Immagina di possedere un terreno, di pagarci regolarmente le tasse, di curarlo con dedizione e, ciò nonostante, di essere privato per legge del diritto elementare di decidere chi possa varcarne i confini. Immagina di dover tollerare la presenza di persone armate a pochi metri da casa tua, senza alcuna possibilità di opporvi. E' la contraddizione etica che migliaia di proprietari terrieri vivono quotidianamente in Toscana. Un corto circuito istituzionale che mette in discussione la tutela della proprietà privata e la libertà individuale di fronte alla burocrazia locale.

La rabbia per questo ostacolo ai diritti civili si è concretizzata oggi. A Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, insieme ai vertici della Lega per l'Abolizione della Caccia, hanno consegnato direttamente nelle mani del Presidente Eugenio Giani un faldone digitale contenente 42.166 firme, raccolte attraverso una petizione lanciata sulla piattaforma Change.org.

La risposta di Giani è stata improntata alla prudenza: ha preso formalmente in consegna l'imponente mole di sottoscrizioni, riservandosi di approfondire la questione prima di esprimere una posizione definitiva dell'esecutivo.

Il perno su cui ruota l'intera controversia è una disposizione specifica del Regolamento regionale 36/R/2022 — nello specifico l'articolo 44 del Dpgr 36/R/2022 — richiamato nel Piano faunistico-venatorio regionale. La norma impone che soltanto i proprietari o conduttori di fondi con un'estensione pari o superiore a 200 ettari accorpati (una superficie imponente, equivalente a circa 280 campi da calcio regolamentari) possano richiedere di escludere il proprio terreno dall'attività venatoria.

La stortura di questo requisito appare evidente quando la si confronta con la realtà fondiaria toscana. La maggioranza assoluta dei terreni privati in regione non supera infatti i 10 ettari. Di conseguenza, ponendo l'asticella a 200 ettari, la Giunta regionale ha di fatto annullato l'esercizio di un diritto riconosciuto a livello statale per la quasi totalità dei cittadini.

A rendere ancora più fragile il cavillo regionale è la totale mancanza di basi scientifiche. La tesi della burocrazia regionale, secondo cui servirebbero grandi estensioni per garantire la tutela della fauna, viene sonoramente smentita dalle dimensioni di molte riserve naturali protette istituite proprio in Toscana:

Bosco di Montalto: 20 ettari

20 ettari Oasi della Contessa: 22 ettari

22 ettari Lago di Sibolla: 64 ettari

Il contrasto tra norme locali e libertà individuali emerge con chiarezza nelle parole di chi vive questa restrizione sulla propria pelle:

"Come non farei entrare una persona armata in casa mia, non voglio che i cacciatori entrino nel mio terreno [...] Ho soltanto un ettaro di terra e, secondo il regolamento regionale, questo significa che non posso nemmeno scegliere di tenere fuori i cacciatori." dichiara Adele Semeraro, proprietaria e attivista LAV.

Lo scontro legale: Legge nazionale e Consiglio di Stato contro il cavillo regionale

L'impianto normativo toscano soffre di una palese illegittimità giuridica nel confronto con il quadro legislativo nazionale e con i principi della Costituzione. L'articolo 15 della legge quadro nazionale 157/1992 garantisce infatti a ogni proprietario la facoltà di richiedere la sottrazione dei propri fondi alla caccia.

A fugare ogni dubbio interpretativo è giunta la fondamentale sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato, la quale ha stabilito in modo inequivocabile che l'obiezione di coscienza etica costituisce una motivazione pienamente valida e sufficiente per vietare l'ingresso dei cacciatori nelle proprietà private.

Come denunciato dal presidente nazionale della LAC Raimondo Silveri e dalla vicepresidente Katia Impellittiere, la scelta della Giunta toscana equivale a blindare un "privilegio politico" a favore della lobby venatoria. Un favoritismo che sacrifica la sicurezza dei residenti e i diritti di proprietà sanciti dalla legge statale per consentire a una stretta minoranza di accedere in modo incontrollato sui terreni altrui.

Non solo etica: il danno economico per agriturismi e agricoltura biologica

I limiti posti dal regolamento regionale non provocano soltanto una ferita etica e costituzionale, ma generano ripercussioni economiche dirette sulle attività produttive del territorio.

