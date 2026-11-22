Impruneta (Firenze) 16 novembre 2026 | Nel weekend del 20-22 novembre torna a Impruneta, in provincia di Firenze, il Peposo Day, la manifestazione enogastronomica dedicata al Peposo all'Imprunetina, piatto simbolo della tradizione locale. L'evento è organizzato dall'Ente Festa dell'Uva di Impruneta, con il patrocinio del Comune di Impruneta, e propone tre giorni di incontri, degustazioni, momenti di approfondimento e sfide tra rioni per celebrare una delle ricette più identitarie del territorio, tramandata nei secoli e ancora oggi protagonista della cultura e della convivialità imprunetine.

Durante il weekend, il centro storico di Impruneta sarà animato da incontri, degustazioni e momenti di convivialità dedicati al Peposo all'Imprunetina. Il momento clou sarà la Cena del Peposo in programma sabato 21 novembre al Loggiato del Pellegrino, quando i quattro rioni di Impruneta, Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie, si sfideranno in una competizione gastronomica dedicata al piatto simbolo della tradizione locale. Un fine settimana ricco di appuntamenti per conoscere, degustare e celebrare uno dei sapori più autentici del territorio.

Il programma si apre venerdì 20 novembre dalle ore 18 al Loggiato del Pellegrino, in piazza Buondelmonti, con il seminario tematico "Il Peposo all'Imprunetina: dalle radici al futuro della ricetta". L'incontro, su invito e riservato a stampa e operatori del settore, sarà guidato da accademici, chef e professionisti della ristorazione, che approfondiranno la storia, le origini e le tecniche di preparazione del piatto simbolo di Impruneta attraverso interventi tematici e una dimostrazione pratica.

La serata proseguirà poi dalle ore 21 in piazza Buondelmonti con il tradizionale Tiro alla Fune dei Quattro Rioni, valido per il Trofeo "Tuttauto", uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della manifestazione. A contendersi la vittoria saranno ancora una volta Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie, protagonisti di una sfida che unisce forza, spirito di squadra e senso di appartenenza alla comunità. L'iniziativa si svolgerà salvo condizioni meteorologiche avverse.

Il programma prosegue sabato 21 novembre alle ore 20.00 con la Cena del Peposo, in programma al Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti a Impruneta. Il menù prevede antipasto toscano, penne del contadino con pane tostato, Peposo all'Imprunetina e fagioli, dolce, caffè, vino e acqua. Nel corso della serata una giuria composta da chef, giornalisti ed esperti del settore valuterà alla cieca le preparazioni realizzate dai quattro rioni imprunetini, Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie, chiamati a contendersi il titolo dell'edizione 2026. Al termine delle degustazioni sarà proclamato il rione vincitore del Peposo Day 2026.

Domenica 22 novembre il Peposo Day si concluderà con una giornata interamente dedicata al pubblico e alla valorizzazione della tradizione gastronomica imprunetina. Dalle 11 alle 18 in piazza Buondelmonti, saranno presenti stand gastronomici dove sarà possibile degustare il Peposo all'Imprunetina e altre preparazioni ispirate alla ricetta simbolo del territorio, insieme a diverse specialità della cucina locale. Oltre alla consumazione sul posto, sarà attivo anche il servizio di asporto, che consentirà ai visitatori di acquistare e portare a casa il Peposo e le altre proposte gastronomiche della manifestazione.

"La Tre Giorni del Peposo all'Imprunetina non è soltanto una delle tradizioni gastronomiche più sentite della nostra comunità, ma rappresenta anche un'importante occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle nostre radici culturali. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare per riscoprire l'autenticità dei sapori e delle tradizioni che caratterizzano il nostro territorio", dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell'Ente Festa dell'Uva Filippo Venturi.

Per partecipare alla Cena del Peposo è prevista la prevendita dei biglietti nei giorni di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 17-19. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 2623571.