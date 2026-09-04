Pitti Fragranze 2026: l’arca degli odori perduti

Dall’11 al 13 settembre, Firenze si trasforma in un laboratorio di futurismo sensoriale. Tra le arcate industriali della Stazione Leopolda, la 24^ edizione di Pitti Fragranze mette in scena una tensione magnetica: quella tra la solidità brutale del cemento e l’evanescenza delle molecole. Non siamo più di fronte alla semplice presentazione di nuove fragranze; assistiamo a un’evoluzione necessaria per la sopravvivenza dell’industria. Il profumo abbandona definitivamente il perimetro del flacone per farsi esperienza multisensoriale, un linguaggio colto capace di colonizzare il design, la tecnologia e il lifestyle d'avanguardia.

Il progetto "Istituto dell’Odore" di Meo Fusciuni non è solo una proposta artistica, ma un manifesto politico di conservazione olfattiva. L’estetica è volutamente respingente: un edificio di cemento grigio, squadrato e gelido. Eppure, questo involucro funge da bunker per il futuro, custode di un’eredità che la natura rischia di veder cancellata. È un luogo immaginario quanto tangibile, dove l’odore diventa l’ultima linea di difesa della memoria.

La profumeria artistica contemporanea sta riscrivendo i geroglifici del lusso attraverso un’opera di nobilitazione di materie prime storicamente considerate "pop" o puramente alimentari. Mezel Paris lancia una provocazione che è già un trend: "Perché l'anguria può essere più chic della rosa?". La risposta risiede in Cuir de Pastèque, dove la freschezza acquatica dell’anguria viene elevata a standard couture dall'incontro con la polverosa nobiltà dell’Iris. Nei talk curati da Robertet, è emerso come questa "capacità trasformativa" sia figlia di una nuova alchimia tecnica:

Nobilitazione molecolare : L'utilizzo di frazioni isolate permette di spogliare l'ingrediente "umile" (come il frutto) dalle sue connotazioni infantili per estrarne sfumature sofisticate.

L'utilizzo di frazioni isolate permette di spogliare l'ingrediente "umile" (come il frutto) dalle sue connotazioni infantili per estrarne sfumature sofisticate. Frazione molecolare : Tecniche estrattive d'avanguardia che isolano solo il cuore elegante della materia prima, garantendo una dignità sartoriale a ingredienti inaspettati.

Tecniche estrattive d'avanguardia che isolano solo il cuore elegante della materia prima, garantendo una dignità sartoriale a ingredienti inaspettati. Sostenibilità tecnica: L'innovazione tecnologica che permette di replicare odori naturali complessi senza depauperare le risorse, alimentando una creatività senza vincoli gerarchici.

Il fenomeno coreano travalica i confini della skincare per fondersi con la profumeria artistica attraverso un approccio filosofico e rurale. KUOCA, già brand di culto in Corea, eleva la fragranza a "ricetta deliziosa" utilizzando ingredienti di estremo pregio come il tartufo bianco e il caviale. Referenze come Wild Peach non sono semplici profumi, ma spremute iper-realistiche di pesche selvatiche.

L'eccellenza coreana si manifesta anche nel lavoro di Salon de Nevaeh, dove la fragranza diventa un ponte tra vista e olfatto: le essenze, basate su piante e frutti rari autoctoni, sono custodite in flaconi di porcellana che richiamano antiche filosofie asiatiche. La purezza è la vera materia prima, come dimostra Goshu utilizzando l'acqua della baia di Toyama: un ritorno alle origini che trasforma il profumo in un rito di benessere ancestrale.

Il "fuori salone" fiorentino ha sancito il definitivo crollo dei confini tra distillazione, mixology e alta cucina. La bottiglia di profumo non è più un oggetto statico, ma una tintura aromatica per il lifestyle. L'olfatto è ufficialmente il primo ingrediente del racconto culinario, un'esperienza sinestetica aggressiva che coinvolge ogni senso.

Mixology Aumentata : Alle Serre Torrigiani , il gin Silent Pool ha esplorato il concetto di "aroma garnish", mentre la Insolita Trattoria ha spinto la provocazione oltre, servendo drink fluorescenti con vapori profumati e guarnizioni commestibili a forma di cartoncino tester.

Alle , il gin ha esplorato il concetto di "aroma garnish", mentre la ha spinto la provocazione oltre, servendo drink fluorescenti con vapori profumati e guarnizioni commestibili a forma di cartoncino tester. Evoluzione del Gusto: La cena da Innocenti Wines ha presentato il "Peposo in Oriente", una rilettura del classico toscano dove pepe, fagioli toscanelli e tahina vengono esaltati dalle tinture aromatiche Fragrantia della Distilleria Bordiga. Qui, il naso anticipa e completa il piatto, trasformando il fine dining in un'immersione totale nella memoria olfattiva.

Il futuro della creazione olfattiva non appartiene più solo al naso umano, ma alla sua collaborazione con l'algoritmo. Nel talk "Bellezza e Intelligenza Artificiale", Chester Jungseok Roh (CEO di KYYB) e Susanna Macchia hanno tracciato la rotta delle "Augmented Fragrances". La tecnologia di Code Korea non è un freddo sostituto della creatività, ma uno strumento per decodificare i desideri sommersi dei consumatori e mappare nuovi territori olfattivi. L'intelligenza artificiale diventa l'interprete di una bellezza che si fa rito tecnologico, capace di processare dati per restituire emozioni sartoriali.

L'edizione 2026 di Pitti Fragranze si cristallizza attorno a una parola-guida: la cura per le materie prime in via d'estinzione, la cura per l'innovazione che non tradisce l'artigianalità e, soprattutto, la cura per un consumatore che cerca nel profumo un ancoraggio sensoriale in un mondo sempre più smaterializzato. Il profumo si conferma l'ultimo ponte tra la memoria biologica e un futuro algoritmico.