Nelle campagne toscane, l'inizio delle doppie uscite venatorie si traduce spesso in spari udibili già dalle 6 del mattino a ridosso delle abitazioni. Una situazione che crea forte allarme e pregiudica la tranquillità e l'immagine delle strutture ricettive e agrituristiche. A ciò si aggiungono l'abbandono di bossoli e rifiuti nei campi e il rischio concreto di contaminazione da piombo — rilasciato dai pallini delle munizioni — sui terreni convertiti all'agricoltura biologica.

"Per noi, che con questa terra ci lavoriamo, sono problemi concreti che possono provocare anche danni economici. Eppure, per via dei limiti imposti dal regolamento, non possiamo impedire che si venga a cacciare nella nostra proprietà." afferma Annalisa Di Marco, proprietaria di un'azienda agricola del livornese.

Mentre l'economia reale della regione punta sempre più sul turismo sostenibile e sulle filiere biologiche di qualità, le norme regionali rimangono ancorate a vecchi equilibri di potere, creando un ostacolo concreto allo sviluppo delle imprese locali.

Un cambio culturale: cacciatori dimezzati in vent'anni

L'ostinazione con cui le istituzioni regionali difendono l'articolo 44 appare ancora più anacronistica alla luce dell'evoluzione demografica del mondo venatorio. In Toscana, territorio storicamente legato alla caccia, il numero di cacciatori autorizzati si è letteralmente dimezzato nell'arco di appena vent'anni.

La consigliera regionale M5S Irene Galletti (che già a luglio aveva depositato in commissione una mozione per modificare l'articolo 44 del Dpgr 36/R/2022) sottolinea la necessità di prenderne atto: la società toscana è profondamente cambiata e la sensibilità collettiva richiede maggiore sicurezza pubblica, rispetto dei diritti di proprietà e tutela dell'ambiente. La politica regionale continua invece a tutelare una categoria in netta flessione numerica a scapito della grande maggioranza dei cittadini.

Barriere digitali e la trappola del "diniego preventivo" per il ricorso al TAR

Oltre alla barriera dei 200 ettari, la vertenza mette a nudo un raffinato ostacolo burocratico gestito per via informatica. I termini per la presentazione delle domande di esclusione si sono chiusi il 30 ottobre (ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione del Piano faunistico-venatorio sul Bollettino Ufficiale), ma la piattaforma online predisposta dalla Regione è stata programmata per impedire fisicamente l'invio dell'istanza se la superficie inserita risulta inferiore ai 200 ettari.

Questo filtro informatico ha una precisa valenza strategica: bloccando l'inoltro del modulo a monte, il sistema evita che la Regione debba emettere un formale provvedimento scritto di rigetto. Senza un diniego ufficiale, per il cittadino diventa tecnicamente impossibile presentare ricorso al TAR contro la legittimità della norma.

Per smontare questo tranello amministrativo, il M5S e le associazioni hanno ideato una contromossa legale nel corso di un'assemblea pubblica a inizio ottobre. Come spiegato dal capogruppo M5S Luca Rossi Romanelli, i piccoli proprietari sono stati sollecitati a inviare comunque le proprie istanze formali. L'obiettivo era forzare la mano agli uffici regionali e incassare un diniego formale per iscritto, creando così il presupposto giuridico indispensabile per impugnare il regolamento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La mobilitazione guidata dalla LAC e sostenuta congiuntamente dalle principali sigle ambientaliste e animaliste nazionali — ENPA, GRIG, LAV, Lipu, LNDC Animal Protection e WWF Italia — indirizza alla Giunta Giani tre istanze chiare e non negoziabili:

Abolizione immediata del limite dei 200 ettari dall'articolo 44 del Regolamento 36/R/2022 e dal Piano faunistico-venatorio, con il contestuale accoglimento automatico delle domande già inviate entro il 30 ottobre. Riapertura straordinaria dei termini per consentire l'accesso alla procedura a tutti i proprietari finora discriminati o scoraggiati dal blocco. Abbattimento definitivo delle barriere digitali, garantendo il diritto costituzionale di inoltrare la richiesta tramite PEC o posta raccomandata ordinaria.

La vertenza toscana si inserisce in un quadro di grande fibrillazione politica. A livello nazionale si attende per il 27 novembre l'approvazione finale alla Camera della riforma della caccia (Pdl), contestata da tutto il mondo ambientalista. Sul piano locale, la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, Diletta Fallani, ha annunciato il lancio di una "mozione senza simbolo": un testo trasversale ideato come strumento di grassroots advocacy, che i singoli cittadini potranno presentare e far votare all'interno dei propri Consigli Comunali in tutta la Toscana.