ODAF), con la partecipazione di Marta Buffoni, Daniele Scarselli (Presidente Federazione ODAF Toscana), Norberto Petriccioli (Direttore Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord), Gordon Cavalloni e Renato Ferretti. La partecipazione riconosce crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all'ordine.



Calenzano: il progetto "Piantiamolo!" e il Parco del Neto (sSabato 21 novembre)

A Calenzano la festa coincide con il consolidamento di un modello partecipativo virtuoso: il progetto "Piantiamolo!", avviato nel 2020 per consentire a cittadini, associazioni e istituzioni di donare alberi dedicandoli a ricorrenze o persone care (con tariffe agevolate per i nuovi nati). Nel 2024, l'amministrazione ha ulteriormente esteso il regolamento aprendo la donazione alle attività commerciali e alle imprese locali. I donatori possono indicare la collocazione desiderata, sottoposta a verifica tecnica da parte degli uffici comunali per selezionare l'essenza arborea più idonea.

Evento sul Territorio: Sabato 21 novembre alle ore 10:00 , ritrovo presso il centro polifunzionale del Parco del Neto .

Sabato , ritrovo presso il centro polifunzionale del . I Dati del Verde: Nel corso del 2026 sono stati messi a dimora 19 nuovi alberi (selezionati tra frassini, lecci, salici, tigli e olivi), che sommandosi ai 15 del 2025 portano a un incremento significativo del patrimonio pubblico.

Nel corso del sono stati messi a dimora (selezionati tra frassini, lecci, salici, tigli e olivi), che sommandosi ai 15 del 2025 portano a un incremento significativo del patrimonio pubblico. Mappa delle Piantumazioni: 5 alberi sono stati donati dalla Sezione soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano (grazie al ricavato della 1ª Festa d'Autunno del 4 ottobre) e collocati al Parco del Neto. Gli altri 14 alberi arricchiscono i giardini di via Tagliafraschi, via don Milani, via Ungaretti, via Faggi e il giardino della scuola Collodi (quest'ultimo frutto di una donazione spontanea dei genitori degli ex alunni del plesso).

5 alberi sono stati donati dalla Sezione soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano (grazie al ricavato della 1ª Festa d'Autunno del 4 ottobre) e collocati al Parco del Neto. Le parole delle Istituzioni: La vicesindaca con delega all'Ambiente Martina Banchelli ha commentato:

«Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di aderire a ‘Piantiamolo!’ contribuendo ad accrescere il nostro verde urbano. L’obiettivo del progetto e delle attività di forestazione in città è quello di contribuire in maniera concreta all’abbattimento dell’inquinamento e alla riduzione delle emissioni climalteranti. Inoltre la presenza di chiome aiuta a contrastare il fenomeno delle isole di calore urbane, che vede nelle città temperature più alte rispetto alle aree rurali».

Greve in Chianti: rassegna diffusa di 5 giornate (21 - 27 novembre)

Greve in Chianti risponde alla ricorrenza stilando una vera e propria maratona ecologica distribuita su 5 giornate e su molteplici plessi scolastici del territorio. Promossa dall'Assessorato all'Ambiente e Cultura e dall'Assessorato alle Politiche Educative insieme all'Istituto Comprensivo cittadino, la rassegna vive delle profonde riflessioni dei suoi amministratori.

L'assessora all'Ambiente e Cultura Monica Toniazzi chiarisce la visione alla base del progetto: «Quello che abbiamo voluto costruire è una sorta di filo invisibile che abbraccia gli alberi e si rafforza ogni volta che tocca una realtà e la intreccia al territorio, un ciclo di incontri che unisce la comunità scolastica e non solo. Rispettare la natura, celebrare l’albero come simbolo di vita, significa far crescere la consapevolezza che siamo noi, grandi e piccini, i primi chiamati a prenderci cura responsabilmente dell’ambiente in cui cresciamo».

L'assessore alle Politiche Educative Giacomo Amalfitano sottolinea il valore pedagogico dei tempi della natura: «In un tempo in cui tutto sembra dover essere immediato, un albero ci insegna ad aspettare, a rispettare i ritmi della vita e a guardare oltre noi stessi. Ma ci insegna anche che non siamo soli, che facciamo parte di un mondo di relazioni e che le nostre azioni hanno conseguenze su ciò che ci circonda. Prendersi cura della natura non è qualcosa di diverso dal prendersi cura degli altri e della comunità in cui viviamo».

Sabato 21 novembre: Ore 10:30 (Biblioteca Comunale): Rappresentazione "Come un albero" svolta tramite il teatrino ambulante kamishibai bike, seguita dalle letture per ragazzi "Gli alberi di domani" a cura di Elisa Bagni. Ore 12:00 (Largo Ferrante Mori): Messa a dimora pubblica di un nuovo albero alla presenza della cittadinanza.

