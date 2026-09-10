L'esonero di Grosso: una scelta inevitabile?

L’estate viola, nata sotto gli auspici di un rinnovamento profondo, si è trasformata in un brusco risveglio che ha gelato l'entusiasmo del cuore del Franchi. Quella che doveva essere la stagione del rilancio si è scontrata, dopo appena tre giornate, con una classifica asfittica e una realtà ben diversa dalle rosee aspettative della vigilia. Firenze, si sa, non è una piazza come le altre: è esigente, viscerale, ambiziosa per storia e blasone. Qui la pazienza non è una virtù, ma un lusso che il campo ha rapidamente consumato, trasformando la speranza in una pressione asfissiante che ha richiesto interventi drastici.

Il brevissimo interregno di Fabio Grosso sulla panchina gigliata resterà negli annali come una parentesi tanto tormentata quanto inconcludente. Non si possono negare le attenuanti generiche: ereditare un gruppo in totale rifacimento richiederebbe tempo, merce rara all'ombra in serie A. Tuttavia, la società ha ritenuto il cambio di rotta non solo necessario, ma inevitabile, individuando lacune tattiche e strutturali che andavano oltre la semplice sfortuna.

La scelta dell'esonero appare dunque comprensibile: in una piazza che respira calcio, l'assenza di fluidità e di una direzione chiara è un peccato che non può essere perdonato a lungo.

Approfondimenti Il ritorno di Vanoli in un calendario che non concede appello

Uno dei peccati di questo avvio stentato va ricercato nella gestione dei tempi. La costruzione della rosa si è trascinata fino al rintocco dell'ultima ora, con una raffica di acquisti ufficializzati proprio sul traguardo finale, a ridosso della delicata sfida contro il Torino. Questo attivismo tardivo ha sabotato l'integrazione tattica: il talento, pur presente, non ha avuto il tempo di sedimentarsi e diventare collettivo. Il "last-minute" è rischioso h ha lasciato la squadra priva di una spina dorsale nel momento del bisogno, costringendo il gruppo a una rincorsa che ha minato la "scossa" sperata.

A esacerbare il malumore della tifoseria c'è il paradosso dei partenti, una ferita aperta. Vedere Moise Kean trascinare il Como, Albert Gudmundsson incantare con la maglia della Lazio e Rolando Mandragora dettare i ritmi nel Torino è masochismo per ogni sostenitore viola. C'è da mangiarsi le mani nel constatare come le nostre "uscite eccellenti" stiano facendo le fortune altrui, proprio mentre a Firenze si fatica a trovare un equilibrio. Questo squilibrio tra cessioni che brillano altrove e nuovi innesti ancora in cerca di identità ha alimentato una frustrazione che solo i risultati potranno placare.

In questo clima di incertezza, il ritorno di Paolo Vanoli non è solo una mossa tecnica, ma una restaurazione morale. La società ha deciso di affidarsi a chi conosce ogni zolla del Franchi, a chi l'ambiente lo vive e lo rispetta, forte dei risultati ottenuti nella passata stagione. Vanoli è l'uomo chiamato a curare la ferita lasciata dalla gestione Grosso, con l'obiettivo primario di restituire "identità e anima" a una Fiorentina apparsa smarrita. Il suo compito sarà far maturare i talenti a disposizione e spremerne il potenziale al 100%. Ma non sarebbe stato più saggio puntare su di lui sin dal primo giorno di ritiro, evitando una parentesi infruttuosa che ha solo sottratto tempo prezioso?

Nonostante il terremoto iniziale, il materiale tecnico per risalire la china non manca. La scossa del cambio in panchina deve ora tradursi in una marcia diversa, fatta di carattere e motivazioni feroci. La Fiorentina ha bisogno di cambiare passo e soprattutto di muovere la classifica: la trasferta del Penzo, contro un Venezia come i viola ancora a secco di punti, sembra l'appuntamento ideale per farlo. Vanoli dovrebbe affidarsi a un tridente offensivo con l'ex Everton Beto riferimento centrale, affiancato da Mastantuono e Pedro Goncalves: tutti inseguono il primo gol in maglia voglia.

La Fiorentina possiede individualità interessanti che, sotto la guida sapiente di Vanoli, possono ancora regalare soddisfazioni a una piazza che non ha mai smesso di sognare. La sfida è aperta e il tempo stringe.