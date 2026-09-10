Il mondo del profumo a Pitti Fragranze 2026

L’aria frizzante di Firenze non trasporta solo il profumo della storia, ma si carica di note muschiate e sentori d'avanguardia che si mescolano al marmo e al ferro della Stazione Leopolda. In occasione della 24ª edizione di Pitti Fragranze, la città si trasforma in un laboratorio sensoriale vibrante dove il profumo rompe definitivamente gli indugi, uscendo dal flacone per invadere ogni aspetto del lifestyle contemporaneo. Non siamo più di fronte a un semplice accessorio da indossare, ma a un’esperienza cross-modale che contamina la mixology, la botanica e la cura della pelle. Con la Stazione Leopolda come fulcro istituzionale Fragranze 24 delinea un futuro dove l'olfatto è la chiave di volta di un nuovo design emozionale.

Sul rooftop di The Social Hub Lavagnini, il confine tra gusto e olfatto si dissolve in un’esperienza che ridefinisce il retail esperienziale. La speciale cocktail list firmata dal Bar Manager Matteo Sanago non è una semplice proposta di drink, ma un vero omaggio alla profumeria artistica.

L’Architettura Liquida : Ogni drink è meticolosamente progettato seguendo la struttura di una piramide olfattiva . Suddividendo gli ingredienti tra note di Testa, Cuore e Fondo, Sanago permette al palato di percepire l’evoluzione del cocktail esattamente come un naso avvertirebbe il sillage di una fragranza sulla pelle.

Ogni drink è meticolosamente progettato seguendo la struttura di una . Frontiera Esperienziale : Questa unione non è un semplice vezzo estetico. Le esperienze cross-modali aumentano drasticamente il coinvolgimento emotivo e la memorabilità del brand, trasformando l'atto del bere in un dialogo multisensoriale.

Questa unione non è un semplice vezzo estetico. Le esperienze cross-modali aumentano drasticamente il coinvolgimento emotivo e la memorabilità del brand, trasformando l'atto del bere in un dialogo multisensoriale. Sinergia Botanica: Il percorso si completa nella corte interna, dove l’installazione curata da Arte&Fiori guida i visitatori tra piante ed essenze, creando un filo conduttore tra la materia prima vegetale e il bicchiere.

L'innovazione tecnologica a Pitti Fragranze 24 trova una delle sue massime espressioni nella partnership tra The Social Hub e ByTerry. Sul rooftop dell’hub, le sessioni di make-up personalizzato hanno messo in luce la rivoluzione dello "skincare-infused make-up".

Questa filosofia del "trucco-trattamento" risponde a una consumatrice sempre più consapevole, che cerca prodotti ibridi capaci di unire l'estetica dell'alta cosmesi ai benefici curativi. È un’evoluzione che trasforma il gesto quotidiano del trucco in un rituale di benessere profondo, dove la texture incontra la performance scientifica.

Terry de Gunzburg: Fondata a Parigi dalla celebre visionaria Terry de Gunzburg — già mente creativa per oltre 15 anni dietro le innovazioni cosmetiche di Yves Saint Laurent — ByTerry è oggi il punto di riferimento internazionale per l'unione tra formule di alta cosmesi e avanguardia tecnologica.

Un trend centrale di questa edizione è la reinterpretazione artistica delle materie prime gourmand. Il pop-up di Maison Tahité, dedicato alla fragranza Cacao Libertine, ha dimostrato come il cacao possa elevarsi da alimento a protagonista di una seduzione colta e introspettiva.

L'installazione presso The Social Hub non è limitata alla prova olfattiva, ma offre un percorso arricchito da live music e attività interattive, permettendo di esplorare le sfumature più calde e materiche della fava di cacao. Maison Tahité conferma così la tendenza della profumeria di ricerca: isolare materie prime iconiche per spogliarle della loro funzione originaria e trasformarle in strumenti di narrazione artistica.

Presso la UniCredit Fragranze Arena, il dibattito si sposta sulla funzione antropologica dell'olfatto. Arnault Guggenbuhl (Head of Global Marketing, Insight & Image Fine Fragrances Givaudan) approfondisce il concetto di "profumo come link sociale".

Questa visione trova la sua applicazione pratica nella filosofia di The Social Hub, il gruppo fondato da Charlie MacGregor. In questi spazi, il design emozionale e l'olfatto agiscono come facilitatori di connessione umana. Un profumo diffuso in una lobby non è solo arredamento invisibile, ma un elemento inclusivo che aiuta gruppi eterogenei — dallo studente al viaggiatore d'affari — a sentirsi parte di una comunità.

Il culmine di questa riflessione si tocca alle ore 18:00 nel piazzale esterno della Leopolda con il Take Care Cocktail, un momento di aggregazione dove il senso del gusto e dell'olfatto sono diventati strumenti di impatto sociale concreto.

La Stazione Leopolda si conferma il termometro globale del settore. I dati di Fragranze 24 parlano di un mercato in salute e profondamente interconnesso:

290 brand totali, con un’impressionante quota del 75% di espositori esteri.

Oltre 150 buyer e operatori media provenienti da più di 30 Paesi.

L’importanza della kermesse è sottolineata dal programma di incoming internazionale sostenuto da MAECI e Agenzia ICE, che garantisce la presenza dei top retailer mondiali. Firenze non è più solo una vetrina, ma il luogo dove si intercettano le traiettorie della profumeria artistica e della skincare di lusso con anni di anticipo.

Pitti Fragranze 24 dimostra che l'olfatto è il punto di partenza per nuove forme di design totale. Come evidenziato nel talk "RAW by MANE: The Scent Of Care", quando le materie prime modellano il design emozionale, l'esperienza umana diventa più profonda e consapevole. Siamo passati dal "sentire un profumo" al "vivere una fragranza" attraverso l'architettura, la musica e la convivialità.