Domenica 22 novembre: Ore 09:30 (Lucolena): Trekking didattico-naturalistico alla scoperta dei castagni secolari, arricchito dal gioco formativo "Albero senza frontiere" coordinato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV San Michele).

Lunedì 23 novembre: Ore 09:30 (Scuola Infanzia San Polo): Evento "Alberi da frutto del nostro orto", con la piantumazione eseguita direttamente dai bambini della primaria. Ore 11:00 (Scuola Infanzia Strada in Chianti): Progetto "Piccole mani, grandi radici", laboratorio di piantumazione congiunta tra alunni di primaria e infanzia. Ore 14:30 (Parco pubblico di Pescille / Primaria Panzano): Attività ecologica sul campo con l'attribuzione di nomi specifici alle piante da parte delle classi. Ore 16:00 (Asilo Nido "Il Riccio"): Incontro fiabesco riservato alla primissima infanzia con la partecipazione figurata degli "gnomi del bosco".

Martedì 24 novembre: Ore 10:15 (Giardino pubblico di via Mario Rossi): Solenne omaggio alla sequoia messa a dimora l'anno precedente assieme all'attivista Julia Butterfly Hill . L'evento rievoca la celebre protesta che vide la Hill vivere per 738 giorni (dal 1997 al 1999) sulla sequoia gigante "Luna" in California per salvarla dal disseccamento e dall'abbattimento industriale. Partecipano gli studenti della scuola media, la School for Field Studies Italy e i volontari della Croce Rossa di Greve. Cerimonia del Dono: Passaggio simbolico di una giovane pianta consegnata dai ragazzi delle prime medie ai bambini della scuola primaria. Ore 11:00 (Infanzia Greve) & Ore 11:30 (Asilo Nido "La Coccinella"): Incontri narrativi "Ti racconto di un albero".

Venerdì 27 novembre: Ore 09:30 (Scuola dell'Infanzia di Panzano): Tappa conclusiva della rassegna con laboratori sensoriali sul mondo arboreo.



San Gimignano: "Un albero per ogni nato nel 2025" (domenica 22 novembre)

San Gimignano converge sui valori della memoria e del ricambio generazionale, rinnovando una tradizione istituzionalizzata fin dal 2019: associare la nascita di ogni bambino residente alla crescita di una nuova pianta pubblica.

Coordinate dell'Evento: Domenica 22 novembre, ore 10:00 , presso il parco pubblico di via del Pescaiolo a Badia a Elmi .

, presso il parco pubblico di via del Pescaiolo a . Meccanismo dell'Iniziativa: Ogni albero messo a dimora è identificato da una targhetta metallica riportante il nome, il cognome e la data di nascita del bambino nato nel 2025. Nel corso della cerimonia, le famiglie ricevono l'attestato ufficiale di intitolazione.

Ogni albero messo a dimora è identificato da una targhetta metallica riportante il nome, il cognome e la data di nascita del bambino nato nel 2025. Nel corso della cerimonia, le famiglie ricevono l'attestato ufficiale di intitolazione. La visione del Primo Cittadino: Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, illustra il profondo significato dell'opera:

«Dal 2019 abbiamo scelto di celebrare la Giornata nazionale degli alberi piantando un albero per ogni piccolo sangimignanese. È un gesto concreto e, allo stesso tempo, carico di significato: ogni albero crescerà insieme a una nuova vita e rappresenterà il legame tra le generazioni, la cura del nostro territorio e la responsabilità che abbiamo verso il futuro. Gli alberi sono alleati preziosi: contrastano il dissesto idrogeologico, mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici, proteggono il suolo, migliorano la qualità dell’aria e rendono più vivibili i nostri centri abitati.

Dedicare un albero a ogni nuovo nato significa lasciare un segno di speranza».

Modalità Operative: Conferma della partecipazione richiesta entro venerdì 20 novembre (Tel. 0577 990310 | Mail: craimo@comune.sangimignano.si.it). Per i residenti impossibilitati a presenziare, l'attestato sarà ritirabile da martedì 24 novembre presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Piazzale Martiri di Montemaggio.

Firenze: proiezione del film "HOLY WOOD DUST" con Stefano Mancuso (mercoledì 25 novembre)

A Firenze la Festa dell'Albero valica i confini della botanica tradizionale per aprirsi alle neurobiologie vegetali e al linguaggio della grande cinematografia d'autore. L'evento fiorentino si apre idealmente con il celebre aforisma di Fëdor Dostoevskij: "Non capisco come si possa passare davanti a un albero e non provare gioia nel vederlo".

