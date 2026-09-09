Reazione a catena, le Pappardelle fanno il record

"Oggi è stata una puntata veramente importante per noi: abbiamo superato il record di permanenza dei 20 anni del programma". Così sui social Le Pappardelle, le ragazze fiorentine protagoniste di Reazione a catena su Rai 1 da oltre un mese. "Ancora fatichiamo a crederci, perché quando ci siamo presentate in studio per la prima puntata, questo traguardo non era neanche lontanamente immaginabile. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, che giocano insieme a noi e che ci supportano, ma anche tutte le persone fantastiche che abbiamo conosciuto e sfidato in queste 37 puntate, e soprattutto lo staff di Reazione, un team di persone stupende. Grazie di cuore, e dita incrociate per domani!", concludono Le Pappardelle cioè Francesca, Carolina e Maria Giulia, tre amiche dell'Isolotto che condividono la passione per il teatro e per i musical.

Sono entrate il 3 agosto 2026 e sono diventate in poche settimane le protagoniste indiscusse del programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le loro vincite assommano per ora a oltre 200mila euro.