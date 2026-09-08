A Scandicci torna la grande festa del collezionismo

Due giorni per tornare bambini, riscoprire passioni di ieri e scoprire quelle di oggi. A Scandicci torna la 28ª edizione di “Fumetti e Dischi”, la manifestazione dedicata al collezionismo che ogni anno richiama appassionati da tutta la Toscana. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 settembre al Palazzetto dello Sport di via Rialdoli 126, con ingresso libero.

Saranno 80 gli espositori presenti, con un’offerta che spazia dai fumetti ai dischi, dalle carte Pokémon ai videogiochi, fino a oggetti e memorabilia capaci di incuriosire sia il collezionista esperto sia chi semplicemente ama curiosare tra bancarelle e pezzi introvabili.

Grande protagonista sarà naturalmente il mondo del fumetto, con grandi classici, personaggi e pubblicazioni per appassionati di tutte le età. Una vera e propria caccia al tesoro tra tavole, copertine e numeri che possono riportare alla memoria personaggi e storie di quando si era bambini.

Spazio anche alla musica, con dischi e vinili, edizioni particolari e rarità per chi continua ad amare il fascino del supporto fisico. E poi le carte Pokémon, diventate negli anni un fenomeno che ha conquistato diverse generazioni di collezionisti, insieme al mondo dei videogiochi, con console, titoli e oggetti che raccontano l’evoluzione del gaming, dalle prime generazioni fino alle più recenti.

Mangiantini e la memoria del Padule

Tra gli appuntamenti più attesi di sabato 12 settembre c’è Marcello Mangiantini, disegnatore di Tex e Zagor, che presenterà anche il suo nuovo lavoro dedicato all’eccidio del Padule, realizzato per le scuole del territorio in occasione dell’83° anniversario della tragedia.

Un progetto che utilizza il linguaggio del fumetto per raccontare la memoria storica ai più giovani e che sarà presente anche nel padiglione della Regione Toscana a Lucca Comics.

Domenica arriva Giorgio Montorio

Domenica 13 settembre, dalle 11 alle 16, sarà invece protagonista Giorgio Montorio, storico disegnatore di Diabolik e figura importante nella storia del fumetto italiano.

Tra i suoi lavori c’è anche Teddy Bob, il personaggio che negli anni Sessanta faceva impazzire le ragazzine e che è rimasto nella memoria di una generazione.

Informazioni:www.fumettiedintorni.it348 4410579