Data e Luogo: Mercoledì 25 novembre, ore 18:45 , al Cinema Spazio Alfieri di Firenze (il film è distribuito nei cinema nei giorni 23, 24 e 25 novembre da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film).

, al Cinema Spazio Alfieri di Firenze (il film è distribuito nei cinema nei giorni 23, 24 e 25 novembre da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film). Il Film e l'Ospite: Proiezione speciale dell'opera documentaria HOLY WOOD DUST del regista Victor Kossakovsky (già acclamato per capolavori del cinema d'osservazione come Gunda, Aquarela e Architecton, e due volte inserito nella shortlist degli Oscar). La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (sezione Open – Fuori Concorso). La serata vedrà l'intervento in sala del celebre neurobiologo vegetale Stefano Mancuso , tra i principali protagonisti del film.

Proiezione speciale dell'opera documentaria HOLY WOOD DUST del regista (già acclamato per capolavori del cinema d'osservazione come Gunda, Aquarela e Architecton, e due volte inserito nella shortlist degli Oscar). Il Cuore Filosofico dell'Opera: Il film pone una domanda spiazzante ed essenziale: Cosa succede nel secondo successivo all'abbattimento di un albero? Cosa pensa e prova quell'albero in quel preciso istante? Attraverso uno straordinario impianto sonoro e visivo, Kossakovsky e Mancuso guidano lo spettatore a esplorare la sensibilità vegetale, l'apprendimento delle piante e la loro capacità di orchestrare reti di comunicazione. Come sottolinea il regista: «Spero che gli spettatori possano arrivare a riconoscere che alberi e piante hanno lo stesso diritto di esistere degli esseri umani. Il vero progresso consiste nello sviluppare empatia nei confronti del mondo naturale».

Riscontro Ecologico Concreto: Il progetto cinematografico è collegato a una partnership ambientale con zeroCO2: l'iniziativa darà vita alla reale "Foresta di Holy Wood Dust", piantando 180 alberi nell'Amazzonia peruviana al fianco delle comunità indigene locali per la rigenerazione forestale del pianeta.

Data Comune / Luogo Orario Iniziativa / Evento Principale 19 Nov Montespertoli (Auditorium Le Corti) 10:00 Fiaba della Quercia, mostra elaborati scolastici e piantumazione al Parco "I Lecci" 20 Nov Viareggio (Consorzio Toscana Nord) 16:00 Convegno tecnico "Il ruolo chiave dell'agronomo nella riforestazione urbana" 21 Nov Parco Maremma / Parco San Rossore Varie Avvio riforestazione querce e consegna 50 farnie alle scuole ("Alberi per il Futuro") 21 Nov Calenzano (Parco del Neto) 10:00 Presentazione dei 19 nuovi alberi 2026 del progetto "Piantiamolo!" 21 Nov Greve in Chianti (Biblioteca & Largo Mori) 10:30 Spettacolo Kamishibai Bike "Come un albero" e piantumazione cittadina 21 Nov Montespertoli (Sala Consiliare & Le Corti) 10:00 / 17:00 Incontro "Comune Amico degli Alberi", mostra OLEA ed etichette Olio Nostro 22 Nov San Gimignano (Badia a Elmi) 10:00 Intitolazione alberi ai nati nel 2025 e consegna attestati 22 Nov Greve in Chianti (Lucolena) 09:30 Trekking tra i castagni secolari e gioco didattico "Albero senza frontiere" 23-24 Nov Greve in Chianti (Plessi scolastici vari) Varie Piantumazioni diffusi nelle scuole e omaggio alla sequoia di Julia Butterfly Hill 25 Nov Firenze (Cinema Spazio Alfieri) 18:45 Proiezione del film "HOLY WOOD DUST" con l'intervento in sala di Stefano Mancuso 27 Nov Greve in Chianti (Infanzia Panzano) 09:30 Incontro sensoriale di chiusura della rassegna scolastica 28 Nov Montespertoli (Auditorium Le Corti) 10:00 / 16:30 Laboratorio Sciarpa Verde, installazione permanente e conferenza di S. Piroddi

Il fitto mosaico di eventi organizzati in Toscana per la Festa dell'Albero 2026 dimostra come la sensibilità ecologica regionale si sia evoluta dall'occasionale celebrazione a una vera politica pubblica integrata. Piantare un albero, curare un bosco urbano, difendere i pini storici dalle parassitosi o insegnare ai bambini la neurobiologia delle piante non sono azioni isolate, ma tasselli di un'unica strategia di sopravvivenza ed civiltà. L'albero si riconferma l'infrastruttura viva più preziosa dei nostri territori: un ponte indispensabile tra la memoria del suolo e la salute delle generazioni future.