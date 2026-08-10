Via Mannelli e piazza Alberti, cambia la viabilità

In via Mannelli da lunedì 3 agosto partono i primi lavori per la nuova viabilità alternativa ai viali, legati all’ampliamento della rete tranviaria. Gli interventi andranno avanti per fasi fino a fine agosto.

Il punto centrale è l’inversione del senso di marcia su Via Mannelli e la riorganizzazione di piazza Alberti. Ci saranno anche il senso unico in via Masaccio da via Scialoja a via Giambologna e il cambio di senso in via Andrea del Castagno.

L’idea è quella di usare meglio le strade parallele ai viali, tra i viali e la ferrovia, per rendere la circolazione più fluida ed eliminare i punti di congestione. È lo stesso ragionamento già fatto per viale Lavagnini con via Lorenzo il Magnifico. Ora si estende al quadrante da Piazza della Libertà fino all’Arno e al nuovo Ponte Nencioni.

Da fine agosto Via Mannelli sarà a senso unico da via degli Artisti a via Lapini, poi passerà sotto il cavalcavia dell’Affrico, entrerà in via Credi e arriverà in piazza Alberti per proseguire su via De Sanctis fino ai lungarni. Da lì si potrà andare a sinistra in uscita città, anche usando il nuovo Ponte Nencioni, oppure a destra per tornare verso il centro.

Verrà modificato anche l’incrocio tra via Luca Giordano, via degli Artisti e via Mannelli. Sotto il cavalcavia dell’Affrico sarà istituito il doppio senso, utile sia per chi arriva da via Mannelli verso via De Sanctis, sia per chi viene da via Aretina e va verso via Landucci o via Scipione Ammirato.

Chi oggi percorre via Mannelli in direzione Ponte al Pino dovrà usare via Masaccio, che sarà a senso unico da via Scialoja verso viale Don Minzoni, poi via Pascoli e via Mafalda di Savoia per arrivare in viale Milton e alla Fortezza.

Per il Ponte al Pino si svolterà a destra da via Masaccio in via degli Artisti.Chi usa via De Sanctis verso piazza Alberti potrà usare via Campofiore e svoltare in via Scipione Ammirato grazie alla nuova configurazione della piazza e a un nuovo semaforo. Chi arriva da via Aretina userà la corsia di piazza Alberti tra il cavalcavia e gli edifici e poi via Di Credi.

I lavori partiranno lunedì 3 agosto con il senso unico in via Masaccio.

Dopo Ferragosto sono previste le inversioni notturne di via De Sanctis e dei due tratti di via Mannelli.

Dopo il 20 agosto scatterà il nuovo assetto di piazza Alberti e il cambio di senso nell’ultimo tratto di via Mannelli e di via Lapini.

L’ultimo passaggio sarà il collegamento tra via Luca Giordano e via Mannelli, entro il 29 agosto, quando finirà il cantiere del Ponte al Pino.

L’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha detto che nei primi giorni ci saranno dei disagi, ma è stato scelto agosto proprio per questo. Verrà predisposta una segnaletica dedicata. Ha ringraziato i cittadini per la pazienza e ha sottolineato che è un cambiamento necessario per ridurre il traffico e restituire spazio pubblico.