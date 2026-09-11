Firenze: gli ultimi controlli in città

Firenze è un organismo vivente che soffre sotto la pressione antropica del turismo di massa. Dietro le facciate monumentali e i marmi policromi, si consuma un quotidiano dissidio interiore tra la sua vocazione internazionale e l'imperativo della legalità. L'ultimo "giro di vite" operato dalle forze dell'ordine mette a nudo le fragilità del tessuto urbano.

Oggi, il Questore Fausto Lamparelli ha sospeso per 7 giorni la licenza di un esercizio in viale Matteotti. Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma l'epilogo di una gestione recidiva nel trascurare le regole più elementari della tutela sociale. Le indagini della Polizia Amministrativa hanno cristallizzato due episodi emblematici:

24 luglio : Due minorenni sono stati sorpresi all'interno dei locali per le scommesse, in aperta violazione della protezione dei più fragili.

Due minorenni sono stati sorpresi all'interno dei locali per le scommesse, in aperta violazione della protezione dei più fragili. 3 aprile: È stata accertata la presenza di un gestore sprovvisto della necessaria approvazione alla rappresentanza.

Il richiamo all’Art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è stato inevitabile per un luogo che ha smesso di essere un'attività commerciale per diventare un punto di criticità urbana.

La sicurezza non è solo una divisa per strada, ma un linguaggio condiviso. Nei giorni scorsi una ragazza di 18 anni in una rosticceria, è scampata a un tentativo di violenza sessuale grazie al "Signal for Help". Questo gesto silenzioso ha funzionato dove le istituzioni hanno esitato. Il caso ha riaperto una ferita politica: la Lega aveva proposto nel luglio 2023 una mozione per diffondere capillarmente la conoscenza di questo segnale, ma l'atto fu bocciato dalla maggioranza in Palazzo Vecchio.

"Purtroppo, la miopia e i pregiudizi ideologici del PD indussero i consiglieri di maggioranza a votare contro l'atto. Un'occasione mancata, per promuovere uno strumento utile ad evitare o a segnalare molestie e violenze sessuali" dichiara Alessandro Draghi, Consigliere comunale.

Firenze è la meta d'elezione per gli studenti degli Stati Uniti; ogni crepa nella percezione di sicurezza rischia di compromettere questo legame privilegiato. Per questo la proposta di costituirsi "parte civile" nei processi per violenza non è un atto formale, ma una mossa legale per dichiarare che il Comune stesso è vittima: un brand internazionale sfregiato dal crimine.

Nell'area UNESCO, l'abusivismo turistico non è solo un illecito, ma una forma di concorrenza sleale che svaluta la professionalità di chi opera regolarmente. La Polizia Locale sta conducendo una guerra contro chi tenta di trasformare il patrimonio culturale in un mercato senza regole. I numeri dell'operazione delineano un assedio alla regolarità:

Guide Turistiche Ghost : Due soggetti sanzionati;

Due soggetti sanzionati; Logistica Fuorilegge : Sequestrato un risciò non autorizzabile e un veicolo idoneo ma privo di licenza per il trasporto turistico.

Sequestrato un risciò non autorizzabile e un veicolo idoneo ma privo di licenza per il trasporto turistico. Inquinamento Acustico: Sanzioni da 160 euro per l'uso improprio di amplificatori che alterano il decoro del centro.

Gli assessori Andrea Giorgio e JacL'ultima verità è la più cruda: la violenza ha un costo economico incalcolabile. Il recente episodio di abusi denunciato da una giovanissima turista americana, che vede coinvolto un gestore di origini pakistane, colpisce Firenze al cuore della sua economia turistica.

Da un lato, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Polizia Locale presidiano i confini della legalità contro il degrado e l'abusivismo. Dall'altro, la vicenda del "Signal for Help" evidenzia come la resilienza urbana dipenda dalla capacità dei cittadini di riconoscere il pericolo e dalla prontezza della politica nell'abbracciare strumenti di protezione universale, oltre gli schieramenti. La sicurezza di Firenze non si misura solo in base al numero di pattuglie, ma nella capacità di far sentire protetto chiunque ne calpesti il selciato.