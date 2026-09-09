Firenze tra aria più pulita e l’incubo del traffico

Tra nuove tecnologie sostenibili e cantieri infiniti, la mobilità fiorentina oscilla tra la visione di un futuro "green" e la realtà di un presente bloccato in coda, dove il tempo risparmiato dall'inquinamento viene consumato nei motori accesi.

Uno dei nodi più critici di questa tensione è rappresentato da Piazza Alberti. Se un tempo quest'area e i viali circostanti garantivano uno scorrimento relativamente fluido, l'introduzione di nuovi impianti semaforici ha invertito la tendenza, trasformando la zona in un imbuito.

"Con i nuovi semafori in piazza Alberti, i problemi del traffico sono aumentati a dismisura... quei problemi sono stati creati a tavolino: prima che venissero installati gli impianti semaforici, la zona di piazza Alberti e i viali circostanti erano tra le poche aree della città in cui non si registravano significativi problemi di traffico. Manca una programmazione, Palazzo Vecchio fa sempre tutto con superficialità e approssimazione" dichiara Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana.

Questo scenario innesca un inevitabile effetto domino: le code sul cavalcavia si ripercuotono su tutte le arterie limitrofe, dimostrando come un singolo nodo stradale possa paralizzare l'intero sistema cittadino.

Tuttavia, mentre la circolazione rallenta, la composizione chimica dell'aria migliora. Grazie al progetto "Aria di Toscana", una sinergia strategica tra Regione e Comune, nel 2024 è stata ufficialmente chiusa la procedura d'infrazione UE relativa ai livelli di biossido d'azoto (NO2). Questo successo invisibile è il frutto di una strategia basata su pilastri concreti:

Rinnovo del parco mezzi : Sostituzione dei vecchi veicoli con scuolabus e mezzi comunali elettrici, ibridi o a metano.

Sostituzione dei vecchi veicoli con scuolabus e mezzi comunali elettrici, ibridi o a metano. Incentivi per la mobilità dolce : Contributi per l'acquisto di biciclette elettriche e il rinnovo dei veicoli per privati e imprese.

Contributi per l'acquisto di biciclette elettriche e il rinnovo dei veicoli per privati e imprese. Sostegno al TPL: Bonus per il Trasporto Pubblico Locale e investimenti infrastrutturali.

L'Assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha rivendicato la centralità della salute pubblica in questa trasformazione: "Ognuno di noi respira 20.000 volte al giorno e ogni anno in Italia decine di migliaia di persone muoiono per malattie legate alla qualità dell'aria e all'inquinamento. Si tratta di un elemento qualificante della nostra idea di Città e siamo contenti di portare avanti questa trasformazione con Regione Toscana."

Se la qualità chimica dell'aria è uscita dall'emergenza, la qualità fisica della vita urbana sta subendo un processo di soffocamento dovuto alla gestione operativa. Il "successo invisibile" dell'NO2 si scontra con il fallimento visibile della viabilità. Il dibattito attuale evidenzia una mancanza di calendarizzazione: la sovrapposizione di decine di cantieri stradali simultanei ai lavori per la tramvia sta portando il sistema al collasso.

L'analisi politica si fa tagliente riguardo alla gestione tecnica: emerge la questione del manager della mobilità. Ci si chiede per quale ragione e con quale scopo venga pagata una figura professionale dedicata se il fronte del traffico precipita nel caos proprio nei momenti cruciali, come la riapertura delle scuole. Senza una calendarizzazione cadenzata degli interventi, la transizione ecologica rischia di essere percepita dai cittadini non come un progresso, ma come un'improvvisazione permanente.

Sui nuovi scuolabus fiorentini campeggia ora la vetrofania "Aria di Toscana, veicolo amico". Come spiegato da David Barontini, Assessore regionale all’Ambiente, non si tratta di un semplice fregio grafico, ma del simbolo tangibile di un investimento da un milione di euro destinato a incentivare il rinnovo del parco mezzi del trasporto locale.

Questo "bollino" rappresenta, nelle parole di Barontini, un "indice generale della qualità della vita". Identifica veicoli a basse o zero emissioni che permettono di mantenere i livelli di NO2 vicino alla soglia zero, preparando la città ai futuri e ancora più severi limiti europei sulle polveri sottili (PM10) e sul particolato (PM 2,5). È una scelta inter-istituzionale che proietta lo sviluppo della Toscana verso un modello di sostenibilità integrale.

La sfida di Firenze è lo specchio delle tensioni che attraversano le città europee. L'aria pulita è un diritto inalienabile, ma la fluidità degli spostamenti è un requisito essenziale per la vivibilità. La "sustainability equation" fiorentina non può essere risolta solo con i nuovi motori elettrici; richiede un approccio rigoroso, guidato dai dati e da una programmazione urbanistica che eviti di creare ingorghi "a tavolino". La transizione ecologica ha bisogno di visione, ma per non perdere il consenso dei cittadini, deve imparare a muoversi con la stessa efficienza che chiede ai suoi abitanti.