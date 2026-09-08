Biglietti Fiorentina - Napoli del 20 settembre, le info

È scattata la vendita dei biglietti per il big match della 5ª giornata di Serie A 2026/27 tra Fiorentina e Napoli in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
Una sfida dal sapore speciale, nel cuore delle celebrazioni per i 100 anni viola.
CALENDARIO DI VENDITA
FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD
Dalle ore 12:00 di martedì 9 settembre 2026 fino alle 11:59 di domenica 14 settembre 2026. Fase dedicata esclusivamente ai possessori di InViola Premium Card.
FASE 2 - VENDITA GENERALE
Dalle ore 12:00 di domenica 14 settembre 2026 fino alle 08:59 di domenica 20 settembre 2026. Vendita libera, senza obbligo di InViola Premium Card, per i posti rimasti disponibili.
FASE 3 - MATCH DAY
Dalle ore 9:00 di domenica 20 settembre 2026, con tariffe Match Day attive ai botteghini e online.
I biglietti sono acquistabili sul circuito ufficiale ACF Fiorentina, presso i punti vendita Vivaticket e al Fiorentina Point.Si consiglia di acquistare in anticipo vista l'alta affluenza prevista per il centenario.